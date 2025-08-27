Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów (MF) rozwiązania podatkowe dla sektora bankowego oznaczają konieczność ponownego przeliczenia kosztów związanych z ogłoszonymi planami przejęcia przez Erste Group 49% akcji Santander Bank Polska, ocenia prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

„Na pewno również wejście w tej chwili nowego inwestora – mówię tutaj o kwestii odnoszącej się do Santander Banku – będzie musiało być, myślę – na nowo przeliczone, biorąc pod uwagę perspektywę znacznie większych obciążeń podatkowych niż zakładano. Tak że na pewno z punktu widzenia inwestorów będzie to oceniane mocno negatywnie i będzie miało wpływ na i tak niskie – o czym powtarzamy wielokrotnie na konferencjach prasowych – zainteresowanie polskim sektorem bankowym, niezależnie od tych obciążeń podatkowych, mającym szereg innych wyzwań o charakterze prawnym. Na pewno nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na ocenę wpływu na perspektywy inwestorów, jeśli chodzi o polski sektor bankowy” – powiedział Białek podczas telekonferencji prasowej.

W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30% w 2026 r. (z obecnych 19%), a następnie obniżenie jej do 26% w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23% od 2028 r. Resort szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.

Z szacunków ZBP wynika, że zaproponowane zmiany oznaczają koszty fiskalne dla sektora bankowego w wysokości 7,04 mld zł w 2026 r., 3,55 mld zł w 2027 r. i następnie od 0,96 mld zł do 1,57 mld zł w kolejnych latach (do 2035 r.).

W maju br. Erste Group podało, że przejmie 49% akcji Santander Bank Polska oraz 50% akcji Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od Banco Santander za łączną kwotę 7 mld euro. Finalizacja transakcji jest spodziewana pod koniec br. Jak wówczas zapowiedziano, po transakcji Santander będzie posiadał ok. 13% udziałów w Santander BP oraz planuje w pełni przejąć Santander Consumer Bank Polska przed zamknięciem transakcji poprzez nabycie 60% udziałów należących do Santander BP.

Źródło: ISBnews