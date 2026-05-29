Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 25-29 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Co trzeci młodszy specjalista jest zdania, że sztuczna inteligencja będzie miała negatywny wpływ na jego przyszłość zawodową, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie OLX Praca. Okazuje się jednak, że problemem nie jest znajomość najnowszych technologii, a obawa przed tym, że proste powtarzalne zadania mogą zostać zautomatyzowane. Najmłodsi specjaliści deklarowali najniższy poziom przygotowania do zmian na rynku pracy, będących następstwem rozwoju sztucznej inteligencji. Na brak takiej gotowości wskazało aż 29% respondentów, 33% z najmłodszych pracowników uważa, że rozwój sztucznej inteligencji będzie miał negatywny wpływ na ich przyszłość zawodową, zaledwie co piąty młodszy specjalista dobrze lub bardzo dobrze ocenia sytuację w branży, w której obecnie pracuje. Aż 42% uważa ją za złą lub bardzo złą.

Rynek krypto: Eksperci Binance w swoim raporcie pokazali, jak w ciągu 16 lat od Pizza Day Bitcoin przeszedł trzy fundamentalne zmiany. Trwająca 16 lat droga Bitcoina od Pizza Day to zapis trzech zmian: funkcjonalnej – z waluty w środek przechowywania wartości (store-of-value), behawioralnej – z izolowanej spekulacji w aktywo makro, oraz strukturalnej – z detalicznej samodzielnej kustodii (self-custody) w integrację instytucjonalną. W tym okresie zmienność Bitcoina uległa strukturalnej kompresji, jego korelacja z tradycyjnymi aktywami ryzykownymi przechodziła przez kilka reżimów, a około 60% całkowitej podaży pozostaje nieruszone od ponad roku. Zachowanie aktywa przypomina dziś raczej store-of-value o niskiej prędkości obiegu niż środek wymiany, który definiował pierwotną transakcję Hanyecza.

IT: 74% firm opóźnia wdrażanie aplikacji z obawy przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa – wynika z raportu Red Hat. Jednocześnie najczęstszą przyczyną incydentów w środowiskach chmurowych okazują się nie cyberataki, lecz błędy konfiguracji. Kluczowe wnioski z raportu: 79% respondentów wskazało błędną konfigurację środowisk rozwijanych w chmurze jako źródło incydentów bezpieczeństwa, podczas gdy ataki ransomware wymieniło 47% badanych; jedynie 39% przedsiębiorstw deklaruje posiadanie dobrze zdefiniowanej i dojrzałej strategii bezpieczeństwa dla środowisk cloud-native; 59% podmiotów nie posiada udokumentowanych zasad dotyczących zarządzania AI, mimo że 96% obawia się wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w środowiskach chmurowych.

Legislacja: AI zmienia kulturę szybciej niż regulacje. Branża cyfrowa przedstawia rekomendacje dla rynku kreatywnego. Potrzebne są programy edukacyjne dla branży kreatywnej na temat odpowiedniego wykorzystywania sztucznej inteligencji, utrzymanie modelu godzącego interesy artystów i innowacyjność Europy oraz stabilne reguły współpracy między sektorem technologicznym a twórcami – rekomenduje Związek Cyfrowa Polska w najnowszym raporcie „Twórcy w erze AI. Szanse, obawy, realia”. Zdaniem ekspertów przyszłość rynku cyfrowego będzie zależała od tego, czy Europa stworzy warunki do rozwoju AI bez nadmiernego obciążania innowacji i twórców nowymi regulacjami.

AI: Jak wskazują analitycy należącej do ING firmy SAIO, dziś tylko 8,4% polskich firm korzysta z AI, podczas gdy średnia unijna wynosi 20%. Z analizy wynika, że mimo postępującej cyfryzacji Polska nadal wyraźnie odstaje od Europy w realnym wdrażaniu AI i robotyzacji, a przy rosnących kosztach pracy oraz niedoborach kadrowych automatyzacja staje się warunkiem utrzymania konkurencyjności. Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w technologie: szczególnie w cyfryzację procesów, systemy obiegu dokumentów, dane i rozwiązania chmurowe. Jednak, jak pokazują dane, nie przekłada się to jeszcze w pełni na automatyzację i robotyzację. Na poziomie europejskim Polska znajduje się dziś niemal na końcu stawki pod względem wykorzystania AI w firmach. Różnice są znaczące. Podczas gdy w krajach takich jak Dania, Szwecja czy Belgia poziom wykorzystania AI sięga 24,7-27,6%, Polska pozostaje na poziomie jednocyfrowym. Jeszcze wyraźniej widać to w robotyzacji przemysłu. Wskaźnik robotyzacji w Polsce wynosi ok. 78 robotów na 10 tys. pracowników, podczas gdy średnia dla UE to 231. To nie tylko różnica technologiczna, ale lepsza wydajność pracy gospodarek bardziej zaawansowanych.

