Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 16-20 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozwija projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania manipulacyjnych technik stosowanych w handlu internetowym – tzw. dark patterns, podał Urząd. Powstają również zasady korzystania z AI w ochronie konsumentów.

Legislacja: Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło prace nad zaktualizowaną wersją założeń do Polityki Rozwoju Technologii Kwantowych. Wśród nowych założeń tzw. polityki kwantowej znalazł się filar poświęcony badaniom naukowym, cel osiągnięcia przez Polskę suwerenności cyfrowej czy potrzeba przeprowadzania analiz związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem i gospodarką. W dokumencie znalazło się również założenie, według którego jednym z głównych celów przygotowania i realizacji polityki jest osiągnięcie przez Polskę suwerenności technologicznej w tym obszarze. Dokument został uzupełniony po konsultacjach z przedstawicielami środowiska naukowego, administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Zaktualizowane założenia mają stanowić kolejny krok w kierunku przygotowania kompleksowej polityki państwa w obszarze technologii kwantowych, dokument ma wyznaczać kierunki dalszych prac nad instrumentami wsparcia, inwestycjami publicznymi oraz współpracą międzynarodową.

AI: Z badania „Adyen Index: Retail Report 2025” wynika, że tempo korzystania ze sztucznej inteligencji przez konsumentów zdaje się wyprzedzać gotowość firm w tym obszarze. Prawie 2 na 5 badanych (37%) deklaruje, że już używa sztucznej inteligencji (ChatGPT i inni asystenci AI), a prawie połowa (49%) ma to w planach. Tymczasem jedynie 28% firm w ubiegłym roku planowało inwestycje w AI wspierające sprzedaż i marketing. Ponad połowie polskich konsumentów (52%) sztuczna inteligencja pomaga odkrywać mniej znane marki, szybciej znajdować inspiracje oraz sprawniej poruszać się w natłoku ofert online. Jednocześnie 58% respondentów jest świadomych, że sprzedawcy wykorzystują AI do rekomendowania produktów dopasowanych do ich preferencji.

AI: Niemal co druga instytucja finansowa w Europie pilotażuje lub wdraża agentową AI, wynika z badania Red Hat i FStech. Jednocześnie 26% firm nie prowadzi monitoringu sztucznej inteligencji, a 62% nadal bazuje na manualnej analizie incydentów bezpieczeństwa. Kluczowe wnioski z badania: instytucje finansowe wykorzystują AI przede wszystkim do wykrywania nadużyć (71%) oraz monitorowania procesów ryzyka (66%); największe obawy przedsiębiorstw związane z wdrażaniem AI dotyczą niezgodności z lokalnymi przepisami (72%) oraz ryzyka wycieku danych (55%); 73% firm finansowych uznaje suwerenność danych za kluczowy lub ważny element swojej strategii AI, a 59% chce w tym kontekście ograniczyć zależność od globalnych dostawców chmury.

Technologie: Z raportu pt. „Suwerenność technologiczna Polski i Europy. Raport z badania opinii społecznej. Edycja 2026” wydanego przez Fundację Digital Poland wynika, że 56% Polaków uważa, że suwerenność technologiczna naszego kraju ma duże lub bardzo duże znaczenie. Zaledwie 9% respondentów marginalizuje ten temat, przypisując mu małą wagę, aż 71% badanych jest skłonnych zapłacić więcej za rodzime rozwiązania technologiczne, dla blisko połowy społeczeństwa polski lub europejski kapitał w infrastrukturze krytycznej i e-usługach bezpośrednio zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, blisko 6 na 10 Polaków opowiada się za modelem, w którym suwerenność technologiczna budowana jest wyłącznie w oparciu o własne zasoby krajowe (29%) lub współpracę ograniczoną do struktur Unii Europejskiej (28%).

Legislacja: Niejasne przepisy mogą uderzyć w płatności online – ostrzega Cyfrowa Polska. Polska branża cyfrowa ostrzega przed skutkami nieprecyzyjnego wdrożenia unijnej dyrektywy o kredycie konsumenckim. Brak jasnych definicji w projekcie ustawy może zwiększyć koszty płatności online i ograniczyć dostępność części usług dla konsumentów. Związek Cyfrowa Polska zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego z apelem o proporcjonalne i spójne regulacje, które nie będą obejmować usług płatniczych wykorzystywanych w handlu internetowym.

AI: Snowflake, firma zajmująca się chmurą danych, opublikowała raport „The ROI of Gen AI and Agents”, który powstał we współpracy z Omdia (Informa TechTarget). Badanie przeprowadzono wśród 2050 liderów biznesu i IT z 10 krajów, którzy mają wpływ na obecne oraz przyszłe decyzje zakupowe dotyczące sztucznej inteligencji. 77% organizacji wskazuje, że dzięki AI powstają nowe miejsca pracy, podczas gdy 46% odnotowuje redukcję etatów. Wśród firm, które doświadczyły zarówno wzrostu, jak i spadku zatrudnienia, 69% ocenia, że ogólny bilans wpływu AI na miejsca pracy jest pozytywny. AI przynosi wysokie zwroty. Organizacje deklarują średnio około 1,49 dolara zwrotu z każdego zainwestowanego dolara, jednak 96% z nich nadal mierzy się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak jakość i ilość danych, umiejętności pracowników czy integracja ze starszymi systemami, co pokazuje, że mierzalny zwrot z inwestycji (ROI) nie eliminuje problemów operacyjnych i związanych z danymi. 92% firm, które na wczesnym etapie zdecydowały się na wdrożenie AI, deklaruje dodatni zwrot z inwestycji (ROI). Prawie połowa kodu (48%) jest obecnie generowana przez sztuczną inteligencję.

Rynek pracy: Powszechność możliwości pracy z domu w polskich firmach maleje z każdym rokiem. Według danych przytoczonych w najnowszej odsłonie raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2026 r. 27% firm zamierza lub rozważa ograniczenie możliwości zdalnego wykonywania obowiązków. Jednym z głównych powodów tego trendu może być utrudniony przepływ informacji i brak klarownej komunikacji między pracownikami a pracodawcą, co w rezultacie obniża ich motywację i zaangażowanie. Z lutowej publikacji wynika także, że liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wzrosła o niemal 100 tys. w porównaniu ze styczniem 2025 r.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 236 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa obsłużonych w 2025 r., nawet 24,7 tys. w jednym miesiącu oraz od 20 do 50 prób naruszenia infrastruktury krytycznej dziennie – tak wygląda dziś skala cyberzagrożeń w Polsce. Coraz częściej ich celem staje się sektor energetyczny. Z najnowszych analiz CERT Polska oraz informacji rządu RP wynika, że liczba incydentów niemal się podwoiła rok do roku – z ok. 111 tys. w 2024 r. do ponad 222-236 tys. w 2025 r. W tle pozostaje napięta sytuacja geopolityczna oraz rosnąca liczba operacji cybernetycznych wymierzonych w państwa UE i NATO. Szczególną uwagę zwraca skoordynowany cyberatak na polską infrastrukturę energetyczną pod koniec 2025 r., który został odnotowany także przez amerykańską agencję CISA w oficjalnym alercie z lutego 2026 r. Atak objął m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne oraz elektrociepłownię, a jego celem było zakłócenie działania systemów sterowania przemysłowego. Choć nie doszło do przerw w dostawach energii, eksperci wskazują, że podobne operacje w przyszłości mogą mieć znacznie poważniejsze skutki. Rosnąca skala incydentów zbiega się z postępującą cyfryzacją energetyki i rozwojem OZE, co zwiększa powierzchnię ataku i uzależnienie infrastruktury od systemów IT oraz przemysłowych sieci sterowania.

AI: W marcowej aktualizacji CASI F5 Labs zwraca uwagę, że wysoka wydajność modeli AI nadal nie idzie w parze z ich odpornością na manipulacje. Analiza pokazuje duże różnice w odporności modeli – np. Claude Opus 4.6 (96,61 pkt) i GPT-5.2 (92,58 pkt) znacząco wyprzedzają GLM-5 (37,56 pkt) oraz modele Gemini. W zestawieniu opisano również technikę Sugar-Coated Poison (SCP), w której model jest stopniowo „oswajany” poprzez neutralną rozmowę, co prowadzi do obniżenia progu bezpieczeństwa (Defense Threshold Decay), dlatego zabezpieczenia AI nie mogą opierać się wyłącznie na analizie pojedynczych promptów.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberataki na sektor ochrony zdrowia osiągają dziś skalę bezprecedensową, a najnowsze dane Check Point nie pozostawiają złudzeń – szpitale i placówki medyczne stały się jednym z najbardziej narażonych i jednocześnie najbardziej opłacalnych celów dla cyberprzestępców. W połączeniu z realnymi incydentami w Polsce, takimi jak atak na Bonifraterskie Centrum Medyczne, tworzy to obraz systemowego zagrożenia, które może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo pacjentów. Z danych Check Point Research wynika, że globalnie sektor ochrony zdrowia jest obecnie atakowany średnio ponad 2000 razy tygodniowo. Eksperci szacują, że ponad 80% organizacji medycznych doświadczyło w ostatnim roku co najmniej jednego incydentu. To oznacza, że cyberatak przestał być wyjątkiem – stał się normą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

AliExpress: Polski rynek e-commerce wyraźnie dojrzewa – konsumenci coraz częściej kupują online droższe urządzenia technologiczne i produkty markowe, a marketplace’y stają się głównym kanałem zakupowym. Z najnowszych danych AliExpress wynika, że ponad połowa polskich kupujących online korzysta z marketplace’ów jako głównego kanału zakupowego, 64% deklaruje, że kupuje na AliExpress, coraz większa grupa użytkowników kupuje online produkty powyżej ok. 750 zł, a część regularnie przekracza 1250 zł w jednym zamówieniu. Przy wyborze produktów kluczowa staje się jakość – wskazuje ją 77% kobiet i 68% mężczyzn, jednocześnie ponad 4 na 5 kobiet deklaruje planowanie zakupów z wyprzedzeniem zamiast zakupów impulsywnych. Na znaczeniu zyskują też kategorie technologiczne – szczególnie smart home oraz inteligentne urządzenia sprzątające, które podczas dużych kampanii sprzedażowych należą do najczęściej kupowanych produktów.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Zarząd ocenia, że osiągnięcie 200 mln zł zysku EBITDA (bez MSSF 16) w tym roku pozostaje celem spółki, ale będzie trudne, poinformował prezes Bartosz Hojka.

AB: Rada nadzorcza AB powołała z dniem 26 marca br. do składu zarządu nowej kadencji Zbigniewa Mądrego na funkcję prezesa oraz Grzegorza Ochędzana na funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

InPost: Pracuje nad poszerzeniem grona partnerów w przesyłkach międzynarodowych i chce ogłosić kolejne produkty cross-border w ciągu kilku miesięcy, poinformował założyciel i prezes Rafał Brzoska. W swojej wypowiedzi sygnalizował temat przesyłek paczkowych między USA i Europą.

Factorial: Uruchamia fundusz akceleracyjny Factorial AI o wartości 10 mln euro, wspierający transformację cyfrową, automatyzację i wdrażanie sztucznej inteligencji w europejskich firmach zatrudniających od 20 do 1000 osób, również z Polski, podała spółka.

cyber_Folks: Odnotowało 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

InPost: Oczekuje wzrostu wolumenów o „średnie do wysokich kilkanaście procent” oraz wypracowania stabilnego skorygowanego zysku EBITDA w 2026 r., podała spółka. Ponadto InPost planuje dodać do sieci ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w tym roku.

InPost: Wypracował 14,7 mld zł przychodów i 4,1 mld zł skorygowanego zysku EBITDA w 2025 r. co oznacza wzrosty o odpowiednio 34% i 12% r/r, podała spółka. W samym IV kw. przychody Grupy osiągnęły 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 32,6% r/r, a skorygowana EBITDA 1,1 mld zł (-3,9% r/r), co odzwierciedla tymczasową presję na marże spowodowaną kosztami integracji z Yodel w Wielkiej Brytanii.

DataWalk: Miał 16,08 mln zł skorygowanej straty EBITDA w 2025 r. wobec 19,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

BTCS: Zawarł kolejną strategiczną umowę dotyczącą udziału w programie płynności nowej sieci blockchain typu Layer-2 we współpracy z zagranicznym partnerem technologicznym Hemi – operatorem protokołu blockchain typu L2, integrującego sieci Bitcoin oraz Ethereum, podała spółka.

Tenderhut: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym 2026 na poziomie 3,2 mln zł, (spadek o 2,4% r/r), YTD 6,1 mln zł (spadek o 15,2% r/r).

ElectroMobility Poland: Rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji. Z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland zrezygnował Tomasz Kędzierski.

Future Mind: Wzmacnia kompetencje strategiczne poprzez nawiązanie współpracy z jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów transformacji cyfrowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do firmy w roli Senior Advisora dołącza Wiesław Kotecki – lider projektów transformacyjnych, ekspert bankowości cyfrowej oraz wieloletni partner w Deloitte Digital. Dzięki temu Future Mind będzie jeszcze dynamiczniej prowadził ekspansję na nowe branże, w tym finansową, ubezpieczeniową czy zdrowotną.

nGroup System: Polski dostawca kompleksowego programu do zarządzania projektami powołał Norberta Sinkiewicza na stanowisko Chief Operating Officer (COO). Dotychczasowy Head of Product & Sales będzie odpowiadał za nadzór nad kluczowymi obszarami rozwoju i dalsze skalowanie platformy dla przedsiębiorstw. Awans Norberta Sinkiewicza nastąpił w momencie dynamicznego wzrostu spółki, która w 2025 r. wypracowała 4,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 38% r/r) i pozyskała ponad 300 nowych klientów.

Roborock: Objął pozycję światowego lidera w kategorii inteligentnych robotów sprzątających za 2025 r., wynika z najnowszych danych z raportu IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025. To wyróżnienie potwierdza technologiczną dominację marki oraz jej błyskawiczną ekspansję na rynkach światowych. Roborock uplasował się na pierwszej pozycji w zestawieniu IDC, osiągając najwyższy wolumen dostaw (5,8 mln jednostek) oraz dominujący udział w rynku na poziomie 17,7%. Szczególną przewagę Roborock buduje w samym segmencie robotów odkurzających (RVC), gdzie od drugiej połowy 2023 r. nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce, kończąc 2025 r. z historycznym rekordem 27% udziałów rynkowych.

Logitech International: Ogłosił powołanie Yalcina Yilmaza na stanowisko Chief Commercial Officer (CCO). Zmiana wejdzie w życie 1 kwietnia 2026 r. Yilmaz, obecnie Vice President Europe & Asia Pacific Developed, zastąpi Quin Liu, która po 16 latach pracy na globalnych stanowiskach kierowniczych zdecydowała się odejść z firmy.

TREX: Firma z NewConnect spodziewa się osiągnąć 76 mln zł przychodów w 2026 r. oraz 114 mln zł w 2027 r. Zysk EBITDA ma zostać wypracowany na poziomie 4,9 mln zł w 2026 r. oraz 8,3 mln zł w 2027 r. Spółka ostatnio istotnie zwiększyła miesięczne przychody i dynamicznie wchodzi na kolejne rynki zagraniczne. „Ostatnie dwa lata działalności grupy TREX potwierdziły zasadność przyjętego modelu rozwoju. Skutecznie weszliśmy na rynek sprzętu sportowego w Polsce i Niemczech, zbudowaliśmy rozpoznawalność marki oraz solidne zaplecze organizacyjne i operacyjne pod dalszą ekspansję. Z kolei w bieżącym roku weszliśmy w nowy etap – skalowania działalności w wymiarze europejskim. Mamy ambicje zbudować jedną z najbardziej dostępnych marek sprzętu sportowego w europejskim e-commerce” – wyjaśnia Karolina Koczwara, prezeska TREX.

Software Mansion: Przychody spółki osiągnęły rekordowy poziom 11,9 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 18% r/r. Wzrost ten był efektem stale rosnącego zainteresowania usługami oferowanymi przez spółkę i skutecznej konwersji zapytań od nowych klientów. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 24,3 mln zł, a ostateczny zysk netto za 2025 rok wyniósł 20,68 mln zł. W ujęciu r/r wartości te wykazują spadek w stosunku do rekordowego pod tym względem roku 2024. Różnica ta wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej, na którą wpływ w 2024 r. miało jednorazowe zdarzenie o charakterze finansowym – sprzedaż otrzymanej kryptowaluty w ramach strategicznej współpracy z klientem branży blockchain, co skokowo podniosło wyniki. „W 2026 roku naszą główną ambicją będzie skrócenie cyklu sprzedażowego oraz budowanie synergii między naszymi rozwiązaniami. Chcemy skuteczniej przekonywać użytkowników darmowych narzędzi open source naszego autorstwa do wyboru płatnej oferty. Jednocześnie identyfikujemy dwie obiecujące nisze do zagospodarowania: architekturę local-first (działającą bezpośrednio na urządzeniu, a nie w chmurze) oraz połączenie procesowania wideo z możliwościami generatywnego AI. Dążymy też do stworzenia jednej komercyjnej platformy skupiającej wszystkie możliwości oferowane przez nasze produkty w zakresie multimediów i AI” – podał zarząd spółki

GAMING

CI Games: Globalna sprzedaż gry „Lords of the Fallen” przekroczyła 2,5 mln egzemplarzy, co oznacza wzrost o około 0,5 mln kopii względem sierpnia 2025 roku, kiedy sprzedaż wynosiła 2,04 mln sztuk, podało CI Games. Na koniec lutego br. gra osiągnęła próg rentowności.

