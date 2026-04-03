Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 30 marca-3 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która wzmacnia bezpieczeństwo obywateli i ustanawia skuteczny nadzór nad AI, a dla przedsiębiorców tworzy stabilne i sprzyjające warunki do rozwoju innowacji, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Ustawa zapewnia stosowanie w polskim prawie przepisów unijnego rozporządzenia o sztucznej inteligencji AI Act.

Cyberbezpieczeństwo: Blisko 70% wszystkich fałszywych stron, które w ub. roku zablokował CERT Orange Polska, dotyczyło fałszywych inwestycji, poinformował członek zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii Piotr Jaworski. Operator inwestuje w odporność swojej sieci w zakresie cyberobrony, wykorzystując m.in. AI i uczenie maszynowe.

PLLuM: IBM, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Łódzki rozpoczynają prace nad nowym wariantem PLLuM, rodziny modeli AI tworzonej z myślą o języku polskim i wykorzystaniu „polskiej AI” w sektorze publicznym i prywatnym, podał koncern.

AI: Okazuje się, że rynek gig economy weryfikuje tradycyjny model edukacji. Z najnowszego raportu „Portret Freelancera 2025” wynika, że aż 58,5% niezależnych specjalistów uczy się AI całkowicie oddolnie – metodą prób, błędów i eksperymentów na żywych projektach. Zaledwie 6,8% inwestuje swój czas w zdobywanie formalnych certyfikacji, uznając, że dezaktualizują się one niemal natychmiast po wydaniu. 6,8% może liczyć na sfinansowanie nauki przez pracodawcę lub klienta. Firmy wymagają gotowych kompetencji, ale całkowity ciężar finansowy reskillingu zrzuciły na barki wykonawców.

Cyberbezpieczeństwo: F5 i Forcepoint nawiązały współpracę, której celem jest wsparcie przedsiębiorstw w zabezpieczaniu systemów AI w całym cyklu życia – od identyfikacji i klasyfikacji danych po ochronę modeli, aplikacji i agentów AI w środowisku produkcyjnym. Wspólne podejście ma pomóc organizacjom zwiększyć widoczność przepływu danych wykorzystywanych przez modele AI, priorytetyzować przypadki użycia pod kątem ryzyka oraz egzekwować polityki bezpieczeństwa w runtime, gdzie systemy AI faktycznie działają i generują nowe wektory zagrożeń.

AI: Aż 98% badanych firm w regionie EMEA planuje zwiększyć inwestycje w sztuczną inteligencję do końca 2026 roku, a niemal co piąta zakłada wzrost nakładów o ponad połowę, wynika z badania Red Hat. Europejski wyścig zbrojeń o rozwój AI nabiera tempa, a 57% przedsiębiorstw uznaje swój kraj za globalne centrum innowacji. Kluczowe wnioski z badania: 75% firm wskazuje wdrażanie AI w praktyce, transparentność i optymalizację kosztów jako priorytety strategii na najbliższe 18 miesięcy; główne bariery wdrożeń to brak współpracy między zespołami AI i IT (30%), trudności w określeniu zwrotu z inwestycji (27%) oraz niedostateczna przejrzystość modeli (25%); w Holandii aż 93% firm uważa swój kraj za globalną potęgę AI, podczas gdy we Włoszech tylko 36% podmiotów ma takie przekonanie o własnym rynku.

Cyberbezpieczeństwo: W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa wdrażająca w Polsce unijną dyrektywę NIS 2, zaostrzająca wymagania cyberbezpieczeństwa w najważniejszych sektorach gospodarki. Według danych: w Polsce rejestruje się średnio ok. 22,5 tys. zagrożeń cyberbezpieczeństwa miesięcznie; 54% ubiegłorocznych cyberataków w państwach unijnych było wymierzone w branże określane przez NIS 2 jako kluczowe dla gospodarki i społeczeństwa; tylko 23% polskich firm i instytucji korzysta z automatyzacji do oceny wpływu poszczególnych zasobów czy narzędzi na procesy biznesowe oraz potencjalnie związanego z tym ryzyka; wykorzystanie technologii AI przez zespoły bezpieczeństwa w firmach pozwala skrócić czas reakcji i zmniejszyć globalne koszty cyberataków o prawie 7,5 mln zł.

AI: Według Raportu PMR Market Experts by Hume’s „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce w 2026”, ponad połowa firm deklaruje trudności z integracją AI z obecnym środowiskiem IT, a niemal 39% obawia się o bezpieczeństwo i prywatność danych. Jednocześnie zaledwie co dziesiąta organizacja uważa, że jest w pełni gotowa do wdrożenia AI w całej firmie. Jak zauważają eksperci, problem nie polega na braku zainteresowania technologią, lecz na niewystarczającym przygotowaniu przedsiębiorstw do jej wdrożenia. „Firmy chcą korzystać z AI, ale często zaczynają od narzędzi, zamiast od analizy danych i ułożenia procesów. W efekcie projekty nie spełniają ich oczekiwań i najczęściej są przerywane lub poddawane modyfikacjom. Należy pamiętać, że AI nie działa w próżni. Musi być osadzone w uporządkowanych danych i bezpiecznym środowisku” – powiedział Piotr Niemczyk, prezes Tipping Point Works.

AI: Branżowy Barometr AI przygotowany przez EFL na I półrocze 2026 roku pokazuje, że mimo ogólnego schłodzenia nastrojów handel detaliczny i hurtowy trzyma tempo wdrożeń sztucznej inteligencji. Subindeks dla handlu wyniósł 69 pkt, najwięcej wśród ośmiu badanych branż, i jako jeden z dwóch wzrósł w ujęciu półrocznym (z 61,7 pkt).

AI: Z najnowszego raportu EY „Jak polskie firmy wdrażają AI” wynika, że aż 97% firm produkcyjnych deklaruje uwzględnienie cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Mimo to przemysł, choć plasuje się wysoko (39%) w wykorzystaniu i wdrażaniu AI w zakresie cyberochrony, wciąż pozostaje w tyle za innymi sektorami, takimi jak: handel (50%), energetyka (43%) i usługi (42%).

Krypto: Ceny ropy naftowej nie wyznaczają kierunku ruchu Bitcoina. To główny wniosek z najnowszego raportu Binance Research, działu analiz rynkowych Binance, który wskazuje, że oba aktywa funkcjonują w oparciu o niezależne mechanizmy kształtowania cen. Analiza wskazuje, że stopy zwrotu Bitcoina i ropy naftowej są statystycznie niezależne. Najnowszy raport „The Impact Mechanism of Oil Prices on Bitcoin” stanowi kompleksową analizę opartą na dziesięciu latach danych (2016-2026) oraz zaawansowanych modelach ekonometrycznych. W badaniu wykorzystano niedawny kryzys w Cieśninie Ormuz (luty-marzec 2026 r.) jako „naturalny eksperyment” do oceny zależności między tymi aktywami. Wnioski są jednoznaczne: ceny ropy nie stanowią determinującego czynnika ryzyka dla Bitcoina w obecnej strukturze rynku, która w coraz większym stopniu kształtowana jest przez kapitał instytucjonalny.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Fabrity: Odnotowało 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 8,3 mln zł rok wcześniej (spadek o 4,4 mln zł, -53% r/r), przy przychodach wynoszących 67,1 mln zł wobec 74,7 mln zł (spadek o 7,6 mln zł, -10% r/r), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Text: Odnotował 6,93 mln USD miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR – Monthly Recurring Revenue) w IV kwartale 2025/2026 roku finansowego (styczeń – marzec 2026), co oznacza spadek o 2,7% w stosunku do stanu sprzed roku i spadek o 0,7% kw/kw, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wartość ARR (Annual Recurring Revenue) wyniosła 83,12 mln USD.

PTWP: Osiągnęło 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej i 25,7 mln zł zysku EBITDA w 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 132,5 mln zł wobec 103,0 mln zł w 2024 r.

MedTech Solutions: Zawarła umowę dystrybucyjną z MACS Sterilisationsanlagen o współpracy obu stron w zakresie sprzedaży systemów zarządzania odpadami medycznymi MACS, podała spółka. Na mocy zawartego porozumienia spółka została ustanowiona wyłącznym dystrybutorem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów na terytorium Polski.

MedTech Solutions: Wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe doszły do porozumienia o przedłużeniu terminu obowiązywania listu intencyjnego i okresu negocjacji w sprawie rozwoju systemu Reffer AI do 30 kwietnia 2026 roku z 31 marca br., podała spółka.

Netflix: Planuje dalsze inwestycje w swój hub technologiczny w Polsce, zatrudniając kolejnych ok. 200 inżynierów i wzmacniając tym samym rolę warszawskiej lokalizacji, poinformował co-CEO Netflix Greg Peters.

Thorium Space: Zakończyła emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru, w cenie emisyjnej 4 zł za sztukę, podała spółka. W ramach emisji spółka pozyska 11,7 mln zł, a wartość zgłoszonych zapisów przewyższyła dostępną pulę akcji niemal czterokrotnie.

Poczta Polska: Chce zwiększyć poziom inwestycji do 7% przychodów z 3% rok wcześniej, co oznacza szacunkowe nakłady rzędu 500-600 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Wiesław Strąk. Na poziomie grupy kapitałowej Poczty Polskiej EBITDA osiągnęła 1,15 mld zł (278% więcej r/r), a wynik netto ukształtował się na poziomie 680 mln zł w 2025 roku.

Dadelo: Wstępna wartość przychodów netto osiągniętych przez Dadelo w I kwartale br. wyniosła 139,03 mln zł, co oznacza wzrost o 67,29% r/r, podała spółka. Głównymi czynnikami wzrostu są rosnąca oferta sklepu internetowego, popularność marki Centrumrowerowe.pl oraz otwarcie nowych sklepów stacjonarnych (Rzeszów i Zabrze w br.). Dodatkowe zakupy towarów ze środków z emisji obligacji przełożyły się wyjątkowo na wysokie rozpoczęcie sezonu pomimo bardzo mroźnej zimy w styczniu i w lutym, wskazano.

Answear.com: Rada nadzorcza Answear.com zdecydowała, by obniżyć warunek EBITDA zapisany w programie motywacyjnym dla członków zarządu na lata 2025-2027 ze 100 mln zł do 90 mln zł w 2026 r., podała spółka. Cel kursu na ten rok został obniżony z 50 zł do 45 zł.

Answear.com: Odnotował 9,31 mln zł jednostkowego zysku netto w 2025 r. wobec 10,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Stawia na „miękką” centralizację AI w swojej grupie, aby nie kanibalizować tworzenia rozwiązań i kontrolować koszty, poinformował prezes Adam Góral. Oczekuje lepszego roku w obszarze defence i cyberbezpieczeństwa. „Musi być ogromna ostrożność w zastosowaniu AI, bo to nie to narzędzie się w razie czego pomyli. Przy braku stabilności geopolitycznej musimy być podwójne ostrożni, ale nie ma zagrożenia utraty pracy u nas. Naszym zespołem chcemy robić dużo więcej. Wiedza ludzi to fundament, a przy AI zachowujemy się nietypowo […]. Idziemy w kierunku centralizacji, budujemy przepływ informacji tego, co robimy w tym obszarze między silosami naszej grupy. Praca z AI ma być uporządkowana, żebyśmy się nie dublowali. Godziłem się wcześniej na kanibalizm produktowy, bo mamy model federacyjny w grupie, ale sferę AI centralizujemy”- powiedział Góral podczas konferencji prasowej.

WB Electronics: Zawarł umowę z Hanwha WB Advanced Systems na dostawę komponentów do zastosowań specjalistycznych (wojskowych) o wartości ok. 987,3 mln zł netto, podała spółka. Umowa będzie realizowana w latach 2029-2033 r.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na ten rok, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość ponad 10,8 mld zł i jest o 19% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W kursach stałych wzrost wynosi 13%.

Asseco Poland: Rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025 oraz części zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w łącznej kwocie 1 050,66 mln zł, co oznacza 13,05 zł na jedną akcję uprawnioną do udziału w dywidendzie, podała spółka.

Asseco Poland: Odnotowało 183,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 142,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 685,5 mln zł wobec 150,7 mln zł zysku rok wcześniej.

DataWalk: Zwiększył wartość lejka sprzedażowego do niemal 110 mln USD i oczekuje wzrostu jego konwersji sprzedażowej w kolejnych okresach, poinformował CFO Łukasz Socha. Zarząd jest bardzo optymistycznie nastawiony co do wyników za 2026 r.

MCI Capital: Będzie rekomendować przeznaczenie na dywidendę kwoty odpowiadającej 4% kapitałów własnych spółki, czyli ok. 83 mln zł, co implikuje stopę dywidendy na poziomie ok. 5,6%, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak. Skala działalności, jakość portfela oraz widoczna ścieżka realizacji exitów stanowią solidną podstawę do utrzymania stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej w kolejnych latach, oceniła.

MCI Capital: Nadal celuje w realizację jednej-dwóch inwestycji rocznie o wartości 100-200 mln zł, przy zachowaniu wysokiej selektywności oraz koncentracji na liderach swoich segmentów, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak.

Spyrosoft: Przyjął Strategię grupy kapitałowej na lata 2026-2028, podała spółka. Zgodnie z nią planuje rozwijać się z coraz większym naciskiem na kompleksowe doradztwo technologiczne i wsparcie klientów w procesach transformacji cyfrowej i implementacji nowych rozwiązań AI. Grupa w dalszym ciągu stawia na specjalizację sektorową i dalszą dywersyfikację swojej działalności. Planuje rozwijać się na drodze organicznej i poprzez kolejne przejęcia.

MCI Capital: Odnotowało 45,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 15,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: Podpisał umowę z Polskim Standardem Płatności (PSP), właścicielem i operatorem systemu płatności mobilnych BLIK, dotyczącą współpracy w zakresie integracji oraz rozwoju usług płatniczych opartych o rozwiązania BLIK, podała spółka.

exeAI: Piotr Kawecki, prezes spółki technologicznej ITBoom, oraz Jarosław Sokolnicki, ekspert w obszarze nowych technologii i transformacji cyfrowej, wcześniej związany z Microsoft, założyli nową spółkę technologiczną, która koncentruje się na wspieraniu organizacji w przejściu od fazy eksperymentów i Proof of Concept do wdrożeń produkcyjnych, które przekładają się na mierzalne efekty operacyjne i finansowe.

datascalehr: Ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z SD Worx, wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań HR i płacowych. W ramach tej współpracy SD Worx wdroży narzędzia AI oraz infrastrukturę danych przygotowaną do obsługi sztucznej inteligencji dostarczaną przez datascalehr, integrując je bezpośrednio ze swoim modelem realizacji usług. Pozwoli to znacząco skrócić czas, obniżyć koszty i zmniejszyć złożoność wdrożeń systemów HR i payroll w całej Europie.

