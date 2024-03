PragmaGO dokonała przydziału 250 tys. obligacji serii C3 o wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,83%, spółka przydzieliła obligacje w odpowiedzi na zapisy 1101 inwestorów.

„Już drugi raz w tym roku uplasowaliśmy naszą ofertę w całości, z dużą redukcją. To nie tylko efekt wzmożonego obecnie popytu na rynku. Inwestorzy wybierają obligacje PragmaGO, ponieważ analizują nasze działania i widzą wymierne rezultaty konsekwentnej realizacji strategii, a to przekłada się na zaufanie do naszej marki jako emitenta” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.

Emisja 3-letnich niezabezpieczonych obligacji została zrealizowana w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. PragmaGO zaoferowała oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,0 punktów procentowych w skali roku. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 10,85% w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW Catalyst w kwietniu br.

Równolegle z zakończeniem emisji w PLN, PragmaGO podjęła uchwałę o emisji 3-letnich obligacji w EUR. Będzie to pierwsza w historii spółki emisja obligacji w walucie obcej. Emisja będzie realizowana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostanie opublikowane 2 kwietnia. Zapisy rozpoczną się 3 kwietnia. Wartość emisji wyniesie 3,5 mln EUR. Dalsze szczegóły oferty, w tym oprocentowanie obligacji, zostaną przedstawione w dniu publikacji memorandum.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews