Inflacja jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla naszej sytuacji finansowej. Ciągle rosnące ceny wpływają na pogorszenie stopy życiowej i zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. W konsekwencji kupujemy coraz mniej, wydając coraz więcej. W zaistniałej sytuacji większość z nas zastanawia się, w jaki sposób ochronić posiadane oszczędności – tak, aby nie straciły one na wartości. Podpowiadamy, w jaki sposób warto inwestować w czasach inflacji.

Jak zacząć inwestować?

W dobie rosnącej inflacji coraz więcej osób zastanawia się, jak zabezpieczyć oszczędności przed spadkiem wartości. Jednym z najważniejszych zadań czekających na początkującego inwestora jest zaplanowanie odpowiedniej strategii. Założony plan powinien być realistyczny i dostosowany do posiadanego kapitału. Zacznij od dokładnego przeanalizowania możliwości: pamiętaj o odpowiedniej dywersyfikacji portfela, która ochroni Cię przed dotkliwymi skutkami ewentualnych błędów. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, określ:

cel inwestycyjny,

horyzonty lokowania pieniędzy,

ryzyko, jakie jesteś gotowy podjąć.

Pamiętaj, że na początku swojej przygody nie musisz decydować się na inwestowanie na giełdzie. Oszczędności z powodzeniem możesz zainwestować w lokaty oraz w fundusze inwestycyjne.

1. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją

Jedną z najchętniej wybieranych metod inwestowania pozostają obligacje skarbu państwa indeksowane inflacją. Tzw. obligacje antyinflacyjne charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, którego wysokość uzależniona jest od poziomu inflacji. Sam mechanizm działania jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnych obligacji. Kupujący pożycza emitentowi określoną kwotę, którą ten zwraca w określonym czasie – powiększoną o odsetki. Ich nabycie nie wymaga poświadczenia. Aby je zakupić, nie trzeba otwierać osobnego konta maklerskiego. Dzięki temu obligacje skarbowe uchodzą za doskonałe rozwiązanie dla początkujących inwestorów.

2. Akcje

Jeśli interesuje Cię inwestowanie na giełdzie, możesz zwrócić się w kierunku kupowania akcji emitowanych przez spółki. Nabycie akcji uprawnia do uzyskiwania udziału w zyskach firmy, które wypłacane są w formie dywidendy. Przed zakupem akcji konieczne jest oszacowanie ryzyka. Każdy inwestor powinien pamiętać o tym, że wartość spółki może spaść, co bezpośrednio wpłynie na cenę posiadanych przez nas akcji. Inwestowanie na giełdzie wymaga dodatkowo założenia konta maklerskiego, pozwalającego na przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

3. Kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty należy do kategorii inwestowania alternatywnego. Na ten rodzaj lokaty kapitału najczęściej decydują się osoby zarządzające większym majątkiem oraz doświadczeni gracze, którzy są w stanie lepiej przewidzieć ryzyko finansowe. Mimo iż kryptowaluty posiadają większy potencjał zwrotu, wykazują bardzo niską zależność od wartości innych instrumentów finansowych. Mniej doświadczone osoby mogą zdecydować się na inwestowanie w jedne z najpopularniejszych kryptowalut, do których należą m.in. Bitcoin, Ethereum oraz Solana. Kryzysy i afery, jak choćby ta związana z upadkiem FTX, trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut, nakazują zachowywanie dużej ostrożności związanej z tą formą inwestycji.

4. Nieruchomości

Jedną z najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału pozostaje inwestowanie w nieruchomości. Kupno mieszkania lub gruntu wymaga jednak posiadania znacznych oszczędności. Często wiąże się przy tym z koniecznością zaciągnięcia dodatkowej pożyczki bankowej. Odznacza się jednak wyjątkowo niskim ryzykiem i możliwościami zwiększenia przychodów. Coraz więcej osób decyduje się na kupno mieszkania przeznaczonego na wynajem krótkoterminowy np. w atrakcyjnym turystycznie mieście. Możliwość uzyskania regularnego dochodu pasywnego oraz bardzo niskie ryzyko utraty całego kapitału zachęcają właśnie do tego sposobu inwestowania.

5. Surowce i kruszce

Ciekawym pomysłem może okazać się także inwestowanie w surowce i kruszce, do których należą m.in. złoto oraz ropa naftowa. Jest to jednocześnie jeden z najchętniej wybieranych sposobów zabezpieczenia pieniędzy przed inflacją. Wielu inwestorów liczy na wzrost ceny spowodowany sytuacją gospodarki. Warto pamiętać jednak o tym, że ceny surowców rolnych i energetycznych pozostają bardzo wrażliwe na szereg różnych czynników. Za mniej ryzykowne uchodzi kupowanie kruszców. Surowce i kruszce pozwalają jednak na znaczną dywersyfikację portfela, co znacznie zmniejsza ryzyko wszystkich inwestycji.

6. Konta oszczędnościowe i lokaty

Mniej doświadczeni inwestorzy mogą zdecydować się na wpłacenie oszczędności na konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Uchodzą one za wyjątkowo bezpieczny sposób ochrony kapitału. Szeroki wybór lokat i kont oszczędnościowych ułatwia przy tym wybranie odpowiedniej oferty. W przypadku lokaty o oprocentowaniu stałym mamy pewność zysku. Nie należy zapominać o tym, że otwarcie lokaty najczęściej wiąże się z koniecznością zamrożenia kapitału. W przypadku kont oszczędnościowych dostępna jest przeważnie miesięczna kapitalizacja odsetek, która zapewnia wcześniejsze wypłacenie środków.

7. Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią formę zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz inne instrumenty rynków finansowych. Jedną z największych zalet tego rozwiązania jest wygoda inwestowania. Nie wymaga prowadzenia skomplikowanych analiz oraz samodzielnego troszczenia się o dywersyfikację portfela. Opieka specjalistów pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka. Fundusze te bardzo często ułatwiają inwestowanie nawet niewielkich kwot. Jest to zatem doskonały wybór dla osób posiadających zarówno mniejszy, jak i większy kapitał.

8. Dropshipping

Szukasz sposobów na aktywne inwestowanie? Chcesz założyć własną działalność, która pozwoli na regularne otrzymywanie przychodów? Interesującą alternatywą może okazać się dropshipping – nie wymaga on znacznego kapitału początkowego. Jest to model logistyczny, polegający na sprzedawaniu towarów w sklepach internetowych bez konieczności zarządzania magazynowaniem i dystrybucją produktów. Jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów oraz pośredniczenie przy sprzedaży już istniejących towarów.

9. Inwestowanie w edukację i rozwój osobisty

Oryginalnym sposobem lokaty oszczędności w czasach inflacji może być postawienie na rozwój zawodowy oraz edukację. Zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności i certyfikatów może pozwolić na znaczne podniesienie poziomu życia w perspektywie długoterminowej. Zdobyta wiedza ułatwi znalezienie lepiej płatnej posady, uzyskanie awansu oraz założenie własnego biznesu.

10. Inwestowanie w bezpieczeństwa rodziny

Dla wielu z nas głównym celem inwestowania jest zapewnienie ochrony finansowej. W codziennym życiu warto korzystać z polis ubezpieczeniowych, które uchronią nas przed dotkliwymi skutkami ekonomicznymi nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Ubezpieczenie na życie z Wartą umożliwi kompleksowe zabezpieczenie całej rodziny. Szeroki wybór polis pozwoli na odpowiednie dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb. Ciekawym rozwiązaniem jest przy tym ochrona posiadanego kapitału, w tym również gromadzenie oszczędności na przyszłość oraz inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Artykuł sponsorowany