TREX: Rozpoczął sprzedaż sprzętu sportowego na Węgrzech i w Rumunii. Od grudnia 2025 r. spółka uruchomiła dystrybucję swoich produktów w pięciu nowych krajach.

Tineco: Czwarty rok z rzędu został uznany przez Euromonitor International za światową markę nr 1 w kategorii domowych odkurzaczy na mokro i sucho. Firma posiada 35-proc. udział w międzynarodowym rynku wet&dry, co potwierdza jej dynamiczny rozwój w globalnej kategorii inteligentnych urządzeń do sprzątania domu. Tineco to połączenie jakości premium z nowoczesnym designem, w przystępnej cenie.

TMobile Polska: Z dniem 1 kwietnia do zarządu dołączył Jovan Ćetković, który będzie odpowiedzialny za obszar technologii i innowacji.

SmartLunch: Lider rynku foodtech B2B w Polsce ogłasza zmiany w zarządzie. Tomasz Popów, dotychczasowy główny inwestor, został powołany na stanowisko prezesa. Mateusz Tałpasz, założyciel spółki i dotychczasowy prezes, pozostaje w zarządzie i będzie odpowiadał za obszar operacyjny. Zmiana ma charakter strategiczny i jest odpowiedzią na wejście spółki w kolejny etap rozwoju. Po ponad 12 latach SmartLunch koncentruje się na dalszym skalowaniu działalności, podnoszeniu efektywności operacyjnej oraz budowie jakościowych, powtarzalnych procesów, przygotowując firmę do ekspansji zagranicznej.

Volkswagen Financial Services STORE: Zakończył I kwartał 2026 roku z rekordowym wynikiem. Od stycznia do marca br. do klientów trafiło 305 samochodów, co oznacza wzrost o 19% r/r i potwierdza rosnącą popularność tego modelu sprzedaży. Rekordowy był również sam marzec, w którym klienci sfinalizowali zakup 132 aut – najwięcej w historii VW FS STORE.

GAMING

CD Projekt: Nawiązał współpracę z Zero Latency VR w zakresie doświadczenia VR w uniwersum „Cyberpunk 2077”, podał Zero Latency VR.

PlayWay: Udostępnił wersję demo gry „Car Mechanic Simulator 2026” na Steam, podała spółka.

PlayWay: Gry „I Am Jesus Christ” i „Crown of Greed” zostały udostępniona. „Beauty Store Simulator” zostanie udostępniony 10 kwietnia.

CI Games: Opublikował kolejny długi materiał z „Lords of the Fallen II” z nowymi fragmentami gameplay.

Eldorado.gg: Rozszerza swoją obecność na polski rynek gier, uruchamiając polskojęzyczną wersję platformy marketplace. Platforma oferuje obsługę języka polskiego oraz lokalne metody płatności. Działanie Eldorado.gg ma na celu wzmocnienie obecności firmy w Europie Środkowej.

PlayWay: Szczyt liczby grających równocześnie w pierwszym dniu w demo „Car mechanic simulator” przekroczył 2,7 tys., co Trigon DM ocenił jako pozytywne. Najwyższy odczyt oczekiwany jest raczej w weekend, a demo zawiera tylko tryb single player (na premierę pełnej wersji dostępny będzie tryb co-op). Dodana została także karta głównej gry, która po krótkim czasie trafiła na listę global top wishlist, po kilku godzinach liczba zapisów przekroczyła 25 tys. Przekroczony został wynik demo CMS 21 (1099, peak pełnej wersji wyniósł 22.5 tys.), blisko pobicia jest wynik dema innej gry z grupy PLW, czyli House Flipper 2 (2.8 tys., peak pełnej wersji 22 tys.). Pojawiają się pierwsze opinie o demo, mówiące m.in. o największym kroku naprzód w historii serii (dodanie modularnego systemu silnika, free roam wokół garażu, cykl dnia i nocy, nowa mechanika sprzedaży).

CD Projekt: Po ogłoszeniu partnerstwa z Zero Latency VR w celu stworzenia immersyjnego doświadczenie VR opartego na uniwersum Cyberpunk 2077 Trigon zakłada, że współpraca może wzmocnić markę Cyberpunk 2077 i przynieść spółce dodatkowe przychody z licencjonowania IP, choć broker nie oczekuje, że potencjalne kwoty będą game-changerem z perspektywy przychodów spółki.

Ten Square Games: Otrzymał pozytywną opinię RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję. RN rekomenduje, aby dzień dywidendy został wyznaczony na 15 maja, a dzień wypłaty na 22 maja.

Simfabric: Kontynuuje realizację umowy wydawniczej na Chiny i Azję i otrzymał kolejne zamówienie na 50 tys. sztuk gry za łączną kwotę ok. 1 mln zł.

Vivid Games: Zawarł umowę w zakresie portingu i dystrybucji gry „Eroblast” w wersji na konsole Sony PlayStation i Microsoft Xbox.

3R Games: Premiera trybu multiplayer „Cave Crave” na Meta Quest została ustalona na 9 kwietnia 2026 roku

Turtle Beach: Wraz z premierą filmu „Super Mario Galaxy” wprowadza na rynek nowe, oficjalnie licencjonowane akcesoria dla Nintendo Switch 2, inspirowane światem Mario. Wśród nich znajdują się m.in. bezprzewodowe kontrolery z podświetleniem RGB oraz etui zaprojektowane z myślą o mobilnych graczach.

One More Level: Zawarł z PARP umowę o dofinansowanie na projekt „SmartNPC: pierwszy polski model GPT AI kompleksowego zarządzania bohaterami niezależnymi w grach wideo”. Wartość projektu to 16,4 mln zł, a dofinansowanie wynosi 10,2 mln zł.

Big Cheese Studio: Premiera „Cooking Simulator 2” przyniosła peak graczy na Steam w pierwszej dobie w wysokości 2166. Najwyższe miejsce w topsellerach: 11; odsetek pozytywów 48%. Gra została sprzedana w liczbie 12721 sztuk w przeciągu 24 godzin od swojej premiery. Łączne przychody ze sprzedaży Gry na Steam w tym czasie wyniosły 240 482 USD. Według stanu na 1 kwietnia na wishlist znajduje się 290 590 użytkowników. W reakcji na dane kurs spółki spadł o 37%.

3R Games: Zarząd będzie rekomendować przeznaczenie całego zysku netto za 2025 rok na dywidendę. Szacunkowy zysk netto za 2025 rok wyniósł 3 mln zł.

G4M3R: Marka wraca w nowej odsłonie wraz z kolejną generacją komputerów gamingowych z szeroką personalizacją, większą mocą i gotowością do działania pod pełnym obciążeniem.

RockGame: „The People of Sea, Sun & Salt” trafia na Steam. „Sunset Motel” pojawił się na Xbox.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Creotech Instruments: Zakończył proces podziału na dwie niezależne spółki. Sąd rejestrowy wpisał do KRS podwyższenie kapitału zakładowego Creotech Quantum, co formalnie finalizuje wydzielenie segmentu kwantowego, podała spółka. Akcjonariusze Creotech Instruments otrzymają akcje nowego podmiotu automatycznie, w stosunku 1:1. Debiut Creotech Quantum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 17 kwietnia br., a ostatnia sesja z prawem do udziału w podziale przypada na 2 kwietnia 2026 r.

Future Tech Poland: Wehikuł inwestycyjny Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) zainwestował łącznie ponad 365 mln zł (85 mln euro) w trzy polskie fundusze venture capital: Cogito Capital, Expeditions i Balnord, podał BGK.

Spyrosoft: Zakończył proces przeglądu opcji strategicznych zainicjowany w lutym 2025 roku, podała spółka. Zdecydowała, że pozyskanie inwestora strategicznego z rynku prywatnego jest wariantem bardziej atrakcyjnym w obecnym otoczeniu biznesowym niż planowany do tej pory debiut na giełdzie międzynarodowej.

Wirtualna Polska Holding: Zawarła porozumienie z głównymi akcjonariuszami dotyczące ogłoszenia wezwania w celu nabycia wszystkich pozostałych akcji spółki po 59 zł za akcję, przy czym ostateczna cena zostanie podana w dokumencie wezwania, podała spółka. Wezwanie będzie miało charakter dobrowolny, a zawarte porozumienie nie przewiduje wycofania spółki z giełdy.

SIBS: Firma uzyskała wszystkie wymagane zgody organów regulacyjnych na przejęcie spółki ITCARD, finalizując tym samym transakcję nabycia jednej z wiodących polskich firm świadczących usługi outsourcingowe w zakresie przetwarzania płatności, specjalizującej się w usługach bankomatowych pod marką Planet Cash, przetwarzaniu płatności elektronicznych za pośrednictwem sieci terminali Planet Pay oraz wydawaniu i zarządzaniu kartami Visa i Mastercard. Włączenie ITCARD do Grupy SIBS wzmacnia zaangażowanie firmy na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, aktywnie przyczyniając się do cyfryzacji gospodarki tego regionu.

OpenAI: Firma rozwijająca ChatGPT zamknęła rekordową rundę finansowania o wartości 122 mld USD, osiągając wycenę post-money na poziomie 852 mld USD – poinformował CNBC.

Toyota Motor Corporation, Daimler Truck, Volvo Group, cellcentric: Podpisały niewiążący list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze technologii ogniw paliwowych. Toyota zamierza dołączyć do Daimler Truck i Volvo Group jako równorzędny udziałowiec w spółce cellcentric. Toyota wniesie do spółki joint venture know-how oraz doświadczenie w rozwoju ogniw paliwowych. Wszyscy trzej udziałowcy zamierzają wzmacniać pozycję cellcentric jako wiodącego producenta systemów ogniw paliwowych do samochodów ciężarowych

Grupa Unisport: Przejęła amerykańską spółkę Arocam, jednego z największych detalistów sprzętu piłkarskiego w USA. To jednocześnie ciekawy przykład rozwoju międzynarodowego biznesu retailowego z polskim udziałem. Współinwestorem w Unisport Group jest bowiem Marcin Radziwon, założyciel R-GOL, największego sklepu piłkarskiego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zen.com: Został zwycięzcą konkurencyjnego procesu dotyczącego przejęcia PIN Bank w Ukrainie – poinformował Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę kwietnia 2026 roku, po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. Po jej zakończeniu Zen.com uzyska dostęp do lokalnej infrastruktury bankowej, co umożliwi dalszą budowę globalnego, technologicznego ekosystemu finansowego oraz redefiniowanie nowoczesnej bankowości – cyfrowej, transgranicznej i osadzonej w globalnym handlu. Będzie to jednocześnie kolejny etap międzynarodowej ekspansji spółki oraz wzmocnienie jej pozycji jako partnera wspierającego rozwój ukraińskiego sektora finansowego i jego integrację z rynkami globalnymi. W procesie sprzedaży udział wzięło 11 podmiotów, w tym 5 banków oraz 6 instytucji niebankowych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Scanway oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Łukasiewicz – ILOT): Podpisały umowę ramową dotyczącą realizacji testów środowiskowych dla instrumentów optycznych przeznaczonych do pracy w przestrzeni kosmicznej, podała spółka. Współpraca obejmuje badania prowadzone w laboratoriach Łukasiewicz ILOT i dotyczy kolejnych generacji instrumentów rozwijanych przez spółkę.

Polska Izba Dual Use (PIDU): W Warszawie oficjalnie zainaugurowano działalność PIDU. Jako izba gospodarcza, pod przewodnictwem prezesa gen. bryg. rez. dr. Adama Dudy, stawia ona sobie za cel integrację ekosystemu technologii o przeznaczeniu cywilnym i obronnym, współtworzenie optymalnych warunków dla rozwoju rodzimych innowacji oraz wsparcie polskiego biznesu w wejściu do globalnych łańcuchów dostaw.

CloudFerro: Ogłosił uruchomienie nowego regionu chmurowego w Łodzi, poinformował prezes Maciej Krzyżanowski. Przez ostatnie 3 lata CloudFerro zainwestował ponad 50 mln euro w infrastrukturę swoich chmur obliczeniowych i planuje dalsze inwestycje w kolejnych.

Pyszne.pl: Robi kolejny krok w rozwoju quick commerce, nawiązując partnerstwo z Pink Shop – największą w Polsce siecią sklepów z asortymentem dla dorosłych. Platforma nawiązała współpracę również z Wyjątkowym Prezentem, liderem i pionierem rynku oryginalnych podarunków w formie unikalnych przeżyć.

Orange Polska: Na Stadionie Narodowym w Warszawie operator uruchomił nowoczesną instalację dla sieci 5G w paśmie C.

PayPo, Sinsay: Rozwijają swoją współpracę, uruchamiając usługę płatności odroczonych w aplikacji mobilnej marki. Nowe rozwiązanie Sinsay | PayPo pozwala klientom zapłacić za zakupy nawet 30 dni później bez dodatkowych kosztów lub rozłożyć płatność na raty, wszystko bez wychodzenia z aplikacji.

HONOR: Oficjalny sklep marki ogłasza uruchomienie programu lojalnościowego Honor Points. Nowa inicjatywa dostępna na Honorstore.pl umożliwia klientom zbieranie punktów za zakupy oraz inne aktywności związane ze sklepem, a następnie wymienianie ich na zniżki i dodatkowe korzyści. Program obejmuje m.in. bonus powitalny, punkty za zapis do newslettera, aktywność w mediach społecznościowych oraz polecenia.

Grupa Atende: Dołącza do Związku Cyfrowa Polska. Przystąpienie firmy do organizacji reprezentującej polską branżę cyfrową stanowi ważny krok w umacnianiu jej pozycji na rynku oraz zapowiada szeroką współpracę na rzecz rozwoju sektora nowoczesnych technologii w Polsce.



Cisco: Wprowadza nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo systemów opartych na agentowej sztucznej inteligencji, które nie tylko odpowiadają na zapytania, ale również samodzielnie podejmują działania. Firma rozszerza model Zero Trust na agentów AI w Cisco Secure Access, umożliwiając ich identyfikację i precyzyjną kontrolę dostępu. Jednocześnie AI Defense: Explorer Edition pozwala testować odporność modeli oraz zabezpieczać je na etapie wdrożenia. Uzupełnieniem jest DefenseClaw – open source’owy framework do automatyzacji bezpieczeństwa agentów AI – oraz nowe funkcje Splunk, które wykorzystują AI do usprawnienia operacji bezpieczeństwa i szybszego reagowania na zagrożenia.

Netia: Rozszerza portfolio usług z zakresu cyberbezpieczeństwa dla klientów z segmentu B2B o CTI (Cyber Threat Intelligence). Rozwiązanie to pozwala organizacjom identyfikować i neutralizować zagrożenia, jeszcze zanim dojdzie do realnego incydentu bezpieczeństwa.

Twisto: Rozszerzyło współpracę z platformą Going, wprowadzając usługę „Podziel na 3”, umożliwiającą rozłożenie płatności za bilety na trzy równe części bez dodatkowych kosztów. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od wdrożenia rozwiązanie odpowiadało już za 44% wszystkich transakcji Twisto na Going, co pokazuje skalę zainteresowania tego typu modelem płatności w kategorii wydarzeń.

vivo: Ogłosiło globalną premierę modelu X300 Ultra. Po raz pierwszy w historii najbardziej zaawansowany fotograficzny flagowiec z serii X trafia na rynki międzynarodowe. To prawdziwy game-changer dla twórców. Urządzenie wyposażone zostało w topową kolekcję obiektywów ZEISS Master, która daje wyjątkową swobodę w tworzeniu zdjęć i filmów i otwiera całkowicie nowe możliwości.

realme: Marka nawiązała współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, której bohaterami będzie smartfon realme 16 Pro+ oraz fotografia portretowa.

Vertiv: Wprowadza rozwiązanie CoolPhase Wall – kompaktowy, naścienny system chłodzenia przeznaczony dla małych serwerowni. Został zaprojektowany do całodobowej pracy i pozwala efektywnie odprowadzać ciepło bez zajmowania przestrzeni na podłodze. Ponadto CoolPhase Wall: zapewnia nawet o 60% większy przepływ powietrza niż klimatyzatory komfortu; umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur (od -35 do 48°C) oraz obsługę obciążeń cieplnych do 11 kW; oferuje zintegrowane funkcje monitoringu i zdalnego zarządzania: wgląd w parametry pracy i alarmy w czasie rzeczywistym.

MediaMarkt: Zakończono pełne wdrożenie współpracy z Glovo w Polsce. Ponad 70 sklepów sieci jest dostępnych w modelu q-commerce, co oznacza możliwość zamówienia elektroniki z dostawą nawet w 30 minut, w cenach identycznych jak w sklepach stacjonarnych.

OVHcloud: Ogłosił podczas InCyber Forum 2026 przyspieszenie rozwoju działań na rzecz europejskiego sektora obronnego. Strategia wpisuje się w kontekst postępującej cyfryzacji sił zbrojnych oraz utrzymującej się zależności branży od technologii pochodzących spoza kontynentu. W ramach bieżącego wsparcia podmiotów z sektora obronnego firma wzmacnia swoją obecność w Europie, oferując rozwiązania chmurowe oraz AI dla środowisk krytycznych dzięki współpracy z ekspertami z doświadczeniem w pracy dla sił zbrojnych i przemysłu obronnego. „Współczesny sektor obronny coraz bardziej polega na wykorzystaniu chmury obliczeniowej, danych i sztucznej inteligencji. W obecnych realiach Europa nie może pozostawać zależna od technologii spoza kontynentu – potrzebuje własnych, wydajnych i suwerennych rozwiązań, które rozwijamy w OVHcloud. Wychodząc poza rynek francuski, chcemy oferować rozwiązania chmurowe oraz AI także na szerszą skalę w Europie z wykorzystaniem kompetencji, które mogą przyczyniać się do modernizacji sił zbrojnych i wzmacniania strategicznej autonomii naszego kontynentu” – podkreślił Octave Klaba, CEO i założyciel OVHcloud.

VeloBank: Vela, asystentka głosowa oparta na generatywnej sztucznej inteligencji, od marca 2025 r. przeprowadziła już ponad 260 tys. rozmów i udzieliła ponad 430 tys. odpowiedzi, a średni czas interakcji z użytkownikiem wyniósł zaledwie 51 sekund. Klienci mogą z jej pomocą wykonać ponad 50 różnych operacji bankowych, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych i pionierskich rozwiązań tego typu na polskim rynku.

Fru: Rozszerza swoją ofertę dla osób podróżujących służbowo i wprowadza Upgrade Plus – premium wersję subskrypcji Upgrade. Z okazji premiery polskie startupy oraz małe firmy działające międzynarodowo mogą skorzystać z sześciu miesięcy darmowego dostępu do usługi, która realnie obniża koszty i zwiększa elastyczność podróży biznesowych.

Volaria AI: Uruchamia komercjalizację VAI.Legal – zaawansowanego narzędzia AI wspierającego pracę prawników przy analizie dokumentów, monitorowaniu compliance i przygotowaniu raportów. Platforma nie zastępuje prawnika – przyspiesza jego pracę i eliminuje powtarzalne zadania.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA): Uruchamia unikatowy w Polsce program rozwoju metod zachowania i konserwacji taśm filmowych zawierających najważniejsze produkcje polskiego dziedzictwa filmowego ostatniego stulecia – w tym adaptacje „Znachora” z 1937 i 1981 roku, „Faraona” Jerzego Kawalerowicza oraz „Ziemię obiecaną” Andrzeja Wajdy. Pierwszym prywatnym darczyńcą wspierającym poszerzanie możliwości programu został Netflix.

Getac: Zaprezentował CommandCore – modułową platformę do zdalnego sterowania dronami (UAV/USV/UGV), zaprojektowaną z myślą o operacjach w wymagających środowiskach, takich jak obronność, bezpieczeństwo publiczne i sektor użyteczności publicznej. Rozwiązanie łączy wytrzymały sprzęt (m.in. tablety i laptopy) z konfigurowalną architekturą oraz otwartym ekosystemem umożliwiającym integrację z technologiami firm trzecich. Kluczowym elementem jest Ground Control Station (GCS), pozwalająca na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i prowadzenie operacji wielodomenowych. CommandCore wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na interoperacyjne, skalowalne systemy wspierające misje ISR, działania ratunkowe oraz zdalne inspekcje infrastruktury krytycznej.

Euvic Solutions: Zawarł umowę ramową dotyczącą dostawy sprzętu oraz świadczenia usług towarzyszących z KIEFER TEK LTD z Grecji, a na jej podstawie otrzymał zamówienie o wartości do 22 mln USD netto na instalację systemu serwerowego NVIDIA do budowy fabryki AI.

Sportano: Wprowadza do katalogu polski brand rowerowy: Kross. Obie marki chcą wykorzystać swoje mocne strony nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim w kontekście dalszej ekspansji międzynarodowej. Kross posiada produkt światowej klasy, a Sportano dysponuje platformą, która pozwala dotrzeć do milionów aktywnych użytkowników w Europie.

Adyen: W ramach współpracy z adidas firmy rozszerzają funkcję Adyen Giving, umożliwiającą przekazywanie darowizn na etapie finalizacji zakupu. Rozwiązanie wspiera działania organizacji UNHCR oraz Special Olympics. Po wdrożeniach w Kanadzie, USA i Niemczech adidas uruchamia funkcję na kolejnych rynkach europejskich oraz w Brazylii i Meksyku.

Żabka Ads, Proxi.cloud: Podjęły współpracę, tworząc pierwsze w Polsce rozwiązanie retail media offsite. Reklamodawcy mogą skorzystać z unikalnych możliwości opartych na zanonimizowanych danych z aplikacji Żappka. Dzięki połączeniu zasobów Grupy Żabka i technologii Proxi.cloud marki zyskują precyzyjne narzędzia do targetowania kampanii digitalowych oraz mierzenia ich wpływu na sprzedaż w sklepach stacjonarnych.

HP Inc.: Ogłosił HP IQ, inteligentny system, który łączy urządzenia HP, lokalne wykorzystanie AI i doświadczenia użytkownika. Wykrywa pobliskie urządzenia, umożliwia ich łączenie się między sobą i wymianę danych. Na rynek wkracza HP TPM Guard – pierwsza na świecie ochrona sprzętu przed fizycznymi atakami na BitLocker oraz nowe serie drukarek LaserJet z funkcjami AI i ochroną kwantową. HP konsekwentnie buduje spójny ekosystem, który łączy rozwiązania do pracy hybrydowej, bezpieczeństwo, automatyzację oraz segment gamingowy HyperX OMEN w ramach jednego inteligentnego środowiska.

Electroride: Polski producent lekkich pojazdów elektrycznych podpisał umowę ramową o współpracy naukowej z Politechniką Lubelską. Celem porozumienia jest realizacja działań badawczo-rozwojowych w obszarze mikromobilności, w tym prace nad rozwiązaniami, które mogą wspierać bezpieczeństwo, funkcjonalność i użytkowość mikropojazdów. Współpraca obejmuje także poszukiwanie i rozwój technologii odpowiadających na potrzeby różnych grup użytkowników.

Źródło: ISBnews