PragmaGO podjęła uchwałę w sprawie ustalenia VII Publicznego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała spółka. Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Inwestorem strategicznym PragmaGO od 2021 r. jest Enterprise Investors.

Źródło: ISBnews