CD Projekt: Zamierza ujawnić więcej informacji o projekcie realizowanym przez Fools Theory w ciągu bieżącego roku, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. Spółka jest zadowolona z dotychczasowych postępów projektu.

CD Projekt: Zwiększył zatrudnienie do 933 deweloperów na koniec lutego br. i planuje dalszy wzrost zespołów deweloperskich, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

CD Projekt: Spodziewa się wzrostu wydatków inwestycyjnych na rozwój gier w tym roku, w porównaniu do ponad 0,5 mld zł zainwestowanych w ub.r., poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: Stworzył fundamenty swojego trzeciego IP „Hadar”, które będą stanowić podstawę nie tylko samej gry, ale potencjalnie także innych przyszłych produktów, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

CD Projekt: Podtrzymuje, że ma „spore szanse” na realizację celu wynikowego z programu motywacyjnego na lata 2023-2026, zakładającego 2 mld zł skumulowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Po trzech z czterech lat spółka osiągnęła 74% tego celu.

CD Projekt: Planuje przyspieszenie prac nad kluczowymi projektami w tym roku i zaproponuje fanom swoich franczyz „nowe treści”, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

CD Projekt: Odnotował 520,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2025 r. wobec 442,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 594,71 mln zł wobec 444,25 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Art Games Studio: Zawarło list intencyjny z DL Invest Group AM (DL Invest) oraz VVDN Technologies Pvt Ltd z Indii dotyczący określenia ram długoterminowej współpracy strategicznej w zakresie rozwoju, finansowania, technologicznej integracji, komercjalizacji oraz operacyjnego zarządzania centrami danych nowej generacji w Polsce oraz na wybranych rynkach międzynarodowych, podała spółka.

Gaming Factory: Podpisał pięcioletnią umowę wydawniczą z Curveball Games Limited dotyczącą globalnej dystrybucji fizycznej wersji „JDM: Japanese Drift Master” na konsolę PlayStation 5, z wyłączeniem rynków azjatyckich, podała spółka. Na mocy porozumienia Curveball odpowiadać będzie za produkcję, wydanie oraz dystrybucję pudełkowej edycji gry na rynkach międzynarodowych.

Drago entertainment: Ustaliło termin wydania wersji demo gry „Airport Contraband” na platformie Steam na 23 kwietnia br., podała spółka. Data premiery pełnej wersji gry planowana jest na lipiec.

CI Games: W wyniku zakończenia przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje serii M ustalił cenę emisyjną na 2,5 zł za sztukę oraz łączną liczbę akcji oferowanych inwestorom na 28 mln, podała spółka. Spółka informowała wcześniej, że zamierza przeznaczyć wpływy z emisji głównie na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów.

CD Projekt Red i WeirdCo: Ogłosiły start kampanii crowdfundingowej „Cyberpunk Trading Card Game” na Kickstarterze, podała spółka.

11 bit studios: Planuje premierę dodatku (DLC) do gry „The Alters” na przełomie II i III kw. bieżącego roku, poinformowała ISBtech IR manager spółki Monika Banasiak.

Gaming Factory: W ciągu pierwszych 72 godzin od premiery gry „Pizza Slice” sprzedaż tytułu przekroczyła 5,3 tys. egzemplarzy, a aktualna wishlista wzrosła do ponad 56 tys. użytkowników, podał współwydawca Gaming Factory. Przychód netto ze sprzedaży na Steam wynosi około 40 tys. USD (uwzględniając zwroty i lokalne podatki, bez prowizji platformy).

Movie Games: Proces certyfikacji gry „Drug Dealer Simulator 2” w wersji na konsole został pozytywnie zakończony, podało Movie Games. Certyfikacja dotyczy trybów Single player oraz Multiplayer na platformie konsolowej PlayStation 5. Gra w wersji na konsole w trybie Multiplayer na platformie Xbox została również pozytywnie zakończona.

Play2Chill: Najnowsze demo „Wild West Pioneers” od EmpireCraft Studios znalazło się w czołówce najpopularniejszych prezentowanych dem podczas lutowej edycji Steam Next Fest 2026.

Carbon Studio: Udostępnił bezpłatnie na platformie Meta Quest Store wersję demonstracyjną projektu VR prezentującego autorskie rozwiązania interakcji oparte o śledzenie wzroku (eye-tracking) jako kluczowy mechanizm rozgrywki.

CD Projekt: „Przygotujcie się na PS5 Pro – darmowa aktualizacja technologiczna Cyberpunk 2077 dla wersji gry na PS5 pojawi się w niedalekiej przyszłości! Więcej szczegółów podamy w nadchodzących tygodniach!” – napisano w profilu X gry. Aktualizacja nie wprowadzi żadnej nowej zawartości do gry.

Electronic Arts: Rynek The Sims 4 jest już dostępny na PC i Mac. To nowe miejsce, w którym gracze mogą odkrywać i kupować oficjalną zawartość zmodyfikowaną bezpośrednio w The Sims 4. Program dla wytwórców The Sims pozostaje otwarty na zgłoszenia autorów zmodyfikowanej zawartości, którzy chcą oficjalnie publikować swoje prace na Rynku i wzbogacać rozgrywkę graczy.

Garage Monkeys: „Car Dealer Simulator” został udostępniony na Xbox Series X/S oraz w usłudze Xbox Play Anywhere (konsola, komputer osobisty i handheld). Porty zostały przygotowane przez Crunching Koalas. Po niecałym miesiącu od premiery na PlayStation koszty wszystkich portów pokryte są w 300%. Garage Monkeys wydała grę „Car Dealer Simulator” w wersji na PC na platformie Steam 29 maja 2025 roku, a w wersji na PlayStation 4 i 5 19 lutego 2026 roku. Od tego czasu spółka sprzedała już ponad 470 tys. kopii gry, utrzymując cenę jednostkową na poziomie podstawowym 19,99 USD i w okresach promocyjnych nie przekraczając 20% dyskonta. Od 19 lutego br. spółka sprzedała na PlayStation już blisko 24 tys. kopii „Car Dealer Simulator” w pełnej cenie gry, tj. bez dyskonta. Oznacza to, że tylko przychody netto ze sprzedaży PlayStation za okres 26 dni pokryją koszty portów na wszystkie konsole (Steamdeck, PlayStation i Xbox) w 304% jeszcze przed premierą na Xbox.

