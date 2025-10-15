Alior Bank podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 450 mln zł, podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku. Dzień emisji będzie przypadał 30 października br., a dzień wykupu – 19 października 2029 r. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, podano także.

mPay zawarł list intencyjny z MoneyGram Payment Systems Inc. oraz MoneyGram International SA, określający główne założenia przyszłej umowy o świadczenie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych, podała spółka. Zawarcie właściwej umowy o prowadzenie usługi Money Transfer planowane jest na ten rok.

Coal Energy podpisał memorandum o współpracy z dwoma albańskimi firmami, należącymi do rumuńskiego partnera, które obejmuje rozwój projektów wydobywczych w Albanii na złożach z koncesją na wydobycie miedzi, złota i kobaltu, podała spółka.

Scope Fluidics pozytywnie ocenia wyniki wewnętrznych testów dla dwóch paneli kompatybilnych z oprogramowaniem „fast detection”, tj. dla Panelu UNI FAST oraz Panelu PBC, podała spółka.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła z Ionway Poland aneks do umowy na wykonanie prac mechanicznych, montaż urządzeń i rurociągów technologicznych w ramach realizowanego przez zamawiającego projektu Blue East W1 Project w jego zakładzie w Radzikowicach koło Nysy, podał Mostostal.

Creotech Instruments nie przewiduje istotnych zakłóceń w realizacji swoich kluczowych przedsięwzięć w związku z decyzją Chin o rozszerzeniu ograniczeń eksportowych w obszarze metali ziem rzadkich (REE) i technologii magnetycznych, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona.

Trei Real Estate Poland oraz Rank Progress złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Podmiot ten nabędzie udziały w kapitale zakładowym spółki, która zrealizuje inwestycję deweloperską, podano.

Skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 23,28 mln zł w III kw. br. (+48,54% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec III kwartału br. wyniosła 50,5 mln zł.

Źródło: ISBnews