AI: Jak wynika z raportu Wolters Kluwer Polska, już ponad 80% polskich księgowych korzysta z narzędzi AI w codziennej pracy.

AI: Najnowsze badanie On Board Think Kong pokazuje, że 61% Polaków korzystało w ostatnich sześciu miesiącach z narzędzi sztucznej inteligencji podczas planowania lub podejmowania decyzji zakupowych, a ponad co czwarty robi to regularnie. Konsumenci najczęściej wykorzystują AI do porównywania produktów, sprawdzania opinii oraz wyszukiwania rekomendacji zakupowych. Wyniki badania pokazują również, że proces zakupowy coraz częściej rozpoczyna się dziś nie od wyszukiwarki internetowej, ale od pytania zadanego chatbotowi AI. Raport wskazuje także, że dla marek oznacza to nowy obszar walki o widoczność: coraz większego znaczenia nabiera obecność w odpowiedziach generowanych przez modele AI.

IT: Szok cenowy w IT uderza w zamówienia publiczne. Cyfrowa Polska alarmuje: ceny rosną szybciej niż procedury. Rosnące ceny infrastruktury IT oraz wydłużające się terminy dostaw zaczynają realnie zagrażać realizacji projektów cyfrowych w Polsce – alarmują eksperci Związku Cyfrowa Polska. Organizacja wskazuje, że dynamika zmian na globalnym rynku technologii coraz wyraźniej rozmija się z tempem działania systemu zamówień publicznych, co może prowadzić do opóźnień inwestycji oraz wzrostu kosztów realizacji projektów państwowych.

AI: Salesforce zrealizował badanie AI Readiness Index – obejmujące 200 dużych, średnich oraz małych polskich firm. Aż 44% polskich firm deklaruje, że AI stanowi dla nich wysoki lub wręcz kluczowy priorytet wśród planów wdrożeniowych. Jedynie 25% ankietowanych firm nie wiąże ze sztuczną inteligencją żadnych planów. Przy tym blisko połowa przedsiębiorstw, które zdecydowały się na adaptację inteligentnych narzędzi (46%), korzysta z nich w pełnej skali od ponad roku. Wyniki te wskazują na jasną tendencję: sztuczna inteligencja nie jest wyłącznie eksperymentem, lecz znajduje stałe miejsce w strategii polskich firm. Największą popularnością wśród badanych przedsiębiorstw cieszą się narzędzia LLM – używa ich około 90% organizacji wykorzystujących AI.

Outsourcing: Z danych LeasingTeam Group wynika, że zainteresowanie outsourcingiem w obszarach white collar, blue collar i IT wzrosło w ostatnim roku o 19,2%.

AI: F5 wskazuje, że sztuczna inteligencja coraz mocniej przechodzi z etapu eksperymentów do codziennych operacji biznesowych. Według raportu SOAS 2026 już 78% firm rozwija i wykorzystuje własne modele AI, średnio zarządzając siedmioma modelami działającymi produkcyjnie, a 98% przygotowuje się do wdrażania agentic AI. Jednocześnie rośnie znaczenie bezpieczeństwa, governance oraz zarządzania warstwami promptów, tokenów i API – 88% organizacji deklaruje, iż doświadczyło już problemów związanych z bezpieczeństwem AI.

Data & Security: Axis Communications zwraca uwagę, że firmy gromadzą coraz większe ilości danych, których później nie wykorzystują. Firma przywołuje prognozy IDC, zgodnie z którymi globalna ilość danych wzrosła z 33 ZB w 2018 r. do 175 ZB w 2025 r., a blisko 30% wszystkich danych jest generowanych w czasie rzeczywistym, głównie przez urządzenia IoT i systemy monitoringu. Zdaniem firmy kluczowym wyzwaniem staje się nie samo pozyskiwanie danych, ale ich analiza i wykorzystanie biznesowe.

E-commerce: Spring GDS zwraca uwagę, że skala europejskiego rynku nie przekłada się automatycznie na jego jednolitość. Mimo integracji gospodarczej i wspólnych regulacji w Europie działa ponad 200 marketplace’ów, a lokalne preferencje zakupowe nadal silnie wpływają na decyzje konsumentów. Zdaniem firmy rosnące znaczenie zyskuje więc nie tyle sama obecność na platformach sprzedażowych, ile zdolność do dostosowania operacji cross-border do specyfiki poszczególnych krajów.

Budownictwo: Getac zwraca uwagę, że skuteczność rozwiązań takich jak BIM, cyfrowa dokumentacja czy platformy projektowe coraz częściej zależy od możliwości ich wykorzystania bezpośrednio w terenie. Firma wskazuje, że dostęp do dokumentacji, inspekcji, danych lokalizacyjnych czy raportowania na placu budowy staje się równie istotny jak same platformy cyfrowe, a wytrzymałe urządzenia mobilne są coraz częściej postrzegane jako element infrastruktury wspierającej produktywność i ciągłość działania.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Wasko: Rada nadzorcza Wasko ponownie powołała w skład zarządu na nową kadencję Wojciecha Wajdę na stanowisko prezesa zarządu, Michała Mentala i Włodzimierza Sosnowskiego na stanowiska wiceprezesów oraz Katarzynę Maksymowicz, Tomasza Macalika i Michała Matusaka na stanowiska członków zarządu, podała spółka.

Asseco Poland: Rozważa w segmencie rozwiązań dla administracji publicznej („public”) zaangażowanie się na poziomie Unii Europejskiej, wynika ze słów CFO grupy Karoliny Rzońcy-Bajorek.

Creotech Instruments: Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) udzielił zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej Creotech Instruments w związku z realizacją projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob”, wynika z komunikatu spółki.

Oponeo: Odnotowało 9,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 3 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Odnotowało 228,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 136,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 465,4 mln zł vs 350,1 mln zł.

Asseco Business Solutions: Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 3,75 zł na akcję, podała spółka. Łączna wartość dywidendy wyniesie 125,32 mln zł – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 8 czerwca 2026 r., natomiast termin wypłaty – na 16 czerwca 2026 r. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 8,37 mln zł (powiększona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

ATM Grupa: Urszula Piasecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ATM Grupa ze skutkiem na dzień 31 maja 2026 r., podała spółka.

Grupa InPost: Została kluczowym partnerem logistycznym TikTok Shop w Polsce, podała spółka. Wraz z uruchomieniem TikTok Shop w Polsce 15 czerwca 2026 roku klienci nowej platformy zakupowej będą mogli korzystać z sieci 29 000 maszyn Paczkomat InPost jako domyślnej opcji dostawy.

Baseig: Z powodzeniem zakończył fazę zamkniętych testów płatnej platformy SaaS, osiągając 35 tys. zł powtarzalnych przychodów miesięcznych (MRR), podała spółka. Stanowi to solidny fundament przed zaplanowanym na czerwiec uruchomieniem otwartej wersji platformy SaaS. Zamiast ponosić wyłącznie koszty trenowania modeli AI, Baseig rozwija i uczy swoje sieci neuronowe w realnym środowisku biznesowym – na własnej marce odzieżowej „Geschaft”, wyjaśniono.

Medicalgorithmics: Wypracował w I kw. br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 10,2 mln zł, co daje wzrost na poziomie 51% r/r. EBITDA wyniosła w omawianym okresie 1,1 mln zł, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1,2 mln zł. Oznacza to, że spółka drugi kwartał z rzędu pozostaje powyżej cash break-even na poziomie operacyjnym.

mPay: Giacomo Passoni, który w swojej karierze odpowiadał m.in. za rozwój relacji biznesowych oraz współpracę z partnerami e-commerce w PayPal, objął stanowisko Head of Growth w mPay, podała spółka.

ATM Grupa: Zwyczajne walne zgromadzenie ATM Grupy zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję. Łączna wartość dywidendy wyniesie 22,76 mln zł brutto, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 1 czerwca 2026 r., natomiast termin wypłaty – na 3 czerwca 2026 r. Kwota w wysokości 10,4 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

EasyCall: Buduje dla Centrum e-Zdrowia centralny system voice AI obsługujący placówki medyczne za 23,6 mln zł. Rozpoczynający się projekt to przełom na skalę kontynentu. Podczas gdy państwa zachodnie wdrażają sztuczną inteligencję w medycynie w sposób rozproszony, Polska buduje w pełni suwerenną, centralną warstwę głosową AI, zarządzaną z poziomu bezpiecznej infrastruktury państwowej (on-premise).

Ailleron: Odnotował 6,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Britenet: Stanowisko People Director objęła Dominika Kowalska. Nowa dyrektor przejmuje odpowiedzialność za kształtowanie strategii personalnej, która zabezpieczy proces dalszego skalowania biznesu i rozwoju Britenet.

