Projekt rozporządzenia dotyczącego skrócenia czasu między zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Potrwają one do połowy stycznia 2022 r.

„Propozycja zmiany rozporządzenia ma na celu skrócenie okresu, w którym emitent pozyskał w wyniku oferty publicznej inwestorów, i podejmuje działania w celu doprowadzenia do rozpoczęcia notowań akcji na giełdzie. Skrócenie czasu trwania fazy pomiędzy zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla inwestorów”- czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Projekt zakłada zmianę przepisów dot. rozproszenia akcji, tak aby weryfikacja free float odbywała się według przewidywanego stanu posiadania akcji najpóźniej w pierwszym dniu notowań, a nie według stanu posiadania na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu.

Zdaniem autorów projektu z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu istotnym jest, aby free float był odpowiedni w chwili rozpoczęcia notowań. W związku z tym obowiązek weryfikacji free float wyłącznie w oparciu o stan posiadania akcji w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu wydaje się niewłaściwym rozwiązaniem.

Regulacje unijne (dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji) wskazują, że warunek rozproszenia akcji musi zostać spełniony nie później niż w momencie dopuszczenia do obrotu, przy czym dyrektywa ta nie odróżnia dopuszczenia do obrotu od rozpoczęcia notowania danymi papierami wartościowymi, czyli wprowadzenia do obrotu, wskazano.

W polskim ustawodawstwie obowiązuje natomiast dwustopniowy proces dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (dopuszczenie i wprowadzenie).

Biorąc pod uwagę powyższy fakt oraz brzmienie dyrektywy 2001/34/WE, należałoby uznać, że podejmując decyzję o dopuszczeniu do obrotu, giełda powinna zweryfikować, czy warunek rozproszenia będzie spełniony w dniu rozpoczęcia notowań akcji danej spółki. Giełda, dokonując oceny czy rozproszenie dopuszczanych do obrotu akcji zapewni płynność obrotu, powinna brać pod uwagę akcje będące w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy, akcje objęte w ramach subskrypcji, jak i akcje skutecznie objęte przez inwestorów w ramach sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej, czytamy także.

Zgodnie z unijnymi przepisami, liczbę rozprowadzonych akcji uważa się za wystarczającą, gdy w przypadku akcji, o których dopuszczenie do publicznego obrotu został złożony wniosek, w rękach inwestorów znajduje się przynajmniej 25% kapitału subskrybowanego reprezentowanego przez dany rodzaj akcji albo, gdy ze względu na dużą liczbę akcji tego samego rodzaju i ich zakres dystrybucji, rynek będzie funkcjonował prawidłowo przy mniejszym udziale procentowym.

Z przepisu tego wynika, że na dzień podejmowania decyzji o dopuszczeniu wystarczy zatem, żeby akcje wliczane do free float zostały przez inwestorów objęte (przydzielone inwestorom).

Proponowana regulacja dotyczy także modyfikacji co do wyjątku od wymogu spełnienia warunku minimalnego rozproszenia akcji, przez objęcie tym wyjątkiem również emitentów debiutujących na rynku. Ma to pozwolić na dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji spółki, która nie posiada jeszcze akcji dopuszczonych do takiego obrotu, albo rozproszenie akcji objętych wnioskiem niw spełnia wymogów rozporządzenia.

W takim przypadku dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań byłoby możliwe, jeżeli liczba akcji objętych wnioskiem oraz sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwoli uznać właściwemu organowi spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, że obrót tymi akcjami na tym rynku uzyska wielkość zapewniającą płynność.

Nowela rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews