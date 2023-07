Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2023 r. wyniosły 488 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 418 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 70 mln zł (wzrost o 191% r/r) na pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing), podała spółkaa .

Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 8 992 klientów (wzrost o 55% r/r), którzy zrealizowali 103 134 transakcji (wzrost o 109% r/r). W II kwartale 2023 r. obszar embedded finance wygenerował obroty w wysokości 109 mln zł (wzrost o 63% r/r), podano.

„Oprócz wzrostu wartości sfinansowanych faktur, w pierwszym półroczu 2023 uzyskaliśmy też bardzo wyraźny wzrost liczby klientów – o prawie 50% r/r. Ten wynik nas szczególnie cieszy, ponieważ świadczy o coraz większej rozpoznawalności naszej marki na rynku i dobrym dostosowaniu oferty do potrzeb przedsiębiorców” – powiedział prezes Tomasz Boduszek, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2023 r. łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 924 mln zł (wzrost o 27% r/r), z czego faktoring wygenerował 797 mln zł (wzrost o 19% r/r), a pożyczki online (w tym BNPL B2B oraz Revenue-Based Financing) 125 mln zł (wzrost o 170%).

W I poł. 2023 r. z usług PragmaGO skorzystało 11 714 klientów (wzrost o 47% r/r), którzy zrealizowali 194 529 transakcji (wzrost o 118% r/r). W tym okresie w modelu embedded finance obrót wyniósł 204 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 59%.

„Nasza współpraca z takimi partnerami, jak imoje, czy PeP pozwala na dotarcie do setek tysięcy małych polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest tworzenie finansowania, które jest łatwo dostępne – tam, gdzie na co dzień prowadzą oni działalność. Nasze produkty spełniają ich specyficzne potrzeby. Chcemy, aby finansowanie takie jak Merchant Cash Advance czy Buy Now Pay Later stało się dla firm codziennym narzędziem w pracy i sposobem na świadome zarządzanie płynnością finansową i marżą” – dodał Boduszek.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews