Atal zawarł 1158 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kw. br., podała spółka. Jednocześnie Atal posiadał na koniec III kw. 109 aktywnych umów rezerwacyjnych. Łącznie za okres trzech kwartałów 2025 roku spółka wydała 1 262 lokale.

Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w III kwartale br. wzrosła o 3% r/r do 56,47 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień grupa odnotowała przychody gastronomiczne w wysokości 159,07 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1% r/r.

PKO Bank Polski wstępnie szacuje koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do walut obcych, ujęte w ciężar wyników III kw. br. na 1,15 mld zł, podał bank.

Planet B2B liczy, że wejście Polskiego Holdingu Rozwoju (PHR) do akcjonariatu zaowocuje przeniesieniem rozwiązań technologicznych spółki z USA do polskiego i europejskiego przemysłu obronnego w obszarze cyfryzacji i AI, poinformował ISBnews prezes Paweł Wieliczko.

Grupa Azoty po 24 miesiącach realizacji projektu wdrożeniowego uruchomi produkcyjnie system SAP S/4HANA w wersji SAP RISE Private Cloud od stycznia 2026 r. dla czterech największych spółek Grupy, poinformował ISBtech dyrektor korporacyjnego departamentu IT (CIO) Grupy Azoty Leszek Maciuga.

Mo-Bruk sfinalizował umowę zakupu 100% akcji Eco Point PSA z siedzibą w Gdańsku, która zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z rynku usług portowych, stoczniowych i przemysłu, za ok. 46 mln zł, podała spółka. Ponadto Mo-Bruk nabył 100% udziałów Organizacji Odzysku Eco Point, podmiotu powiązanego z Eco Point, za kwotę 1,05 mln zł.

Allegro oficjalnie zainaugurowało budowę centrum sortowania w Piotrkowie Trybunalskim, które wzmocni usługę Allegro Delivery, podała spółka. Otwarcie obiektu zaplanowano na początek IV kw. 2026 r. Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie przynajmniej 300 osób.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zleciła firmie cGAS Controls budowę gazociągu do ciepłowni w Nowym Czarnowie, podała spółka. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2026 roku.

Arlen zawarł z Kontur Budownictwo umowę na generalne wykonawstwo rozbudowy zakładu produkcyjnego w Żyrardowie za 4,69 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia zadania zaplanowany został na koniec sierpnia 2026 roku.

Alchemia – spółka zależna Boryszewa – odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni ok. 25,7 ha, położonych w Zawadzkiem, a także prawa własności ruchomości, należących do oddziału Walcownia Rur Andrzej, podała spółka. Powodem odstąpienia jest niezapewnienie przez kupującego środków na realizację umowy.

Unidevelopment z Grupy Unibep sprzedał 92 lokale w III kw. 2025 r., a rozpoznał w wyniku 58, podał Unidevelopment. Na koniec podsumowywanego okresu miał zawarte 3 nowe umowy rezerwacyjne na lokale.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 13% r/r do 1 811,2 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień sprzedaż wzrosła o 9,3% r/r do 15 308,7 mln zł.

Źródło: ISBnews