Zalando, Vestiaire Collective: Nawiązują współpracę, dzięki której miliony klientów zyskają dostęp do starannie weryfikowanej oferty luksusowej mody z drugiej ręki. Partnerstwo obejmie 14 europejskich rynków, na których dostępna jest kategoria Pre-owned Zalando. Asortyment obejmuje produkty ponad 50 renomowanych marek – od odzieży, przez obuwie, po torebki i akcesoria. Współpraca ta daje klientom możliwość zakupu produktów od luksusowych projektantów mody, które wcześniej nie były dostępne na Zalando.

Astara: Paweł Burdajewicz został mianowany na stanowisko dyrektora marki Nissan w firmie Astara w Polsce.

Tesco Technology: Część Grupy Tesco tworząca rozwiązania technologiczne wykorzystywane na rynkach międzynarodowych rozwija się w Krakowie. Firma przeniosła się do nowej siedziby w kompleksie Unity Center, gdzie zajmuje 5 pięter i zapowiada zwiększenie zatrudnienia do 500 specjalistów. Strategicznym wzmocnieniem oddziału jest również decyzja należącej do Grupy Tesco marki Booker, która właśnie w Krakowie buduje swoje kompetencje inżynieryjne.

Fortinet: „Dzięki skutecznej realizacji strategii oraz szerokiemu popytowi na nasze rozwiązania we wszystkich regionach działalności przekroczyliśmy górny zakres prognoz dotyczących przychodów i rentowności. Kwota zafakturowanych zamówień wzrosła o 31% rok do roku, a wpływa na nią dalsza konwergencja sieci i bezpieczeństwa – podejście rozwijane przez Fortinet od 26 lat – oraz coraz bardziej złożony krajobraz zagrożeń, wzmacniany przez sztuczną inteligencję. W miarę jak bezpieczeństwo sieciowe ewoluuje w kierunku rozwiązań typu SASE (Secure Access Service Edge) Firewall, innowacje takie jak nowe FortiOS 8.0 oraz technologia FortiASIC nadal wyróżniają naszą platformę i wspierają dalszy wzrost udziałów rynkowych. Jednocześnie nasz model bezpośrednich operacji, własna produkcja oraz skuteczna realizacja strategii pozwalają przekształcać wyzwania związane z łańcuchem dostaw w szanse na dalsze umacnianie pozycji rynkowej” – powiedział Ken Xie, założyciel, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny Fortinet.

GAMING

CD Projekt: Ma dwa niezapowiedziane projekty gamingowe i jeden niegamingowy w zaawansowanej fazie, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Zgodnie z informacjami zarządu mogą być wydane w tym roku.

CD Projekt: Jest obecnie w najbardziej intensywnej fazie rozwoju gry „Wiedźmin 4”, której zespół rozrósł się do 513 deweloperów, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. Z kolei nad projektem rozszerzenia (expansion) do „Wiedźmina 3” pracuje obecnie ok. 190 deweloperów, z których większość pochodzi od partnera Fool’s Theory.

CD Projekt: Nadal wierzy w zrealizowanie warunku wynikowego programu motywacyjnego na lata 2023-2026 w wysokości 2 mld zł skumulowanego zysku netto, dzięki projektom gamingowym i niegamingowym na zaawansowanym etapie produkcji, a także innym inicjatywom, poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: Zakłada przychody z publikacji nowych produkcji o różnej skali i charakterze, a także inne projekty, inicjatywy i współprace partnerskie w tym roku, podała spółka. Część innych nieogłoszonych dotychczas projektów znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji, co pozwala zakładać ich potencjalne wydanie w nadchodzących kwartałach bieżącego i kolejnego roku, podano także.

Creepy Jar: Planuje na obecną chwilę ok. sześciu aktualizacji (update) do gry „StarRupture” w trybie early access, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Kluczowe dla zarządu jest jednak doprowadzenie gry do wersji 1.0, podkreślił.

CI Games: Odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creepy Jar: Odnotował 29,76 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Big Cheese Studio: Zarząd Big Cheese Studio zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2025 r. w wysokości 0,63 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

CD Projekt Red: Zapowiedział przyszłoroczną premierę trzeciego dodatku fabularnego do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” pod tytułem „Pieśni przeszłości”, podała spółka. Dodatek zadebiutuje w 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

Ten Square Games: Przesunął planowany termin globalnej premiery gry „Medal Hunter” na późniejszy termin w 2026 roku, podała spółka. W momencie globalnej premiery gra ma obejmować „szerszy zakres treści i funkcjonalności oraz oferować większą głębię rozgrywki”.

Ultimate Games: Po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów spółka rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 1 zł na akcję, tj. łącznie w kwocie 5,23 mln zł, podała spółka. Planowany dzień nabycia praw do dywidendy to 31 lipca, a termin wypłaty to 10 sierpnia 2026 r., podano.

Epic Games: Oficjalnie ogłosił i pokazał teaser Unreal Engine 6 podczas wydarzenia Rocket League Championship Series Paris Major.

CD Projekt: Drugi sezon anime „Cyberpunk: Edgerunners” będzie omawiany podczas lipcowego Anime Expo 2026.

CD Projekt: Chce od tego roku wdrożyć Program Motywacyjny Rozliczany Krótkoterminowo dla Zarządu oraz Osób Zarządzających, który ma zastąpić dotychczasowy system premiowy, według projektów uchwał na WZA. Ma zastąpić dotychczasowe roczne premie gotówkowe dla zarządu i kluczowego managementu i opierać się na zysku netto grupy i akcjach spółki, ale odrębnie od istniejących długoterminowych programów akcyjnych. Łączna pula świadczeń w ramach programu za każdy rok wynosi maksymalnie 12,8% skonsolidowanego zysku netto. Warunkiem wypłaty jest m.in. min. 50 mln zł zysku netto grupy w danym roku.

Creepy Jar: WZA zdecyduje 22 czerwca w sprawie wypłaty 42,89 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 10 września, a termin wypłaty na 21 września 2026 roku.

Huuuge: Podtrzymał guidance lekki spadek top line i adj. EBITDA. Spadek przychodów będzie ograniczany przez ekspansję segmentu D2C. Na koniec III kwartału i w IV kwartale zaplanowano wprowadzenie znaczących aktualizacji produktów i nowych funkcjonalności. Spółka nadal jest aktywna w poszukiwaniu kandydata do M&A w iGaming.

Mighty Koi: Ze współpracy ze studiem wycofał się Jarosław Grzędowicz, autor „Pana Lodowego Ogrodu”, podał PB.

Frozen Way: Walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 2,6 mln zł dywidendy z zysku netto za 2025 rok, czyli 2,50 zł dywidendy na akcję.

RedDeer.Games: „Cat&Rabbit: Magic Farm” zostało udostępnione na konsole Nintendo Switch.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WP: Invia Flights (IF), spółka zależna Wirtualnej Polski Holding, sfinalizowała transakcję zbycia 100% udziałów w Invia Flights Germany, właścicielu Fluege.de – jednej z wiodących platform do rezerwacji lotów online w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) na rzecz Tongcheng International Investment Singapore, podała Grupa WP.

Zikom: Polska firma technologiczna specjalizująca się m.in. w regeneracji sprzętu komputerowego – planuje wejście na NewConnect w IV kwartale 2027 roku, poinformował prezes Bartosz Zięba.

Digitree Group: Podpisała term sheet dotyczący planowanego nabycia agencji strategiczno-kreatywnej Neon Shake, które wzmocni kompetencje Grupy w obszarach strategii, kreacji, digitalu, social media, influencer marketingu i aktywacji konsumenckich, podała spółka. Wartość transakcji wyniesie 6,85 mln zł. Dotychczasowi udziałowcy Neon Shake otrzymają 4,2 mln zł w gotówce oraz obejmą 189 285 akcji Digitree Group nowej serii w zamian za 120 udziałów spółki.

PlumResearch: Polski startup PlumResearch został przejęty przez Ampere Analysis – jednego z wiodących graczy w branży analityki mediowej i rozrywkowej na świecie, podano w komunikacie. Ze spółki wychodzą wspierające ją dotychczas fundusze: jej pierwszy inwestor Tar Heel Capital Pathfinder oraz Montis Capital.

Creotech Quantum: Zakończył emisję 350 tys. akcji serii D, pozyskując łącznie 81,2 mln zł brutto, podała spółka. Akcje zostały objęte po cenie 232 zł za sztukę i w pełni opłacone w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację celów strategicznych oraz wsparcie dalszego rozwoju i wejście w fazę dynamicznego wzrostu.

Tequipy: Polski startup pozyskał ponad 3 mln euro w rundzie prowadzonej przez fundusz Smedvig Ventures, przy udziale Manta Ray i Unfold.vc. Firma dostarcza, serwisuje i odbiera sprzęt IT pracowników w ponad 180 krajach, automatyzując pracę, którą działy IT dotąd robiły ręcznie, kraj po kraju. Z platformy korzysta już ponad 150 firm, w tym Booksy i ICEYE. Ponad 90% z nich pochodzi spoza Polski, a firma urosła w ciągu roku blisko siedmiokrotnie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTB: Jako pierwszy dom maklerski w Polsce zdecydował się wprowadzić możliwość zarządzania dowolną, pojedynczą pozycją, co ma usprawnić zarządzanie portfelem oraz pozwolić inwestorom bardziej świadomie planować kwestie związane z podatkiem od zysków kapitałowych, podał broker.

T-Mobile Polska: Uruchomiło już 5000 stacji 5G w paśmie C i obejmuje sygnałem ponad 92% populacji kraju, podał operator.

Mastercard: Ogłosił dziś realizację pierwszych w Polsce uwierzytelnionych transakcji z udziałem agenta AI we współpracy z mBankiem, Bankiem Pekao oraz UniCredit, podała spółka. Transakcja, oparta na rozwiązaniu Mastercard Agent Pay, pokazuje, w jaki sposób agent AI może inicjować i finalizować zakupy w imieniu użytkowników w modelu opartym na weryfikowalnej intencji i jasno zdefiniowanych uprawnieniach.

PragmaPay: Płatności odroczone dla firm są już dostępne na platformie sprzedażowej B2B ONe – Sales Rocket. Dzięki integracji sprzedawcy korzystający z ONe mogą oferować swoim klientom biznesowym odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty. Kupujący mogą finansować zakupy firmowe do 50 tys. zł, a decyzja o przyznaniu finansowania zapada automatycznie, online w zaledwie 90 sekund.

Grupa InPost: Wprowadza do aplikacji InPost Mobile oraz na stronę SzybieNadania.pl nową funkcjonalność, czyli wygodne nadawanie paczek z siedmiu krajów Europy do Polski z wykorzystaniem urządzeń Paczkomat. To rozszerzenie zakresu usług znacząco ułatwi klientom wysyłkę przesyłek międzynarodowych, zapewniając prostotę i szybkość procesu. InPost kontynuuje swoją misję dostarczania nowoczesnych rozwiązań, które podnoszą komfort i wygodę użytkowników na całym kontynencie.

XTB: Rozszerza handel opcjami na Czechy, Słowację, Francję i Portugalię, zapewniając jeszcze większej liczbie klientów dostęp do amerykańskich opcji na 110 amerykańskich akcji i ETF-ów.

Grupa Hasco: Otworzyła centrum dystrybucyjno-logistyczne w okolicach węzła Stryków pod Łodzią. Inwestycja o wartości blisko 80 mln zł, zrealizowana we współpracy z partnerami wykonawczymi i technologicznymi, w tym Harden Construction i ASTOR, znacząco zwiększa możliwości operacyjne spółki Procefar. Nowy obiekt usprawni dystrybucję produktów farmaceutycznych Hasco-Lek, skracając czas dostaw i wzmacniając konkurencyjność.

Dreame Technology: Ogłosił partnerstwo z piłkarską legendą – Cristiano Ronaldo. Ta współpraca stanowi ostateczny kamień milowy na drodze rozwoju firmy. To zjednoczenie jednego z najbardziej zdyscyplinowanych sportowców na świecie z marką, która definiuje nieustanne dążenie do doskonałości technologicznej i najwyższej jakości.

Kyndryl: Uruchomił Sovereignty Solutioning – pakiet usług doradczych, wdrożeniowych i zarządzanych (managed services), który obejmuje nową ocenę gotowości w zakresie suwerenności cyfrowej. To kompleksowe rozwiązanie pozwoli pomóc organizacjom zrozumieć i skutecznie zarządzać zależnościami, dając im większy wybór, lepszą kontrolę i większą odporność w zarządzaniu środowiskami IT.

Orange Polska: Wystartowała nowa oferta Orange – idealna na zbliżające się wakacje. Światłowód z prędkością do 300 Mb/s jest dostępny w cenie 39,99 zł/mies. z rabatami. Dla klientów, którzy potrzebują wyższych prędkości światłowodu, nawet do pół roku abonamentu za 0 zł. Rośnie także, do 230, liczba kanałów w Extra TV. Dodatkowo klienci, którzy kupią Extra TV na 24 miesiące, otrzymają Amazon Prime w prezencie na dwa lata. W ofercie Rodzinne numery drugi i kolejne numery w planie z internetem 5G Pro bez limitów są tańsze 50% niż pierwszy numer.

Orange Polska: Rozszerza dostępność ultraszybkiego Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s. Od dziś z tej opcji mogą korzystać mieszkańcy kolejnych 62 miast, a łącznie jest ich już 112. W zasięgu tej oferty znajduje się 3,1 mln gospodarstw domowych i firm. Opcja z najwyższą prędkością jest teraz dostępna za 0 zł przez 12 pierwszych miesięcy.

Vertiv: Zakończył modernizację systemu chłodzenia w centrum danych firmy Acciona w Madrycie. Projekt pozwolił ograniczyć zużycie energii związanej z chłodzeniem o około 70%, jednocześnie zwiększając dostępną moc chłodniczą i efektywność energetyczną środowiska IT. Kluczowe informacje: modernizacja objęła wymianę wentylatorów na energooszczędne modele EC ze zmienną prędkością pracy; system został zintegrowany z platformą Vertiv Liebert iCOM, która automatycznie dostosowuje parametry chłodzenia do aktualnego zapotrzebowania; projekt pozwolił przygotować środowisko IT na dalszą rozbudowę bez konieczności dużych inwestycji infrastrukturalnych.

BYD: W czerwcu zaprezentuje model DOLPHIN G DM-i – nowego kompaktowego hatchbacka stworzonego z myślą o europejskich kierowcach. To pierwszy model w segmencie B oferujący technologię Super Hybrydy DM, która łączy możliwość codziennej jazdy w trybie elektrycznym z imponującym zasięgiem przekraczającym 1000 km. Nowy DOLPHIN G DM-i został zaprojektowany z myślą o klientach poszukujących praktycznego, nowoczesnego i przystępnego cenowo samochodu kompaktowego. Dzięki technologii plug-in hybrid BYD model zapewnia dynamiczne osiągi charakterystyczne dla aut elektrycznych, a jednocześnie komfort i swobodę podczas dłuższych podróży.

Fortinet: Rozszerza portfolio firewalli FortiGate o modele 3500G i 400G, zaprojektowane do zabezpieczania środowisk AI w przedsiębiorstwach. Nowe urządzenia eliminują konieczność wyboru między wydajnością a bezpieczeństwem dzięki akceleracji sprzętowej z wykorzystaniem układów ASIC. Kluczowe możliwości nowych modeli serii G: natywne wykrywanie shadow AI w czasie rzeczywistym; zintegrowana analiza zagrożeń i inspekcja ruchu MCP; wysoka wydajność ochrony przy rosnącym udziale ruchu szyfrowanego, obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz środowisk rozproszonych.

OVHcloud: Zaprezentował nową gamę serwerów Premier 2027 dla rozwiązania Managed VMware vSphere. Dostępne w ofercie OVHcloud Private Cloud serwery zostały zaprojektowane z myślą o środowiskach klasy enterprise, by zapewniać wsparcie dla kluczowych zastosowań, takich jak migracja do chmury, odzyskiwanie danych po awarii, hosting aplikacji biznesowych oraz modernizacja aplikacji.

MedTech Solutions: Podpisał umowę o współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe dotyczącą wdrożenia autorskiego systemu Reffer AI. Współpraca obejmie sieć 14 przychodni NZOZ Kraków-Południe, zapewniając potencjalny dostęp do badań klinicznych dla ponad 200 tys. pacjentów i tworząc największą tego typu inicjatywę związaną z wykorzystaniem AI w obszarze rekrutacji pacjentów do badań klinicznych na rynku podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Vertiv: Wprowadził do oferty Vertiv CoolChip CDU 2300, rozszerzając tym samym ofertę chłodzenia cieczą. Rozwiązanie wspiera szybsze wdrażanie infrastruktury o wysokiej gęstości mocy obliczeniowej oraz bardziej efektywne zarządzanie jej pracą. Nowy system wspiera chłodzenie środowisk AI wykorzystujących m.in. technologię direct-to-chip i chłodzenie zanurzeniowe. Vertiv CoolChip CDU 2300 oferuje moc chłodniczą 2,3 MW przy kompaktowej konstrukcji ograniczającej zapotrzebowanie na przestrzeń. Modułowa architektura Vertiv CoolChip Fluid Network Row Manifolds pozwoli operatorom skalować infrastrukturę chłodzenia cieczą w ciągu tygodni, a nie miesięcy.

Grupa Asbis: Podpisała umowę dystrybucyjną z firmą elDoc, twórcą platformy elDoc Vioma, wykorzystującej sztuczną inteligencję i rozbudowane modele językowe do usprawnienia zarządzania dokumentami oraz danymi korporacyjnymi. Umowa obejmie wszystkie rynki dystrybucji Grupy Asbis. Jest to kolejny krok na drodze rozbudowy portfolio produktów wykorzystujących zaawansowane rozwiązania, w tym również AI.

Locus Robotics: Ogłosił kolejny etap rozwoju w Europie, obejmujący przeniesienie lokalnej siedziby do Logistics Campus w Aalsmeer. Nowa lokalizacja zapewni znacznie więcej przestrzeni do zagospodarowania na potrzeby europejskich zespołów firmy, operacji magazynowych, prezentacji dla klientów, szkoleń, współpracy z partnerami oraz regionalnej obsługi technicznej robotów – co będzie odczuwalne również dla polskich klientów.

DL Invest Group, Boosteroid: Ogłosiły strategiczne przyspieszenie wspólnego projektu centrum danych, który może stać się jednym z najważniejszych fundamentów infrastruktury sztucznej inteligencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 2,5 mld USD, a jego celem jest stworzenie platformy AI Data Center o docelowej mocy 300 MW, przeznaczonej dla jednego z największych klientów hyperscale na świecie.

Columb Technologies: Firma rozwija PaymentsX, projekt oparty na sztucznej inteligencji, który na bieżąco analizuje przepływy finansowe i prognozuje stan gotówki. Projekt realizowany jest w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Ścieżka SMART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

vivo: Smartwatch vivo Watch GT2 trafił właśnie do sieci X-KOM i Neonet, a wkrótce będzie dostępny również w RTV EURO AGD oraz Media Expert. Urządzenie oferuje do 25 dni pracy na jednym ładowaniu i ponad 100 trybów sportowych.

T-Mobile Polska: Rosnąca skala i złożoność cyberataków sprawiają, że dziś bezpieczeństwo IT nie kończy się na ochronie własnych systemów. Coraz częściej o skuteczności obrony decyduje dostęp do aktualnej, kontekstowej wiedzy o zagrożeniach pojawiających się poza organizacją. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowa usługa Cyber Threat Intelligence od T-Mobile, skierowana do firm, które chcą działać proaktywnie, a nie tylko reagować na incydenty.

OKX, ZEN.COM: Nawiązały strategiczne partnerstwo, aby ułatwić dostęp do aktywów cyfrowych na kluczowych rynkach, w tym w Polsce. Użytkownicy ZEN.COM mogą teraz zasilać konta OKX bezpośrednio ze swoich rachunków wielowalutowych. Celem jest radykalne usunięcie barier w transferach fiat-to-crypto i zwiększenie płynności w regulowanym środowisku. Rozwiązanie obejmuje Polskę oraz 7 innych rynków europejskich.

Snowflake: Zacieśnia strategiczną współpracę z Amazon Web Services (AWS). W ramach wieloletniego porozumienia firma przeznaczy 6 mld dolarów na wykorzystanie infrastruktury AWS, w tym mocy obliczeniowej Graviton oraz rozwiązań wspierających rozwój AI. Celem partnerstwa jest przyspieszenie wdrażania generatywnej i agentowej AI w przedsiębiorstwach. Firmy mają dzięki temu łatwiej tworzyć aplikacje AI bezpośrednio na swoich danych, w bezpiecznym i zarządzanym środowisku. To kolejny sygnał, że rynek przechodzi od testów AI do wdrożeń nastawionych na konkretne efekty biznesowe. Firma zakończyła I kwartał roku fiskalnego 2027 z 34-proc. wzrostem przychodów z produktów r/r, do 1,33 mld USD, i podniosła całoroczną prognozę, wskazując na rosnące znaczenie AI dla rozwoju biznesu.

TP-Link: Zapowiada Archer 8 – swój pierwszy router Wi-Fi 8.

Play: Do oferty trafiły najnowsze smartfony z serii Xiaomi 17T, Xiaomi 17T oraz Xiaomi 17T Pro. Modele zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują najwyższej wydajności, dobrego aparatu i długiego czasu pracy na baterii.

Qualcomm: Rozszerza swoją gamę procesorów. Właśnie debiutuje Snapdragon C – nowa platforma, która ma zrewolucjonizować segment podstawowych laptopów. Nowoczesny sprzęt będzie jeszcze łatwiej dostępny dla uczniów, rodzin czy małych firm. Układ ma zapewnić przełomową wydajność energetyczną, co oznacza cały dzień efektywnej pracy bez szukania gniazdka.

GrantBot.AI: Zespół z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego uruchomił Starter AI, narzędzie stworzone z myślą o osobach bezrobotnych, mikroprzedsiębiorcach i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. To pierwsze na rynku narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie bez kosztów doradczych dla grup, które dotychczas były wykluczone z procesu aplikowania o dotacje. W ciągu pierwszego miesiąca z narzędzia skorzystało już ponad 500 osób, co potwierdza realne zapotrzebowanie na rozwiązania otwierające dostęp do funduszy dla tej grupy.

