PragmaGO zawarła umowę spółki PragmaGO Spain, w której emitent objął 100% udziałów w kapitale zakładowym, podała spółka.

„Powołanie zagranicznej spółki zależnej wpisuje się w długoterminową strategię ekspansji zagranicznej polegającej na oferowaniu finansowania w modelu embedded finance na rynkach zagranicznych. Lokalny podmiot umożliwi skuteczne dostosowanie produktu finansowego do wymogów regulacyjnych i rynkowych oraz efektywną współpracę z partnerami biznesowymi (w tym platformami partnerskimi)” – czytamy w komunikacie.

PragmaGO Spain będzie działać w znacznej mierze w oparciu o technologię i zasoby operacyjne PragmaGO, co pozwoli na istotne ograniczenie nakładów początkowych oraz szybkie skalowanie przychodów, podkreślono.

PragmaGO Spain rozpocznie działalność po jej zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców. W skład jej zarządu powołani zostali: Vjaceslav Lipko oraz Joanna Budzik-Lister – osoby odpowiedzialne za ekspansję zagraniczną spółki.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Inwestorem strategicznym PragmaGO od 2021 r. jest Enterprise Investors.

Źródło: ISBnews