Phenomen Games Fund: Przekroczył 5% w akcjonariacie Play2Chill, co stanowi istotny sygnał dalszego zacieśniania relacji biznesowych pomiędzy Play2Chill a Phenomen Games, do której należą Phenomen Games Fund i Garage Monkeys – partner, z którym Play2Chill prowadzi obecnie dwa projekty.

Game Hunters: Studio Flaware Studios, we współpracy z GameHunters, zapowiedziało grę „Euphorbia Milii” – narracyjne, tekstowe RPG z elementami roguelike. Karta gry jest już dostępna na Steam i gracze mogą dodawać tytuł do swojej listy życzeń.

Games Incubator: „It Works: Electronics Repair Simulator” i „Ship Graveyard Simulator 3” zostały udostępnione w ramach playtestów.

7Levels: Zawarł ze studiem Inlogic Software ze Słowacji umowę w zakresie wydania gry „Football Cup 2025” na konsolę Nintendo Switch i podjął decyzję o wyznaczeniu daty premiery gry na 9 kwietnia. Gra ukaże się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki pod nazwą „Football Cup 2026”. Cena gry została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 14,99 euro lub 14,99 USD.

Drago entertainment: Ogłosiło datę premiery darmowej wersji demonstracyjnej „Airport Contraband” oraz plany wydania pełnej wersji gry już w lipcu 2026 roku. Tym samym krakowski twórca wchodzi w rok premier.

Ultimate Games, Jujubee: Na konsolach Xbox Series X|S udostępniona została gra „Realpolitiks II”. Strategia polskiego studia Jujubee trafiła najpierw na PC, a za przygotowanie i wydanie „Realpolitiks II” na konsolach Xbox Series X|S odpowiada Ultimate Games.

ConsoleWay: Priorytetem jest pozyskiwanie jak największych projektów do portowania, również zagranicznych. Najważniejszym partnerem spółki pozostaje grupa PlayWay. Zarząd spółki nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności. Jednak na ten moment emisja akcji nie jest planowana, podano w raporcie.

11 bit studios, One More Level: Materiały od spółek pojawią się na pokazie The Triple-i Initiative 9 kwietnia. Trigon zakłada, że 11B może pokazywać materiał/materiały raczej z segmentu wydawniczego, a OML będzie promował Valor Mortis. Pokazy The Triplei Initiative to okołogodzinne, intensywne streamy poświęcone ambitnym grom niezależnym „triplei”, tworzone wspólnie przez znane studia indie.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco Poland: Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o zmianie przeznaczenia kapitału rezerwowego tak, że może być wykorzystany do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, wypłaty dywidendy i finansowania nabywania akcji własnych, wynika z uchwał.

BTCS: Akcjonariusze BTCS upoważnili zarząd spółki do rozpoczęcia procesu zmiany rynku notowań spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka.

Choice: Startup technologiczny dla gastronomii pozyskał 7,1 mln USD w nowej rundzie finansowania i zapowiada silne strategiczne skoncentrowanie na Polsce, która w najbliższych latach ma stać się największym rynkiem firmy, podała spółka.

Apple: Przejął polską spółkę oferującą rozwiązania do montażu efektów wizualnych MotionVFX.

Scanway: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Scanway w związku z planowanym przeniesieniem notowań wszystkich akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW, podała spółka. Pierwszego notowania akcji spodziewa się na przełomie marca i kwietnia br.

Orange Polska: WZA zdecyduje 10 kwietnia w sprawie wypłaty 0,61 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 24 czerwca, a termin wypłaty na 8 lipca 2026 roku.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Uruchomiło Allegro Pack – sklep z opakowaniami, oferujący materiały wysyłkowe w cenach bez kosztów operacyjnych i bez marży Allegro, podała spółka. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo opakowań z recyklingu oraz wsparcie partnerów w optymalizacji kosztów działalności.

Grupa InPost: Testuje wersję beta aplikacji InPost Mobile z nową funkcjonalnością, którą są zakupy wspierane przez asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus, podała spółka. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji oferuje nowy, wygodniejszy sposób robienia zakupów, podkreślono.

Allegro i Lux Med: Ogłosiły współpracę, dzięki której pod koniec marca na platformie będzie dostępna sprzedaż usług medycznych oferowanych przez Lux Med. Allegro spodziewa się, że bardziej znaczące efekty współpracy będą widoczne we wzroście GMV i przychodów od przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Allegro Marcin Kuśmierz. Ponadto Allegro w II kw. br. chce zaoferować na platformie sprzedaż produktów z segmentu usług turystycznych, a następnie z segmentu finansów i ubezpieczeń, dodał w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu Grzegorz Czapski.

Cyfrowa Polska: Rozpoczęła się kolejna edycja IT Fitness Testu – największego w Polsce sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół. „Kompetencje cyfrowe są dziś jednym z kluczowych fundamentów rozwoju nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa. Jeśli chcemy budować silną gospodarkę opartą na nowych technologiach, musimy inwestować w rozwój umiejętności młodych ludzi już na etapie edukacji szkolnej” – powiedział Michał Kanownik, prezes organizującego projekt Związku Cyfrowa Polska.

Meta, Google i Microsoft: Podczas Globalnego Szczytu ONZ ds. Oszustw łącznie 11 firm ogłosiło podpisanie Branżowego porozumienia przeciwko oszustwom i wyłudzeniom online (Industry Accord Against Online Scams & Fraud). To nowe, dobrowolne porozumienie między dostawcami usług online, którego celem jest wykorzystanie wspólnej wiedzy, doświadczenia i zasobów do walki z oszustwami i wyłudzeniami. Dokument podpisały również Amazon, Adobe, Levi Strauss & Co, LinkedIn, Match Group, OpenAI, Pinterest oraz Target. Porozumienie koncentruje się na czterech głównych celach: zapobieganiu, współpracy i wspólnym uczeniu się, odporności oraz zwiększaniu świadomości społecznej. Wzywa również rządy i inne branże do podjęcia działań na rzecz stworzenia bezpieczniejszego środowiska online dla wszystkich.

Mastercard: Zaprezentował Verifiable Intent – opracowane we współpracy z Google rozwiązanie dla e-commerce, stworzone z myślą o transakcjach realizowanych przez agentów AI w imieniu użytkowników. Verifiable Intent działa w oparciu o standardy Agent Payments Protocol (AP2) oraz Universal Commerce Protocol (UCP) Google. W najbliższych miesiącach Verifiable Intent zostanie zintegrowane z Mastercard Agent Pay, co ma ułatwić wdrożenia rynkowe u partnerów i wspierać rozwój handlu agentowego na różnych platformach. Równolegle Mastercard zapowiada dalszą współpracę z organizacjami branżowymi nad standardami dla rozwiązań opartych na konwersacyjnej sztucznej inteligencji w handlu.

Grupa eSky: Jako pierwszy touroperator w Polsce wprowadził do aplikacji mobilnej asystentkę podróży opartą na sztucznej inteligencji. My AI Assistant, czyli eSky MAIA, to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi w branży turystycznej w Europie, które łączy inspirację, doradztwo i sprzedaż w jednym miejscu.

ZTE Polska: Wprowadza na lokalny rynek flagowy router mobilny ZTE U60 Pro 5G. Urządzenie wyróżnia się obsługą sieci 5G-A i WiFi7, dzięki chipsetowi Qualcomm Snapdragon X75, a także baterii 10000 mAh z możliwością ładowania zwrotnego. Router jest odpowiedzią na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników poszukujących najwydajniejszych rozwiązań, które dają pewność stabilności działania.

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie: Wdraża rozwiązania Berg System w sprzedaży ubezpieczeń. To ruch, który ma uszczelnić procesy sprzedaży ubezpieczeń i zdjąć z doradców ciężar biurokracji, pozwalając im skupić się na doradztwie. Jak podkreśla Piotr Żmurko, wiceprezes BS w Lubaczowie: „Wprowadzenie nowych rozwiązań ma wesprzeć dalszą profesjonalizację tego obszaru oraz umożliwić pełniejsze wykorzystanie potencjału naszego portfela klientów. (…) Dzięki współpracy z Berg System chcemy stworzyć spójne środowisko pracy, które będzie wspierało doradców w codziennej działalności oraz podnosiło jakość obsługi klientów”.

TMobile: Otwiera nowy rozdział, który zaspokoi potrzeby klientów, uwielbiających proste rozwiązania i zakupy w internecie, uruchamiając sprzedaż T-Mobile na kartę w kanale online. Takie rozwiązanie – bez papierowych umów i długich zobowiązań – daje pełną elastyczność: klient sam wybiera, czy zachowuje dotychczasowy numer, czy bierze nowy. W nowym procesie istnieje dodatkowo możliwość wyboru tradycyjnej karty SIM, którą dostarczy kurier bezpłatnie prosto pod wskazany adres, lub eSIM, którą można aktywować natychmiast i cieszyć się z dostępu do usług, bez czekania na dostawę.

LoveBrands Group: Rozpoczyna współpracę z marką Changan Polska, jednym z największych producentów samochodów w Chinach, który debiutuje na polskim rynku.

motorola: Do oferty sieci sklepów RTV Euro AGD trafił smartfon motorola moto g57 Power (12/256 GB), który wyróżnia się jedną z największych baterii w swojej klasie – 7000 mAh. Smartfon oferuje szybkie ładowanie 30 W, a jego sercem jest procesor Snapdragon 6s Gen 4. Poza siecią RTV Euro AGD, można moto g57 Power obecnie kupić także w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie.

Samsung: Opracował kodek Advanced Professional Video (APV) we współpracy z Qualcomm Technologies, Inc. jako otwarty standard do profesjonalnego nagrywania wideo. Celem było udostępnienie tej technologii jak największej liczbie użytkowników. Galaxy S26 Ultra napędza chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Jego powstanie wymagało kilku lat wspólnej pracy Samsung i Qualcomm. APV to efekt podejścia Samsung, w którym liczy się przede wszystkim doświadczenie użytkownika.

Kingston: Wprowadza na rynek nową generację pendrive IronKey Locker+ 50 G2 z 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES i certyfikatem FIPS 197. Urządzenie sprawdzi się do bezpiecznego przenoszenia wrażliwych danych w instytucjach, urzędach, bankach czy przez przezornych użytkowników indywidualnych. Nośnik wyróżnia się metalową obudową pokrytą powłoką zapobiegającą zbieraniu odcisków palców.

Hammer: Polska marka smartfonów pancernych nawiązuje współpracę z Federacją KSW, największą organizacją MMA w Europie. „Współpraca z KSW to dla nas bardzo ważny i naturalny krok. Od początku budujemy markę Hammer wokół pojęcia pancernej technologii, urządzeń niezawodnych, wytrzymałych i gotowych na więcej. Świat KSW doskonale odzwierciedla te wartości. To przestrzeń, w której liczy się determinacja, gotowość do działania, niezłomność i braterstwo, czyli dokładnie to, z czym utożsamiamy nasze telefony” – powiedziała Aleksandra Dworak, dyrektor marketingu w mPTech, właściciela marki Hammer.

FRU: W aplikacji sztuczna inteligencja wspiera użytkowników w podejmowaniu decyzji już na etapie wyboru lotu. Funkcja AI Trip Check weryfikuje, czy wybrane połączenie jest rzeczywiście najlepszą dostępną opcją, analizując alternatywne scenariusze podróży, a tryb incognito pozwala testować różne warianty wyszukiwania niezależnie od wcześniejszych zapytań. To przykład, jak AI pomaga w procesie planowania – ograniczając liczbę porównań i skracając drogę do świadomej rezerwacji.

