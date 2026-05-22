Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 18-22 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Z najnowszej analizy ClickMeeting wynika, że co 5. badany wie, że był ofiarą cyberataku lub cyberoszustwa, a co 4. zna osobę, która padła ofiarą podobnego incydentu, połowa badanych nie dba o podstawowe bezpieczeństwo w sieci, 58% pracowników nie wie, czym są treści typu deepfake, 66% osób nie rozpoznaje fałszywego materiału audio wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, NASK zidentyfikował już 13,2 tys. reklam zawierających zmanipulowane treści audiowizualne, wykorzystujące 380 wizerunków znanych osób do wyłudzeń i dezinformacji, według NASK phishing, czyli wyłudzanie danych, to już 97% incydentów cyberbezpieczeństwa.

Streaming: JustWatch opublikował najnowszy raport dotyczący rynku streamingowego w Polsce, analizujący zmiany w I kwartale 2026 roku. Netflix ma 22% udziałów, Disney+ (17%) rośnie o +5 pkt proc. r/r i awansuje na drugą największą platformę streamingową w Polsce. Apple TV+ zwiększa swój udział o +3 pkt proc. r/r, osiągając 13% i umacniając swoją pozycję jako jeden z kluczowych graczy na rynku, SkyShowtime notuje wzrost o +3 pkt proc. r/r, jednocześnie utrzymując stabilny poziom kwartalny na poziomie 6%.

AI: Niemal wszystkie badane przez KPMG organizacje na świecie posiadają już strategię AI, a ponad dwie trzecie deklaruje, że sztuczna inteligencja dostarcza mierzalną wartość biznesową. Jednocześnie jedynie 8% firm osiągnęło realny zwrot z inwestycji, a zaledwie 11% można uznać za liderów AI zdolnych do skutecznego skalowania tej technologii w całej organizacji. Z raportu KPMG International „Global AI Pulse Q1 2026” wynika, że największym wyzwaniem nie jest już dostęp do narzędzi AI, lecz integracja technologii z procesami biznesowymi, strukturą organizacyjną i sposobem podejmowania decyzji. Polska nie jest wyjątkiem od tej tendencji – eksperci KPMG obserwują ten sam schemat u rodzimych klientów. Raport „Global AI Pulse Q1 2026” inauguruje cykliczne badanie KPMG International mierzące poziom dojrzałości organizacji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. Analiza pokazuje podział między organizacjami, które potrafią przełożyć inwestycje w AI na trwałą wartość biznesową, a firmami, które mimo rosnących budżetów nadal nie osiągają skalowalnych efektów.

Cyfryzacja: Resort finansów udostępnił kolejną, ulepszoną wersję aplikacji mobilnej eUrząd Skarbowy (eUS). Aplikacja umożliwia łatwy, szybki, bezpieczny dostęp do usług eUS i jest wysoko oceniana przez użytkowników. Nowa, bardziej intuicyjna i funkcjonalna wersja aplikacji eUS pozwala na jeszcze łatwiejsze korzystanie z eUrzędu Skarbowego na smartfonie.

Reklama: Według raportu Omdia globalny rynek reklamy social media będzie rósł w tempie średnio 12% do 2030. Udział mediów społecznościowych osiągnie w 2030 roku 44% rynku reklamy online. W 2025 roku wideo stanowiło 60% udziału w reklamie social media (formaty takie jak Reels, TikTok, Shorts, Stories). Udział największych graczy w social media, to jest Facebook, Instagram, Douyin, YouTube, TikTok i WeChat, stanowił 90% rynku.

Rynek krypto: Nowa analiza Binance Research pokazuje, że transfery stablecoinów są o 99% tańsze niż przelewy SWIFT, a udział użytkowników z rynków wschodzących na Binance wzrósł do 77%. Według raportu, finanse on-chain mogą wypełniać luki tam, gdzie dostęp do tradycyjnej bankowości pozostaje ograniczony.

Analityka danych: Niemal 6 na 10 organizacji wykorzystuje narzędzia do przetwarzania dużych zbiorów informacji, by zwiększyć swoją efektywność operacyjną. Firmy liczą również na to, że inwestowanie w ten obszar przełoży się na większe przychody (54% odpowiedzi) oraz przyczyni się do redukcji kosztów (54%). Choć oczekiwania i plany biznesowe względem analizy danych wydają się jasno sprecyzowane, ich realizacja jest już problematyczna. Okazuje się, że główną przyczyną jest ich słaba jakość, na którą zwraca uwagę ponad 56% specjalistów. Mimo świadomości problemu nie wszystkie firmy podejmują działania, które by go rozwiązały. Badania pokazują, że głównym wyzwaniem jest mierzenie jakości danych, na co wskazuje 29% osób. Specjaliści zauważają też problemy ze stosowaniem zasad i procedur utrzymania jakości (28% odpowiedzi) oraz zbyt dużą liczbą źródeł informacji (27%).

Cybersecurity: F5 zwraca uwagę, że rozwój AI zmienia skalę i tempo zagrożeń cyberbezpieczeństwa, rozszerzając punkty ryzyka na kolejne warstwy środowiska technologicznego. Firma przywołuje m.in. incydent uzyskania dostępu do hurtowni danych o wielkości ponad 131 TB poprzez niechroniony interfejs API, wyciek ponad 500 tys. linii kodu narzędzia Claude Code oraz kompromitację warstwy integracyjnej LiteLLM wykorzystywanej do komunikacji z modelami AI różnych dostawców. W ocenie F5 organizacje coraz częściej muszą analizować bezpieczeństwo nie pojedynczych modeli, lecz całego ekosystemu AI obejmującego dane, integracje i narzędzia wdrożeniowe.

Sprzęt: Getac wskazuje na rosnące inwestycje zarówno biznesu, jak i sektora obronnego w odporność infrastruktury cyfrowej. Według danych przywołanych przez firmę 41% przedsiębiorstw planuje zwiększyć wydatki na infrastrukturę IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy, najczęściej przeznaczając na ten cel od 200 do 500 tys. zł. Równolegle polska armia rozwija mobilną infrastrukturę cyfrową i AI m.in. poprzez przetarg o wartości 14 mln zł obejmujący smartfony, tablety i routery dla wojska oraz rozwój Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji przy Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Getac podkreśla, że zarówno biznes, jak i sektor defence coraz mocniej koncentrują się na odporności sprzętu, bezpieczeństwie danych oraz lokalnym przetwarzaniu informacji w terenie.

Smart city: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór do programu „Start-ups Are Us” dla firm działających w branży smart city. To okazja dla startupów tworzących innowacyjne rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie przestrzenią miejską i usługami publicznymi. Rozpoczęcie rekrutacji zaplanowano na 28 maja, a jej zakończenie – na 25 czerwca 2026 roku. Nabór finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

DataWalk: Lejek sprzedażowy DataWalk wzrósł do 130 mln USD, z czego ponad 70 mln USD znajduje się już w zaawansowanych dyskusjach z klientami, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Agora: Odnotowała 9,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

InPost: Fundusze zarządzane przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments oraz PPF Group (razem: konsorcjum) wraz z InPost informują, że IS Iris Lux Bidco ogłasza ofertę na zakup wszystkich wyemitowanych akcji w InPost po cenie ofertowej 15,6 euro (wraz z dywidendą) za akcję.

Cyber Defense Africa: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę określającą warunki udzielenia długoterminowego finansowania w wysokości 24 mln euro na projekt dotyczący polskiej inwestycji technologicznej w Togo, podał bank. Projekt inwestycyjny, który częściowo sfinansuje BGK, realizuje Cyber Defense Africa (CDA), czyli to spółka utworzona przez rząd Republiki Togo i Asseco Data Systems.

Grupa Polsat Plus: Uważa segmenty telekomunikacyjny i mediowy za strategiczne, a nowa strategia określi dla nich „mierzalne cele”. Z kolei dla obszarów zielona energia i nieruchomości grupa rozważa „różne scenariusze”, poinformował członek zarządu Bartłomiej Drywa. Nowa strategia obejmie podejście do polityki finansowej i potencjalnie politykę dywidendową.

Grupa Play: Odnotowała 1,2 mld zł skonsolidowanej EBITDAaL w I kw. 2026 r. (wzrost o 9,7% r/r), przy 2,7 mld zł całkowitych przychodów (wzrost o 3,9%), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec grudnia wyniosła 13,5 mln i wzrosła o 1,5% r/r. Z tej grupy 9,9 mln, czyli 73% mln stanowili klienci abonamentowi. Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 3,9% r/r do 33,9 zł.

cyber_Folks: Odnotowało 22,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za kwiecień br. wyniosły ok. 444 mln USD, co oznacza wzrost o 74% r/r, podała spółka. Były to najlepsze kwietniowe przychody w historii spółki.

Agora: Zarząd Agory podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku za 2025 r., wynoszącego 54,14 mln zł, na następujące cele: kwotę 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,5 zł na jedną akcję, a kwotę 30,85 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na 6 lipca 2026 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 20 lipca 2026 r.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 127,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 82,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Ocenia, że cel 165 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w tym roku, zapisany w programie motywacyjnym, jest „jak najbardziej w zasięgu”, poinformował CFO Łukasz Szałaśnik.

Asseco Poland: Miało 228 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 136 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

DataWalk: Akcjonariusze DataWalk zdecydują o upoważnieniu zarządu do emisji do 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 23 czerwca.

DHL eCommerce: Ma 9 tys. automatów DHL BOX 24/7 w Polsce, podała spółka. W ciągu sześciu miesięcy firma zwiększyła ich liczbę o tysiąc nowych urządzeń, rozwijając infrastrukturę zarówno w największych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Do końca 2026 roku sieć DHL BOX 24/7 w Polsce ma wzrosnąć do 10 tys. urządzeń.

Vercom: Akcjonariusze Vercom podjęli uchwałę o przeznaczeniu 60,1 mln zł na wypłatę dywidendy za 2025 r., czyli po 2,73 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na 16 czerwca 2026 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22 011 002.

cyber_Folks: Akcjonariusze cyber_Folks podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku za 2025 r. i przeznaczeniu 38,16 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2026 r., a dzień wypłaty na 3 lipca 2026 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15 264 522.

Fabrity: Rada nadzorcza Fabrity powołała z dniem 1 stycznia 2027 r., na trzyletnią kadencję, zarząd spółki, który działać będzie w dotychczasowym dwuosobowym składzie: Tomasz Burczyński – prezes zarządu i Rafał Graboś – wiceprezes zarządu, podała spółka.

SoftBlue: Podpisało z Centrum e-Zdrowia umowę na dostarczenie systemu Asystenta AI (VoiceBot) dla Centralnej e-Rejestracji, podała spółka. W ramach kontraktu firma wdroży oraz utrzyma technologię wspierającą obsługę telefoniczną pacjentów w publicznym systemie ochrony zdrowia. Wartość umowy wynosi 23,6 mln zł brutto, a realizacja i utrzymanie systemu obejmą okres 60 miesięcy.

Digital Network: Przedłużył współpracę z Polsat Media, co wraz z nową ofertą zagwarantuje stabilny wzrost przychodów i rozwój segmentu premium outdoor, podała spółka. Strategiczny kontrakt przewiduje 3-letnią współpracę z możliwością automatycznego przedłużenia do końca 2030 r.

ICEYE: Przekazał system rozpoznania radarowego MikroSAR Siłom Zbrojnym RP, podała spółka. Kontrakt o wartości ok. 860 mln zł brutto obejmuje trzy satelity radarowe od ICEYE Polska z opcją na kolejne.

Univio: Realizuje plan transformacji przygotowany wspólnie z funduszem Value4Capital. W kolejnym etapie firma wzmocniła strukturę zarządzania i na przełomie I i II kwartału powołała dziewięcioosobowy zespół strategiczny. „Univio rozwija zespół zdolny do kształtowania organizacji 'antykruchej’ – czyli nie tylko adaptującej się do zmian, ale także potrafiącej je wykorzystywać jako źródło przewagi konkurencyjnej. W obecnych realiach wygrywanie na zmienności rynku, dzięki doświadczonemu zespołowi, staje się jednym z kluczowych czynników sukcesu” – powiedział CGO Univio Grzegorz Rudno-Rudziński.

KOMSA Poland: Zamknęła ubiegły rok przychodami na poziomie 767,7 mln zł, utrzymując stabilną pozycję na wymagającym rynku. Spółka kontynuuje inwestycje w rozwój logistyki i systemów IT, planując wzrost w kolejnych kwartałach.

SpaceX: Oficjalne zgłoszenie IPO wskazuje na debiut spółki na Nasdaq w czerwcu, podał CNBC. Według źródeł The Wall Street Journal debiut ma nastąpić 12 czerwca. W prospekcie emisyjnym złożonym w środę w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) SpaceX poinformowało o planach notowania na giełdzie Nasdaq pod symbolem SPCX. Spółka ujawniła w prospekcie, że jej sprzedaż w 2025 roku wyniosła 18,7 mld USD, a strata netto 4,9 mld USD. Łączne nakłady inwestycyjne SpaceX wyniosły 20,7 mld USD, z czego kosmiczna działalność 8 mld USD, a wydatki na rozwój sztucznej inteligencji sięgnęły 12,7 mld USD. The Wall Street Journal podał, że oczekiwane jest pozyskanie przez spółkę co najmniej 80 mld USD w IPO, co wyceni ją na ok. 1,5 bln USD.

Asseco Poland, Politechnika Poznańska: Podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest rozwój wspólnych inicjatyw w obszarze nowych technologii, badań oraz kształcenia przyszłych specjalistów IT. Partnerstwo zakłada połączenie doświadczenia biznesowego jednej z największych firm technologicznych w Europie z potencjałem naukowym i dydaktycznym jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce. W ramach zawiązanej współpracy Asseco Poland oraz Politechnika Poznańska planują realizację projektów badawczo-rozwojowych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz wspólne działania związane z transferem oraz komercjalizacją technologii. Podpisane porozumienie obejmuje także możliwość organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów Politechniki Poznańskiej, współpracę przy określaniu tematów prac dyplomowych, a także organizację wspólnych konferencji, seminariów oraz wydarzeń poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.

Lenovo Group Limited: Ogłosił wyniki za IV kwartał oraz cały rok obrotowy 2025/2026, odnotowując rekordowy wynik w IV kwartale oraz najlepszy rok w historii Grupy. W ciągu kwartału całkowite przychody Grupy osiągnęły najwyższy poziom 21,6 mld USD, co oznacza wzrost o 27% r/r i najwyższą stopę wzrostu rok do roku od pięciu lat, a skorygowany zysk netto podwoił się rok do roku, osiągając 559 mln USD. Przychody związane ze sztuczną inteligencją wyróżniły się jako główny motor wzrostu, rosnąc o 84% r/r i stanowiąc 38% całkowitych przychodów Grupy w IV kwartale.

GAMING

Play2Chill: Zaprezentował wersję 1.0 gry „Aztecs: The Last Sun”, podała spółka. Twórcy przygotowali szereg nowych funkcji i usprawnień, które rozbudują zarówno warstwę strategiczną, jak i immersję świata inspirowanego cywilizacją Azteków. Wersja 1.0 wprowadzi nowe tryby rozgrywki, rozszerzony rozwój miasta, dodatkowe mechaniki ekonomiczne oraz liczne ulepszenia jakości życia oczekiwane przez społeczność.

11 bit studios: Rozpoczyna nowy, wieloletni cykl produkcyjny gier, poinformował dyrektor finansowy i rozwoju biznesu Piotr Bajraszewski. Pierwsza premiera tytułu własnego z nowego harmonogramu planowana jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

CD Projekt: Zarząd CD Projektu zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2025 r. w wysokości 635,21 mln zł, pomniejszonego o kwotę 25,74 mln zł, stanowiącą ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych, tj. kwoty 609,47 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Decyzja o braku wypłaty dywidendy w tym roku wynika z potrzeby zapewnienia finansowania intensywnych prac nad nowymi projektami oraz utrzymania elastyczności finansowej na przyszłe inwestycje. Spółka podtrzymuje politykę dywidendową (min. 25% zysku w danym), która w przypadku ewentualnego niewypłacenie dywidendy w danym roku ma być „nadrobiona” w kolejnych latach lub poprzez skup akcji.

CI Games: Rozwiązało porozumienie zawarte z Epic Games dotyczące współpracy wydawniczo-dystrybucyjnej przy premierze „Lords of the Fallen 2” na rynku PC, podała spółka.

PCF Group: Ogłosiła powołanie Maartena de Koninga na stanowisko Chief Commercial Officer (CCO). Będzie on odpowiadał za rozwój działalności komercyjnej spółki w Europie oraz Azji, podała spółka.

11 bit studios: Ogłosi szczegóły jednego z projektów podczas Summer Game Fest, poinformował ISBtech Marketing & Communications Director Łukasz Kukawski.

11 bit studios: Zarząd 11 bit studios zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2025 r. w wysokości 6,94 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Przedmiotowy wniosek został przygotowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej spółki, planów inwestycyjnych oraz perspektyw dalszego rozwoju działalności 11 bit studios, a także obowiązujących przepisów prawa, podkreślono.

Two Horizons: Ogłosił na Steam zapowiedź „Hotel Simulator”. Gra jest tworzona we współpracy z Phenomen Games, który finansuje produkcję poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Two Horizons. Premiera „Hotel Simulator” planowana jest na I kwartał 2027 roku.

CD Projekt: „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” został wydany 15 lat temu, a „Wiedźmin 3: Dziki Gon” 11 lat temu. Ponadto Paola Caridi dołączyła do CD Projekt jako Level Designer dla „The Witcher 4” w Warsaw Hub.

