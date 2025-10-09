Medinice podpisało umowę inwestycyjną z polskim funduszem zarządzanym przez jedno z największych TFI w Europie Środkowo-Wschodniej, której przedmiotem jest transakcja nabycia akcji Medinice za kwotę 12 mln zł i dostarczenie spółce długofalowego zaplecza finansowego, podało Medinice.

Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,55 mln ton w III kw. br i była wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 18,4%, a w porównaniu do III kw. 2024 r. wyższa o ok. 22,3%, podała spółka. W tym czasie produkcja węgla ogółem wyniosła 3,32 mln ton i była niższa o ok. 0,7% kw/kw i o ok. 8,6% wyższa r/r.

Akcjonariusze Bioceltix zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 457 tys. akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Akcje serii N zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej przez Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI.

Tarczyński zawarł z Santander Bank Polska – Santander Biurem Maklerskim (koordynatorem oferty) umowę plasowania nie więcej niż 2 mln nowych akcji serii G, podała spółka.

Sonel w związku ze zmianą sposobu konsolidacji wyników spółki Foxytech skoryguje w 2026 r. strategię, poinformował prezes Tomasz Wiśniewski. Zarząd zapowiedział też, że capex na ten rok, pierwotnie założony na 16 mln zł, zostanie zrealizowany w „nieznacznie niższej” kwocie.

Przychody ze sprzedaży netto Miraculum wyniosły 38,55 mln zł w okresie I-III kw. 2025 r, co stanowi wzrost o 7% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki.

Wittchen pracuje nad przeglądem oferty produktowej, nad modyfikacją polityki cenowej i rabatowej oraz chce skupić się na sprzedaży bardziej marżowych produktów i zmniejszyć ofertę walizek, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Marcin Szyguła.

Wittchen planuje obniżyć poziom zapasów do ok. 100-110 mln zł z obecnych ok. 141 mln zł, a także liczy na zwrot z ponad 30 mln zł inwestycji w rozbudowę magazynu w podwarszawskich Palmirach w ciągu 6-7 lat, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Wittchen Marcin Szyguła. Budowa nowego magazynu ma rozpocząć się w 2026 r., a zakończyć w 2027 r.

Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu ” Zima 2025/2026″ (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2025 r. – marzec 2026 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 września wyniosła 83 060 osób, co oznacza wzrost o około 5,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., podała spółka.

Miesięczny przychód w wysokości 30 tys. zł lub więcej osiągnęło w I połowie tego roku prawie 84% franczyzobiorców prowadzących sklepy pod szyldem Żabki, podała grupa.

Develia i jej spółka zależna NP 11 zawarły z Gminą Gdańsk umowę partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Nowy Port 2030+”, którego celem jest zagospodarowanie i zabudowa obszaru dzielnicy, podała Develia. Spółka w ramach projektu zrealizuje szereg inwestycji, w tym budowę obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycji mieszkaniowych, w których powstanie ponad 1000 mieszkań i lokali usługowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1,1 mld zł netto, z czego na cele publiczne Develia przeznaczy 187,6 mln zł netto.

Wartość zamówień pozostałych do realizacji przez Synektik w kolejnych okresach wynosiła 75,9 mln zł na koniec września br. wobec 36,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Wartość aktywnych ofert na koniec okresu wyniosła 198,7 mln zł (141,5 mln zł na dzień 30 września 2024 r.).

Zaktualizowany kalendarz wydawniczy Bloober Team przewiduje na bieżący rok światową premierę gry „Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition” w wersji cyfrowej na platformę Nintendo Switch 2 oraz światową premierę gry „Star Trek: Infection” (Projekt I) na platformy Meta Quest 3S, Meta Quest 3 oraz SteamVR (11 grudnia), podała spółka. Kalendarz uwzględnia też trzy premiery w 2026 r.

NanoGroup uzyskała zgodę akcjonariuszy na emisję akcji serii N o wartości 24,5 mln zł, podała spółka. Pozyskano już inwestorów zainteresowanych pokryciem większości emisji, w sierpniu NanoGroup podpisała bowiem umowy inwestorskie z 14 inwestorami, którzy zadeklarowali objęcie akcji o wartości 17 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na dalszy rozwój oraz komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym przede wszystkim systemu NanOX do zastosowania w transplantologii, a także na realizację planów związanych z rozbudową grupy.