Lenovo: Prezentuje nową generację zaawansowanych stacji roboczych oraz pierwszą na świecie baterię z anodą krzemową, przeznaczoną do notebooków i stacji roboczych. Stacje robocze ThinkPad i ThinkStation serii P nowej generacji, wyposażone w procesory graficzne NVIDIA RTX PRO Blackwell, zapewniają przetwarzanie wnioskowania AI w czasie rzeczywistym bezpośrednio w miejscu pracy profesjonalistów. Koncepcyjny model baterii z anodą krzemową ED1000 zapowiada nową erę wydajności i efektywności laptopów oraz potwierdza zaangażowanie firmy Lenovo w innowacje.

Play: Przygotował specjalną promocję dla osób, które chcą połączyć światłowód z abonamentem komórkowym 5G. Nowi klienci Play mogą dzięki niej zyskać szybki internet w domu i mobilny dostęp do sieci w korzystnym pakiecie.

Visa: Ogłosiła uruchomienie Visa Agentic Ready – nowego globalnego programu, którego celem jest wsparcie ekosystemu płatności w przygotowaniach do nowej ery handlu opartego na agentach AI. Program, wprowadzany w pierwszej kolejności w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, bazuje na Visa Intelligent Commerce – strategicznej platformie Visa umożliwiającej wdrażanie bezpiecznych doświadczeń zakupowych napędzanych sztuczną inteligencją na szeroką skalę. W pierwszej fazie Visa Agentic Ready koncentruje się na przygotowaniu banków, zapewniając partnerom wydającym karty Visa możliwość testowania i weryfikacji transakcji inicjowanych przez agentów AI w ścisłej współpracy z Visa oraz wybranymi sprzedawcami. Celem jest sprawdzenie, jak takie transakcje mogłyby funkcjonować w sposób bezpieczny, na dużą skalę i w kontrolowanych warunkach.

OKX: Ogłosił premierę Agentic Wallet, czyli pierwszego portfela krypto zaprojektowanego od podstaw pod kątem potrzeb sztucznej inteligencji. Podczas gdy tradycyjne rozwiązania wymagają manualnego zatwierdzania transakcji przez człowieka, portfel OKX umożliwia agentom AI w pełni autonomiczną obsługę finansową w blisko 20 sieciach blockchain (m.in. Ethereum i Solana).

HPE: Ogłosiło znaczące rozszerzenie oferty NVIDIA AI Computing by HPE, które upraszcza procesy wdrażania, uruchamiania i skalowania sztucznej inteligencji. Dzięki ścisłej współpracy i wspólnym projektom z firmą NVIDIA HPE oferuje zaawansowaną gamę zintegrowanych i sprawdzonych systemów, które przyspieszają uzyskanie mierzalnej wartości z inwestycji w AI przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących skalowalności, bezpieczeństwa i zarządzania. „Wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji opiera się dziś na szybkości, skalowalności i zaufaniu. Nasza pozycja lidera w obszarach rozwiązań chmurowych, sieciowych i AI umożliwia klientom bezpieczne i wydajne wdrażanie sztucznej inteligencji na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki współpracy z NVIDIA dostarczamy gotowe do użycia fabryki AI i rozwiązania sieciowe, które pozwalają firmom przekuwać inicjatywy AI w realne korzyści biznesowe” – powiedział Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny HPE.

Tatra Banka, Malcom Finance: Rozpoczęły pilotaż usługi finansowania faktur dostępnej bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku. To przykład rosnącego trendu współpracy banków i fintechów, który zmienia dostęp MŚP do finansowania.

HPE: Pomoże w realizacji projektów fabryk AI w Argonne National Laboratory w Stanach Zjednoczonych oraz w Centrum Obliczeń Wysokowydajnych w Stuttgarcie (HLRS), umożliwiając rządom, instytucjom badawczym i przedsiębiorstwom szybkie wdrażanie, obsługę i skalowanie projektów AI przy jednoczesnym przestrzeganiu regionalnych wymogów dotyczących suwerenności danych i zgodności z przepisami.

Schneider Electric: Wdraża platformę Genetec Security Center, aby ujednolicić zarządzanie monitoringiem w ponad 100 lokalizacjach na świecie. Firma zatrudniająca ok. 160 tys. pracowników (w tym 15 tys. we Francji) zastępuje dotychczasowy system nowoczesnym, scentralizowanym rozwiązaniem. Wdrożenie rozpoczęte w 2018 r. objęło już niemal 50% obiektów we Francji. Platforma integruje różne systemy bezpieczeństwa i umożliwia centralny nadzór, szybszą analizę incydentów oraz rozwój o nowe funkcje, m.in. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Vertiv: Rozszerza współpracę z NVIDIA przy projektowaniu infrastruktury dla fabryk AI nowej generacji. Firma dostarcza cyfrowe modele rozwiązań zasilania i chłodzenia gotowe do wykorzystania w projektach symulacyjnych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Nowe podejście zakłada umożliwia tworzenie i testowanie cyfrowych modeli infrastruktury przed ich wdrożeniem, co pozwala lepiej przygotować inwestycję; bazuje na powtarzalnych, modułowych blokach infrastrukturalnych Vertiv OneCore, które można skalować od mniejszych klastrów AI po fabryki o gigawatowej skali; pozwala zwiększyć przewidywalność i efektywność operacyjną, m.in. dzięki wykorzystaniu zweryfikowanych interfejsów i symulacji systemów.

Honor: Honorstore.pl przygotował specjalną ofertę promocyjną obejmującą smartfony, tablety i urządzenia z ekosystemu Honor. Na klientów czekają obniżki cen oraz prezenty dodawane do wybranych modeli, m.in. ładowarki 100 W, głośniki i słuchawki. W ofercie znalazły się m.in. Honor Magic V5, Honor Magic8 Pro, seria Honor 400 oraz tablety od Honor.

