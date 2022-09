Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,3 tys. ton w sierpniu 2022 r. , co oznacza spadek o 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60,3 tys. ton – spadek w relacji do sierpnia 2021 wyniósł 4,3 tys. ton (-7%) i dotyczył KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International LTD., przy produkcji w Sierra Gorda S.C.M. na poziome porównywalnym do zrealizowanego w sierpniu 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 113,9 tony, tj. o 4,4 tony (+4%) więcej r/r.

Produkcja TPM wyniosła 13,5 tys. troz i kształtowała się o 1 tys. troz (-7%) poniżej poziomu zanotowanego rok wcześniej, głównie ze względu na spadek produkcji złota w KGHM International LTD. (kopalnia Robinson), podano także.

„Produkcja molibdenu wyniosła 0,2 mln funtów, czyli o 0,8 mln funtów (-80%) mniej niż w sierpniu 2021 roku. Istotny spadek produkcji podyktowany jest głównie planowaną eksploatacją stref wydobywczych (Sierra Gorda) o niższej zawartości tego pierwiastka w porównaniu do 2021 roku oraz spadkiem uzysku molibdenu” – czytamy dalej.

W okresie styczeń-sierpień produkcja miedzi płatnej sięgnęła 497,9 tys. ton wobec 510,3 tys. ton rok wcześniej, natomiast srebra płatnego – odpowiednio: 917 ton wobec 90,13 ton rok wcześniej.

„W okresie styczeń-sierpień 2022 roku produkcja miedzi i srebra w grupie kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie” – podsumowano w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews