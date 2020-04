Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki.

„W wyniku zakończonego w dniu 26 lutego 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaży wszystkich akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A., ogłoszonego w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe ‚Porty Lotnicze’, PPL nabyło łącznie 10 548 086 akcji zwykłych spółki stanowiących 93,7% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 10 548 086 głosów i reprezentujących 93,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym 10 543 286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4 800 niezdematerializowanych akcji imiennych. Tym samym PPL uzyskało status podmiotu dominującego wobec spółki, w wyniku czego nabyło pośrednio 368 995 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 3,3% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 368 995 głosów i reprezentujących 3,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które to akcje są posiadane przez spółkę jako akcje własne” – przypomniano.

W rezultacie PPL posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 10 917 081 akcji zwykłych, uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów i reprezentujących 97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Pozostali akcjonariusze spółki posiadają łącznie 339 496 akcji spółki stanowiących 3% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 339 496 głosów i reprezentujących 3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W związku z tym PPL zażądało od akcjonariuszy mniejszościowych PHZ Baltona sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Baltony po cenie 6,95 zł za jedną akcję.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 1 kwietnia 2020 r., a dzień wykupu na 6 kwietnia 2020 r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z powyższym zawiesił obrót akcjami PHZ Baltona od 1 kwietnia br.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews