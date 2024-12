Realizacja projektów konstelacyjnych, produkcja większych instrumentów optycznych, zwiększanie zaangażowania w obszarze defence oraz partycypacja w dużych programach publicznych to priorytety Scanway na przyszły rok, poinformował ISBtech prezes Jędrzej Kowalewski. Plany na 2025 rok obejmują m.in. przejście na rynek główny GPW.

„W 2025 roku priorytetem dla Scanway są: realizacja projektów konstelacyjnych, produkcja większych instrumentów optycznych, zwiększanie zaangażowania w obszarze defence oraz partycypacja w dużych programach publicznych. Pierwsze dwa kierunki realizujemy w ramach zawartych w tym roku kontraktów na łącznie 4,9 mln euro z Nara Space z Korei Płd. i Marble Imaging z Niemiec. Co ważne, projekty te są rozwijane z myślą o konstelacjach, a to dla nas oznacza, że zawarte kontrakty mają potencjał do istotnego rozszerzenia w ramach zamówień na kolejne teleskopy – prowadzimy już takie rozmowy z partnerami” – powiedział ISBtech Kowalewski.

Dodał, że obszar Defence to przede wszystkim umowa wykonawcza z Flytronic z WB Group na dostarczenie elementu optoelektronicznego głowicy obserwacyjnej do systemów bezzałogowych (dronów), harmonogram prac jest rozpisany na 2 lata.

„Natomiast w 2025 roku chcemy mieć już pierwszy prototyp modelu lotnego z naszym rozwiązaniem. Liczymy również na sformalizowanie porozumienia o współpracy z firmą ICEYE, gdzie wspólnie planujemy rozwój satelitów opartych o rozwiązania optyczne, które zasilą istniejącą i największą na świecie konstelację satelitów SAR, tworząc synergie w oparciu o kompetencje obu firm. Czekamy też na rozstrzygnięcia dużych programów publicznych, jak np. Camila, która będzie istotnym katalizatorem wzrostu dla całego polskiego sektora kosmicznego. To dla nas strategiczne kierunki rozwoju, które pozwolą nam w dalszym ciągu efektywnie skalować biznes i utrzymywać wysokie tempo wzrostu naszych przychodów oraz backlogu. Przypomnę, że po trzech kwartałach 2024 roku nasze przychody ogółem już są o ok. 1,4 mln zł wyższe niż wynik całego 2023 roku, a backlog na dzień 12 listopada br. jest 5-krotnie wyższy niż na koniec ubiegłego roku, do tego przed nami jeszcze mocna końcówka roku” – wymienił prezes.

Dodał, że ciekawym obszarem dla spółki, ze względu na globalny strumień inwestycji podążający w tym kierunku, jest Księżyc.

„Myślę, że są szanse, abyśmy w przyszłym roku rozpoczęli tutaj interesujące współprace i projekty. W planach na 2025 rok mamy ponadto kolejną misję kosmiczną z naszym udziałem, czyli wyniesienie pierwszej polskiej konstelacji PIAST realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej w konsorcjum polskich firm, a także przenosiny na główny rynek GPW – realizujemy naszą obietnicę z czasu IPO na NewConnect i wychodzimy szerzej do inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i profesjonalnych” – podsumował Kowalewski.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