OVHcloud: Został wybrany jednym z dostawców chmurowych na potrzeby projektu cyfrowego euro rozwijanego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Technologie cyfrowe mają ogromny wpływ na współczesne gospodarki, Europa stoi więc przed kluczowym wyborem: zaakceptować strategiczną zależność albo przejąć kontrolę nad własną przyszłością. Cyfrowe euro, silnie osadzone w suwerennej europejskiej chmurze, stanowi zobowiązanie Europy do ochrony własnej suwerenności finansowej. Współpraca z EBC to dla OVHcloud kolejny kamień milowy w procesie strategicznego rozwoju suwerennej infrastruktury cyfrowej w całej Europie, który skutecznie wzmacnia autonomię cyfrową oraz zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Canon Polska: Zaimplementował w firmie A3 Producent Flag z Gliwic kompleksowy system automatyzujący obsługę zamówień i procesy produkcyjne. Projekt objął pełny zakres działań operacyjnych firmy – od przyjęcia zamówienia, przez produkcję i logistykę, aż po rozliczenia finansowe – odpowiadając na rosnące potrzeby biznesowe firmy oraz wymagania rynku poligraficznego. Rozwiązanie pozwoliło na centralizację danych, usprawnienie komunikacji między działami oraz ograniczenie błędów operacyjnych. Dzięki temu firma zyskała pełną kontrolę nad realizacją zleceń, bieżący wgląd w dostępność materiałów i możliwość efektywnego planowania produkcji. To przykład, jak technologie Canon wspierają firmy poligraficzne w automatyzacji procesów i zwiększaniu efektywności operacyjnej.

Infinix: W Polsce dostępny jest najnowszy smartfon Infinix NOTE Edge w cenie od 1399,99 zł. Jest wyposażony w nowy procesor MediaTek Dimensity 7100 5G, stworzony w ramach współpracy MediaTek oraz Infinix, a także innowacyjną technologię samonaprawiania baterii dzięki rekrystalizacji. Pozwala to na zachowanie ponad 80% pojemności po 2 tys. pełnych cykli ładowania, co jest odpowiednikiem około 6 lat typowego użytkowania.

Snowflake: Wprowadza Project SnowWork. To nowa platforma AI dla firm, której celem jest znaczne usprawnienie procesów biznesowych. Działając jako aktywny asystent AI, Project SnowWork samodzielnie i bezpiecznie realizuje złożone, wieloetapowe zadania na podstawie poleceń wydawanych w języku naturalnym. Zaprojektowany z myślą o koordynowaniu planowania, analizy i realizacji zadań, Project SnowWork to platforma AI dla przedsiębiorstw, która pomaga użytkownikom biznesowym usprawnić codzienną pracę. Project SnowWork, udostępniony w fazie testowej, obsługuje złożone, wieloetapowe zadania i dostarcza użytkownikom biznesowym oparte na danych wyniki. Project SnowWork wprowadza w życie wizję firmy Snowflake dotyczącą przedsiębiorstwa agentowego, w którym dane i AI są ze sobą powiązane w uporządkowany i kontrolowany sposób.

Polskie Koleje Państwowe: Podpisały umowę ramową o współpracy partnerskiej z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu. Współpraca ta ma na celu stałą wymianę doświadczeń pomiędzy PKP i podmiotami naukowymi, co pozwoli m.in. na szybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą kolejową, a także przyczyni się do rozwoju szkolnictwa branżowego.

Google: Google globalnie udostępnia wyszukiwarkę Live, która umożliwia prowadzenie interaktywnych, multimodalnych rozmów z Gemini w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązanie trafia właśnie do użytkowników w ponad 200 krajach.

Meta: Wprowadza globalnie asystenta pomocy Meta AI na Facebooku i Instagramie – wbudowane narzędzie, które zapewnia wiarygodną pomoc 24/7 w niemal każdej sprawie, dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna. Nowy asystent pomocy Meta AI został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom rozwiązywać problemy z kontem od początku do końca.

Signify: Wprowadza nową generację rozwiązań Signify Interact, która zapewnia inteligentniejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne oświetlenie dla inteligentnych budynków i miast: Signify Interact for Intelligent Buildings oferuje scentralizowane, działające w czasie rzeczywistym sterowanie i optymalizację oświetlenia we wszystkich typach profesjonalnych przestrzeni wewnętrznych. Interact EasyConnect umożliwia szybkie i elastyczne wdrażanie połączonego oświetlenia zewnętrznego. Central Management System umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie miejskimi sieciami oświetleniowymi. Traffic and Weather Adaptive Lighting Systems reagują na warunki drogowe w czasie rzeczywistym, poprawiając bezpieczeństwo i zmniejszając zużycie energii. Signify Interact zaprezentowano wraz z pełnym portfolio profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych na targach Light + Building we Frankfurcie.

Universal Robots, Scale AI: Zaprezentowały rozwiązanie UR AI Trainer podczas GTC 2026 w Dolinie Krzemowej. Opracowany we współpracy ze Scale AI AI Trainer stanowi istotny krok naprzód, ponieważ roboty przestają być jedynie zaprogramowane do konkretnych zadań i zaczynają działać w oparciu o sztuczną inteligencję. Kluczową rolę odgrywają tu wysokiej jakości dane generowane w środowiskach treningowych, w których roboty uczą się przez naśladowanie człowieka.

EasyCall: Marka należąca do notowanej na rynku NewConnect spółki SoftBlue buduje rozwiązania, wykorzystując głosy ElevenLabs – globalnego lidera technologii generowania i przetwarzania mowy, założonego przez polskich przedsiębiorców. Wpisuje się to w rosnące zapotrzebowanie na automatyzację komunikacji szczególnie w ochronie zdrowia, gdzie rozwiązania AI stają się elementem infrastruktury operacyjnej placówek medycznych. EasyCall będzie rozwijać kompetencje w tym obszarze, wykorzystując technologie ElevenLabs do zwiększenia jakości komunikacji głosowej oraz efektywności obsługi pacjentów.

Źródło: ISBnews