Epic Games: „Fortnite” wrócił do sklepów z aplikacjami na całym świecie, sygnalizując w ten sposób wiarę w korzystne rozstrzygnięcie toczącego się pozwu przeciwko Apple, podał Reuter.

Gaming Factory: Rozpoczyna kolejny etap rozwoju swojego flagowego tytułu „JDM: Japanese Drift Master”. W pierwszą rocznicę premiery gry na PC spółka uruchamia społecznościowe testy trybu multiplayer na platformie Steam. Pełne wdrożenie tej funkcji zaplanowane jest na czerwiec. Równolegle Gaming Factory ogłosiło datę premiery drugiego płatnego DLC „American Classics”, który zadebiutuje 25 czerwca na wszystkich platformach. W czerwcu gracze otrzymają również bezpłatną aktualizację zawartości, obejmującą kolejne samochody JDM. Z okazji rocznicy obecności gry na rynku Gaming Factory uruchamia także promocję na Steam. Od 21 maja do 4 czerwca „JDM: Japanese Drift Master” dostępny jest z 45-proc. zniżką.

Ubisoft: W roku obrachunkowym 2025/26 net bookings spadły do ok. 1,53 mld euro (-17% r/r), przychody -22% r/r, a strata operacyjna sięgnęła ponad 1 mld euro (non-IFRS), głównie przez słabszy kalendarz premier i koszty transformacji. Mimo spadków katalog starszych gier oraz tytuły usługowe (np. „Rainbow Six Siege”, „The Division 2”) utrzymały stabilność i generowały solidne zaangażowanie graczy, częściowo amortyzując słabość nowych premier. Pipeline krótkoterminowy obejmuje m.in. remake „Assassin’s Creed Black Flag” oraz dalszy rozwój gier-usług; jednak rok będzie relatywnie słaby pod względem dużych premier.

Plot Twist: Zawarł z Lyrical Games LLC aneks do umowy wydawniczej dotyczącej gry „Erosion”, na mocy którego gra nie zostanie udostępniona w formule Early Access. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami stron premiera gry nastąpi jednocześnie na wszystkich zaplanowanych platformach, tj. PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Mighty Koi: Firma zarządzająca prawami do „Thorgala” wycofała się ze współpracy z deweloperem. Akcje Mighty Koi nie znalazły chętnych na aukcji komorniczej, podał PB.

PlayWay: „Cheap Car Repair” od Simplicity Games pojawi się na Steam 28 maja.

PlayWay: Organizuje pierwszą akcję „free-to-keep”, w ramach której grę „Car Mechanic Simulator 2018” będzie można przypisać do konta za darmo na stałe. Promocja trwa do 27 maja.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

cyber_Folks i Shoper: Dokonają połączenia, by zbudować jeden silny podmiot skoncentrowany głównie na e-commerce, umocnić pozycję lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dalej zwiększać skalę działalności na rynku europejskim, podały spółki. Kapitalizacja połączonego podmiotu będzie zbliżona do ok. 1 mld USD, co może istotnie zwiększyć atrakcyjność spółki dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i globalnych funduszy technologicznych.

Viktor.com: Polski startup Viktor.com pozyskał 75 mln USD w Serii A finansowania prowadzonej przez Accel, podała spółka.

Cloud Technologies: Prowadzi z kilkoma podmiotami z USA rozmowy o przejęciu, które są na różnych etapach zaawansowania, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar.

T-Mobile: Jako jedyny złożył wiążącą ofertę na Fiberhost, podał Parkiet.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska: Jako pierwszy operator w Polsce przetestował, we współpracy z Nokią, mobilną transmisję danych w paśmie 6 GHz, podał operator.

ING Bank Śląski: Udostępnił dla klientów firmowych możliwość wysyłki karty płatniczej do Paczkomatów InPost, podał bank. Wysyłka kart do Paczkomatów dotyczy karty zamówionej w aplikacji Moje ING i ING Business oraz w procesie otwarcia pierwszego konta firmowego dla spółek i klientów korporacyjnych.

Łukasiewicz – AI: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa (Łukasiewicz – AI) otwiera Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji w Katowicach, podano w komunikacie.

Emitel: Uruchamia usługi centrum danych, oferując zaawansowane usługi kolokacji, chmury obliczeniowej i przetwarzania danych, podała spółka. Wejście w nowy segment usług to uzupełnienie portfolio oferowanych rozwiązań cyfrowych i odpowiedź na rosnące potrzeby rynku nie tylko w Polsce, ale całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wawel: Wdraża system IFS Cloud z InfoConsulting w ramach procesu transformacji cyfrowej spółki, poinformowała członek zarządu i dyrektor ds. cyfryzacji w spółce Joanna Sztefko. Dzięki wdrożeniu Wawel ma zyskać m.in. lepszą kontrolę kosztów i marż oraz precyzyjne prognozowanie sprzedaży zsynchronizowane z operacjami.

Milton Essex, Creotech Quantum: Podpisały umowę o współpracy w zakresie wspólnego rozwoju platformy sprzętowej i informatycznej dla komercjalizacji bramki biometrycznej w docelowej wersji FaceCOV ActiveSCAN Smart_Border_4.0 QUANTUM, jako systemu przeznaczonego do zastosowań związanych z polową kontrolą graniczną oraz bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, z wykorzystaniem technologii szyfrowania kwantowego.

Arrow Electronics: Firma ogłosiła rozszerzenie umowy dystrybucyjnej z firmą Veeam, liderem w dziedzinie odporności danych i zarządzania bezpieczeństwem. W ramach rozszerzonej umowy, opierając się na dotychczasowej współpracy obu firm w regionie EMEA, firma Arrow będzie dystrybuować rozwiązania Veeam we Włoszech, Holandii, Polsce i Szwajcarii.

Anker Innovations: Firma ogłosiła THUS – platformę chipów AI, która wprowadza w pełni lokalną sztuczną inteligencję opartą na sieciach neuronowych bezpośrednio do urządzeń konsumenckich.

Meta: Ogłosiła wprowadzenie zewnętrznych list blokowanych treści dla reklam w aplikacji Threads. Rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem wszystkich partnerów ds. bezpieczeństwa marki: DoubleVerify, IAS, Scope3 i Zefr. Zgodnie z niezależnymi pomiarami partnerów Meta, ponad 99% treści obok reklam w Feed i Reels na Facebooku, Instagramie i Threads pozostaje zgodnych z zasadami bezpieczeństwa marki. Meta ogłosiła także współpracę z Channel Factory oraz Protected by Mediaocean, rozszerzając możliwości w zakresie weryfikacji i kontroli treści.

E-point: Firma pracuje nad koncepcją nowoczesnej platformy wspierającej pozyskiwanie oraz obsługę inwestorów IKE/IKZE – z naciskiem na praktyczne potrzeby instytucji finansowych oraz rozwój sprzedaży w kanałach cyfrowych i mobile.

Motorola: Wprowadziła do sprzedaży w Polsce trzy składane smartfony z rodziny razr 70 oraz model edge 70 pro.

Dassault Systèmes, Groupe Rocher: Firmy ogłosiły nawiązanie współpracy, której celem jest wzmocnienie obszaru badań i rozwoju francuskiej marki kosmetycznej. Groupe Rocher wykorzysta do tego wirtualne bliźniaki: zaawansowaną technologię bazującą na nauce, która sprawdziła się już we wszystkich sektorach przemysłu.

baramundi: Opublikował najnowszą wersję systemu baramundi Management Suite 2026 – rozwiązania do kompleksowego zarządzania punktami końcowymi (UEM) w przedsiębiorstwach, które wprowadza szereg usprawnień w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania zasobami oraz integracji z Microsoft Intune.

APN Promise: Ogłasza strategiczne partnerstwo z WhiteHat IT Security w obszarze zarządzanych usług bezpieczeństwa. Współpraca obejmuje dostęp do Security Operations Center (SOC) WhiteHat w modelu usługowym i będzie dostępna dla klientów we wszystkich regionach, w których APN prowadzi działalność.

TikTok: Wspólnie z FIFA przedstawia FIFA World Cup 2026 Creator Correspondents – globalną grupę 30 twórców TikToka, którzy będą relacjonować turniej z perspektywy twórców i fanów. Inicjatywa rozwija współpracę TikToka i FIFA w ramach umowy Preferred Platform, której celem jest zwiększanie zasięgu treści, wspieranie transmisji na żywo oraz tworzenie nowych możliwości dla partnerów medialnych FIFA. Dzięki tej inicjatywie fani będą mogli być bliżej najważniejszych momentów turnieju i łączyć się ze społecznością piłkarską platformy, liczącą ponad miliard osób na całym świecie.

Dell Technologies: Zaprezentował nowe rozwiązania rozwijające platformę Dell AI Factory z NVIDIA, których celem jest wsparcie przedsiębiorstw w przejściu od pilotażowych projektów AI do skalowalnych wdrożeń produkcyjnych. Kluczowym elementem ogłoszenia jest Dell Deskside Agentic AI – rozwiązanie umożliwiające lokalne uruchamianie i rozwijanie agentowej sztucznej inteligencji w oparciu o własną infrastrukturę organizacji. Platforma została zaprojektowana z myślą o firmach, które chcą rozwijać AI przy zachowaniu kontroli nad danymi, bezpieczeństwem i przewidywalnością kosztów.

Polsat Box, Netia: Rozszerzają ofertę programową o Kanał Zero, który od 20 maja będzie dostępny dla wszystkich klientów tych operatorów. Nowy kanał dostanie swoje miejsce pod przyciskiem „0” na pilotach telewizyjnych obsługujących 3,5 mln dekoderów Polsat Box i Netii. Dołączy też do listy prawie 200 kanałów tv w serwisie Polsat Box Go, wzbogacając ofertę pakietów Premium i Premium Sport.

Huawei CBG: Wprowadza do sprzedaży HUAWEI WATCH Buds 2 – smartwatch 2 w 1, w którym pod otwieraną tarczą znajdują się słuchawki douszne. W porównaniu do poprzedniej generacji, najnowszy zegarek nie tylko wygląda znacznie efektowniej, ale jest też odporniejszy na zarysowania, lżejszy i smuklejszy. Wyposażono go również w większy i jaśniejszy ekran, a w słuchawkach udoskonalono ANC oraz mikrofon, a także dodano rozszerzone sterowanie dotykowe, ułatwiające prowadzenie rozmów oraz słuchanie muzyki. Smartwatch umożliwia korzystanie z ponad 90 trybów treningowych, dokładnego monitoringu snu czy pomiaru tętna, oferując przy tym do 3 dni pracy na jednym ładowaniu.

Huawei: Na polskim rynku debiutuje pierwszy kobiecy zegarek ultrapremium w portfolio marki – HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, który łączy najwyższą precyzję wykonania z luksusowym designem, stworzony we współpracy ze światowej sławy projektantką biżuterii, Francescą Amfitheatrof.

Check Point: Wprowadza autonomiczną platformę opartą na agentach AI, która zastępuje przestarzały, tworzony ręcznie model firewalli sprzed trzech dekad. Przełom polega na przejściu od tysięcy statycznych reguł do zarządzania siecią za pomocą języka naturalnego i intencji biznesowych (Intent-to-Policy). Dotychczas pojedyncza zmiana konfiguracji potrafiła blokować zespoły IT na 2 do 4 tygodni, a projekty bezpieczeństwa (np. Zero Trust) latami stały w miejscu. Autonomiczni agenci, dzięki analizie żywego modelu sieci (Network Knowledge Graph), skracają czas diagnozowania incydentów z godzin do zaledwie kilku minut. Nowe rozwiązanie w czasie rzeczywistym automatycznie śledzi i dostosowuje konfigurację firmy do rygorystycznych norm prawnych. Pozwala to przedsiębiorstwom całkowicie zrezygnować z kosztownych i czasochłonnych przygotowań do corocznych audytów.

AMD: Firma wprowadziła procesory serwerowe AMD EPYC 8005 przeznaczone do zastosowań w środowiskach „edge” i w telekomunikacji. Nowa generacja przynosi wyraźny wzrost wydajności – np. model 84-rdzeniowy osiąga do 40% wyższą wydajność w obliczeniach liczb całkowitych oraz około 9,5% lepszy stosunek wydajności do poboru mocy względem poprzedników. Jednocześnie układ AMD zapewnia ponad dwukrotnie więcej rdzeni (84 vs 40) oraz nawet 91% wyższą wydajność obliczeniową niż konkurencyjny odpowiednik o zbliżonej klasie energetycznej. Dzięki temu procesory AMD EPYC 8005 mogą uruchamiać wymagające zadania na mniejszej liczbie serwerów, ograniczając zużycie energii i koszty infrastruktury.

Allianz Partners: Wdrożył rozwiązanie firmy Minte.ai – narzędzie oparte na sztucznej inteligencji wspierające proces likwidacji szkód osobowych. System wykorzystywany jest w obsłudze roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach produktów Allianz Zdrowie. Wdrożenie Minte CLAIMS odpowiada na jedno z kluczowych wyzwań branży – konieczność szybkiej i precyzyjnej analizy obszernej dokumentacji medycznej oraz ograniczenia ryzyka niejednolitych ocen szkód.

SHEIN: Ponad 300 polskich marek sprzedaje już na platformie. SHEIN wprowadza nowe usługi dla sprzedawców z Polski z okazji pierwszej rocznicy otwarcia marketplace dla polskich marek. Pozwoli to stworzyć bardziej zintegrowaną i wydajną platformę dla firm i sprzedawców detalicznych chcących rozwijać swoje biznesy online.

SkyCash: Rozpoczął drugą falę migracji użytkowników mobiParking i SkyCash do aplikacji Skycash Parking. Obecnie z platformy korzysta już ponad 150 tys. klientów, a po zakończeniu procesu migracji funkcja parkowania będzie dostępna wyłącznie w nowej aplikacji. Wprowadzenie na rynek Skycash Parking to ważny krok w rozwoju firmy, która w miejsce narzędzia płatniczego oferuje kompleksową platformę mobilności dla kierowców, dostępną już w ponad 170 miastach w Polsce.

Exotec: Wraz z Renault Group wdrożyli nowy system automatyzacji magazynu Skypod, dzięki któremu czas procesowania zamówień skrócił się ze 105 do 15 minut. Centralizacja 80% operacji w jednym zrobotyzowanym hubie pozwoliła Renault nie tylko ściąć koszty, ale przede wszystkim zagwarantować dostawę w niespełna 15 godzin od kliknięcia „zamów”.

XTB: Tyson Fury został nowym globalnym ambasadorem XTB i będzie jedną z gwiazd jesiennej kampanii marketingowej.

eSky: Thomas Cook rozszerza obecność na polskim rynku i udostępnia swoją ofertę w systemie MerlinX – jednej z największych platform rezerwacyjnych wykorzystywanych przez agentów turystycznych w Polsce. Dzięki integracji agenci zyskują dostęp do wakacji oferowanych przez najstarsze biuro podróży na świecie i mogą je sprzedawać polskim klientom.

Veeam: Wprowadza DataAI Command Platform – nowe rozwiązanie, które ma pomóc firmom bezpiecznie korzystać z agentowej sztucznej inteligencji i lepiej kontrolować dostęp AI do danych. Autonomiczne agenty AI już dziś przewyższają liczebnie pracowników w proporcji 82 do 1, a 97% z nich ma zbyt szerokie uprawnienia. DataAI Command Platform tworzy zintegrowaną infrastrukturę dla danych, dostępu, tożsamości i AI obejmującą zarówno backup, jak i dane produkcyjne. Rozwiązanie bazuje na technologii Securiti AI oraz ponad 20-letnim doświadczeniu Veeam w ochronie i odzyskiwaniu danych.

Play: Startuje z nową promocją światłowodu i telewizji. Klienci zyskują zestaw usług w cenie już od 50 zł przez rok. Dodatkowo w cenie abonamentu, do wyboru: HBO Max lub Eleven Sports w prezencie przez 12 miesięcy.

Cellnex: Realizuje w Polsce pierwsze na świecie wdrożenie radiolinii E-band MINI-LINK 6356 firmy Ericsson.

Segway Navimow: Rozwija funkcję Animal Friendly Mode w swoich robotach koszących. Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy pozwalające rozpoznawać m.in. gatunek, pozycję i odległość zwierzęcia, a system został przetestowany w ponad 1000 testów w rzeczywistych warunkach. Producent rozwija także funkcje takie jak wykrywanie zwierząt przez VisionFence, utrzymywanie bezpiecznego dystansu czy możliwość koszenia wyłącznie w ciągu dnia, wpisując się w szerszy trend rozwoju inteligentnych urządzeń smart home uwzględniających kwestie bioróżnorodności i bezpieczeństwa otoczenia.

Google: Podczas konferencji Google Marketing Live zaprezentowano, w jaki sposób Gemini redefiniuje współczesne standardy reklamowe i handlowe, eliminując dotychczasowe kompromisy między szybkością a precyzją działań. Wśród najważniejszych zapowiedzi wskazano: inteligentne reklamy w wyszukiwarce; autonomicznego asystenta; ulepszone studio kreacji; wzmocnienie potencjału YouTube; rozwój ery handlu agentowego.

Google: Podczas konferencji Google I/O zaprezentowano nową wizję rozwoju sztucznej inteligencji. Google oficjalnie wkracza w erę agentowych modeli Gemini, których celem jest przejście od prostego generowania odpowiedzi do samodzielnego realizowania złożonych procesów. To odpowiedź na błyskawiczną adaptację innowacji. Funkcje AI w usługach Google przyciągają ponad miliard użytkowników miesięcznie. Liczba zapytań podwaja się z każdym kwartałem, a samą aplikację Gemini każdego miesiąca odwiedza 900 milionów osób.

