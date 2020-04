Wydobycie w kopalniach i produkcja w hutach należących do KGHM Polska Miedź zarówno w Polsce, jak i w Chile przebiega bez zakłóceń, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński. Spadającą cenę miedzi spółka rekompensuje m.in. wzrostem sprzedaży, głównie na odbudowującym się powoli rynkiem chińskim oraz korzystnym kursem dolara. Nie ma więc obecnie powodów do zmiany planów finansowych na 2020 r.

„Poprzez kontakty handlowe organizujemy dostawy sprzętu medycznego, dziś wylądował w Warszawie 3 samolot ze sprzętem medycznym. Jednak podstawową działalnością KGHM Polska Miedź pozostaje wydobycie rudy, produkcja katod miedzianych czy srebra. Naszym najważniejszym celem obecnie jest więc zapewnienie ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwa pracowników” – powiedział w rozmowie z ISBnews.TV Chludziński.

Prezes zapewnił, że wydobycie i produkcja w hutach odbywa się nieprzerwanie, a pracownicy są wyposażeni we wszelkie możliwe środki ochrony. Systematycznie realizowany jest eksport na rynki europejskie czy do Chin.

„Nie odczuwamy na razie mniejszych wolumenów sprzedaży, choć dotyka nas oczywiście spadek cen miedzi. Nie widać także problemów w Sierra Gorda, choć Chile zamknęły granice. W samej kopalni nie ma przypadków chorobowych, także w całej prowincji zachorowań jest mało” – wskazał Chludziński.

Prezes zapewnił, że na razie nie widzi zachwiań na rynku chińskim, a zakontraktowane wcześniej wolumeny są sprzedawane. Co więcej, wraz z odbudową popytu widać nawet wzrost sprzedaży.

„Sam spadek cen miedzi nie jest bardzo odczuwalny, ponieważ mamy kontrakty zabezpieczone instrumentami hedgingowymi. Patrząc jednak w przyszłość, zobaczymy, jak zamknie się marzec, jak będzie wyglądał kwiecień i to będą dla nas wskazówki do ewentualnego innego podejścia do planów finansowych na rok 2020. Jednak po marcu nie widzimy jeszcze powodów do ich zmiany” – zapewnił prezes.

Jego zdaniem, równie optymistycznie wygląda sytuacja na rynku srebra i innych pierwiastków rzadkich, które wydobywają kopalnie należące do spółki. Ceny nadal są sprzyjające, a zachwiań na rynkach nie widać.

„Musimy pamiętać, że sprzyja nam dodatkowo kurs dolara. Niemniej z większym optymizmem musimy zaczekać do końca kwietnia, ponieważ istotne jest, czy stała okaże się tendencja wzrostowa w Chinach, a także jak zachowają się kraje europejskie, jeśli chodzi o produkcję przemysłową” – zaznaczył prezes.

Chludziński zauważył, że czas spowolnienia to dobry moment do spojrzenia w przyszłość i poszukiwania okazji akwizycyjnych – nowych, a taniejących biznesów.

„Na razie jednak za wcześnie mówić o konkretnych pomysłach, musimy poczekać 2-3 miesiące, by w pełni ocenić skutki gospodarcze kryzysu. Jednak nie tylko skutki, ale i okazje” – podkreślił Chludziński.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

