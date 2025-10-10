PragmaGO podjęła uchwałę w sprawie emisji trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii E1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł z możliwością zwiększenia do 30 mln zł, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane w dniach 13-27 października br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 3,75 punktów procentowych) wyniesie 8,28% w skali roku, podano.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. PragmaGO wykupi obligacje 28 października 2028 roku i będzie miała prawo wcześniejszego wykupu obligacji. Obligacje będą niezabezpieczone, czytamy w komunikacie.

„Po pierwszym półroczu 2025 możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Coraz szybciej budujemy zyski i kapitał własny – w II kwartale odnotowaliśmy spadek dźwigni finansowej w porównaniu z pierwszym, co pokazuje rosnącą efektywność naszej działalności. To z kolei zwiększa naszą przestrzeń do dalszego bezpiecznego zadłużania i daje inwestorom dodatkowy komfort. Obserwujemy również sprzyjającą koniunkturę na rynku długu korporacyjnego – dodatnie napływy do funduszy dłużnych oraz wysoki popyt na obligacje korporacyjne. Nasze obligacje są notowane z premią na rynku wtórnym, co najlepiej potwierdza zaufanie, jakim darzą nas inwestorzy” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w materiale.

To pierwsza emisja obligacji PragmaGO w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 8 października 2025. Decyzja ta upoważnia spółkę do prowadzenia ofert publicznych obligacji o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, przypomniano.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Inwestorem strategicznym PragmaGO od 2021 r. jest Enterprise Investors.

Źródło: ISBnews