Obroty PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2024 r. wyniosły 611 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego 493 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 18% r/r), a 117 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 66% r/r), podała spółka. Z faktoringu skorzystało 1 298 klientów, a z pożyczek 9 250 unikatowych firm.

W okresie I-II kwartał 2024 łączne obroty PragmaGO wyniosły 1,15 mld zł (wzrost o 25% r/r): 924 mln zł (+16% r/r) wygenerował faktoring, 305 mln zł (+49% r/r) obrotu zostało zrealizowane w modelu embedded finance. W I półroczu 13 872 firm (+18% r/r) pozyskało finansowanie, z faktoringu skorzystało 1 756 klientów (+20% r/r), z usług embedded finance skorzystało 12 567 przedsiębiorców (+17% r/r).

„Jesteśmy zdecydowanym liderem rynku w kategorii embedded finance dla biznesu. To usługi finansowania, których dystrybucja odbywa się poprzez zautomatyzowaną integrację techniczną z partnerami. Dzięki temu dostarczamy klientom ponadprzeciętne rozwiązania user experience. Dynamicznie rozwijamy ten segment usług – nie tylko zwiększamy bazę partnerów, klientów i wartość udzielanego finansowania, ale wprowadzamy też zupełnie nowe na polskim rynku rozwiązania. W maju przedstawiliśmy PragmaPay – pierwszą płatność odroczoną dla B2B, która dorównuje wygodą i szybkością standardom w segmencie konsumenckim. Chcemy, aby mali i średni przedsiębiorcy mieli łatwy dostęp do finansowania, które jest dostosowane do ich potrzeb i nie musieli sięgać np. po usługi z rynku konsumenckiego” – skomentował prezes Tomasz Boduszek, cytowany w komunikacie.

Użytkownicy PragmaPay mogą wdrożyć platformy sprzedażowe, bramki płatnicze czy marketplace’y. To usługa nie tylko dla posiadaczy sklepów online, ale też firm realizujących zamówienia składane w panelu klienta (po zarejestrowaniu i zalogowaniu). PragmaPay może być alternatywą dla kredytów kupieckich, które wymagają od sprzedawcy dodatkowych nakładów finansowych. W zakresie płatności odroczonych dla firm PragmaGO osiągnęła 112 mln zł (+44% r/r) obrotu. Druga usługa w modelu embedded finance to Merchant Cash Advance (MCA) – finansowanie firm z limitem i wysokością raty dostosowanymi do dynamiki obrotów klienta, z uwzględnieniem ich sezonowości. W ramach MCA firmy pozyskały 113 mln zł (+132% r/r), podano także.

PragmaGO stale rozwija też linię usług faktoringowych. Digital faktoring stanowi już 54% obrotu w tym segmencie. Usługa pozwala na finansowanie faktur w stałej umowie, której parametry klient może dostosować online. Digital faktoring osiągnął 29% dynamiki wzrostu, a wartość sfinansowanych faktur wyniosła 498 mln zł (podczas gdy tradycyjny faktoring urósł zaledwie o 5%), podkreśliła spółka.

„PragmaGO jest też zaufanym emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. W pierwszym półroczu 2024 roku spółka zamknęła trzy emisje złotówkowe na łączną wartość 80 mln zł. W kwietniu spółka z sukcesem zakończyła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln euro. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu” – czytamy także.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.

Źródło: ISBnews