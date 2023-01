PragmaGO podjęła uchwałę w sprawie przydziału 200 tys. obligacji serii B2 po cenie emisyjnej równej 100 zł za sztukę, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 65,82%.

„PragmaGO weszła do elitarnej grupy podmiotów, które są w stanie z powodzeniem plasować obligacje niezabezpieczone. Wynik obecnej emisji to potwierdzenie naszej rzetelności, transparentności i przewidywalności. Jesteśmy podmiotem, który dynamicznie zwiększa skalę biznesu w sposób zrównoważony ­- poprawiając efektywność i jakość zarządzania oraz optymalizując procesy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę wszystkich interesariuszy” – powiedział ISBnews wiceprezes PragmaGO Jacek Obrocki.

W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 65,82%, spółka przydzieliła 200 tys. obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 042 inwestorów, podano w komunikacie.

„Emisja zakończyła się bardzo dużą redukcją. Z jednej strony fakt ten cieszy nas jako emitenta, z drugiej strony dla inwestorów oznacza to ulokowanie jedynie ok. 1/3 zadeklarowanych środków. Zaskoczyła nas pozytywnie nie tylko wartość popytu (58 mln zł), ale również liczba inwestorów. Zapisy złożyło ponad 1000 osób, co jak na polski rynek kapitałowy stanowi wysoką liczbę. Można założyć, że dzięki takiej strukturze popytu płynność tej serii na rynku wtórnym będzie dobra” – dodał Obrocki.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews