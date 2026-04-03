PragmaGO zarejestrowała w chorwackim rejestrze przedsiębiorców spółkę w 100% zależną PragmaGO d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, założoną na prawie chorwackim, podała PragmaGO.

„Powołanie zagranicznej spółki zależnej wpisuje się w długoterminową strategię ekspansji zagranicznej polegającej na oferowaniu finansowania w modelu embedded finance na rynkach zagranicznych. Lokalny podmiot umożliwi skuteczne dostosowanie produktu finansowego do wymogów regulacyjnych i rynkowych oraz efektywną współpracę z partnerami biznesowymi (w tym platformami partnerskimi). PragmaGO d.o.o. będzie działać w znacznej mierze w oparciu o technologię i zasoby operacyjne emitenta, co pozwoli na istotne ograniczenie nakładów początkowych oraz szybkie skalowanie przychodów” – czytamy w komunikacie.

W skład jej zarządu powołani zostali: Vjaceslav Lipko oraz Joanna Budzik-Lister – osoby odpowiedzialne za ekspansję zagraniczną PragmaGO.

PragmaGO jest polskim fintechem współpracującym z klientami z sektora MŚP. W 2021 r. większościowym akcjonariuszem spółki został Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews