Atal przydzielił obligacje serii BD o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka. Dzień wykupu przypada 13 października 2028 r., stopa procentowa będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2% w stosunku rocznym. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji to działalność bieżąca, w tym wydatki związane z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupem gruntów, podano także.

Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, 75% udziału), Budimex Kolejnictwo (5%) oraz Ferrovial ‎Construction (UK) Limited (20%), warta 2 593 mln zł netto (w tym zakres podstawowy 2 281,53 mln zł netto), została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie (w zakresie branży ‎SRK) i wykonanie robót ‎na linii kolejowej nr 622, na tzw. odcinku F+J ‎Podłęże – Gdów/Podłęże – Podłęże Balachówka, podał Budimex. Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu „Budowa nowej ‎linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz ‎modernizacja ‎istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II‎” i stanowi część tzw. projektu Podłęże – Piekiełko.

Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating kredytowy (IDR) Alior Banku na poziomie BB+, podała agencja. Fitch utrzymał także długoterminowy rating krajowy banku na poziomie A-(pol). Jednocześnie agencja podniosła perspektywy ratingów na pozytywne ze stabilnych.

Konsorcjum Trakcji, Intop Warszawa i Intop zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na prace na odcinku Warszawa Wawer – Otwock linii kolejowej nr 7, o łącznej maksymalnej wartości 1 285,36 mln zł netto, podała spółka. W zakresie podstawowym umowa wynosi 1 071,61 mln zł netto (plus 200 mln zł netto wynagrodzenia warunkowego), a wartość opcji to 13,75 mln zł netto. Udział Trakcji w zakresie podstawowym wynosi 65%. Prace mają być zrealizowane w terminie 34 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zakres podstawowy) oraz w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (opcja).

Onde powołało spółkę w Rumunii, która będzie na tym rynku poszukiwać zleceń wykonawczych instalacji wiatrowych, PV i magazynów energii, podało Onde.

Woodpecker odnotował 318 tys. zł jednostkowej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 323 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 743 tys. zł wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mln zł wobec 5,29 mln zł rok wcześniej.

Monnari Trade odnotowało ok. 84,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży towarów za okres 9 miesięcy br. w wysokości 242,1 mln zł (wzrost o 14% r/r).

Grupa Azoty Polyolefins – spółka stowarzyszona Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki, działającego na rzecz instytucji finansujących projekt Polimery Police, pismo dotyczące pobrania z rachunku w ramach kompensaty kwoty w łącznej szacunkowej wysokości 76,8 mln euro, uzyskanych wcześniej przez policką spółkę z tytułu gwarancji na spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych, podała Grupa Azoty.

Develia zaoferuje w ramach projektu „Nowy Port 2030+” w Gdańsku zróżnicowaną ofertę mieszkań, z których pierwsze będą przekazywane w 2028 r., a największa część – w 2031 r., poinformował ISBnews członek zarządu Karol Dzięcioł. W ub. tygodniu Develia podała, że zawarła z Gminą Gdańsk umowę partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach przedsięwzięcia, którego celem jest zagospodarowanie i zabudowa obszaru dzielnicy.

