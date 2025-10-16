Varsav Game Studios zamierza rozszerzyć strategię rozwoju o działalność w zakresie licencjonowania danych ruchowych i behawioralnych psa dla podmiotów z branży sztucznej inteligencji, opartą na technologii Quadrima oraz danych z gry „Barkour”, podała spółka. Zarząd planuje rozpoczęcie komercjalizacji danych w I kwartale 2026 r.

CCC spodziewa się, że „dowiezie” zapowiedzi ekspansji w tym roku obrotowym w całości lub z nieznacznym przesunięciem na kolejny kwartał, poinformował prezes Dariusz Miłek.

AB Kauno tiltai – spółka zależna Trakcji – podpisała z AB LTG Infra umowę na roboty związane z budową nowego nasypu kolejowego na odcinku Ramygala-Berčinai na odcinku od 78 km do 102,43 km w ramach projektu Rail Baltica, odcinek Kowno – Poniewież – granica litewsko-łotewska, podała Trakcja. Wartość umowy to 205,69 mln euro netto. Prace mają być zrealizowane w terminie 852 dni.

ZUE podpisało z PKP PLK umowę na zabudowę komputerowych urządzeń SRK wraz z branżami towarzyszącymi na stacji Sosnowiec Południowy w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”, podała spółka. Wartość umowy to 43,9 mln zł netto (54 mln zł brutto), a czas realizacji 22 miesiące.

Konsorcjum z udziałem Torpolu podpisało z PKP PLK aneks do umowy na prace na odcinkach linii kolejowej Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice, zwiększający wartość wynagrodzenia za zamówienie podstawowe o blisko 311,12 mln zł netto, podał Torpol.

Synthaverse podpisał z dostawcą, firmą Maquinaria Industrial Dara, protokół odbioru linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i zamykania fiolek w zakładzie produkcyjnym Onko BCG, podała spółka. Oznacza to dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych produktu leczniczego Onko BCG.

Grupa Eurocash uruchomiła eurocash360, czyli pierwszą w Polsce aplikację B2B łączącą dwa kanały sprzedaży: dystrybucję i hale cash&carry, podała spółka.

CCC analizuje podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów raportu Ningi Research w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych wg spółki informacji, które manipulują kursem akcji. CCC wydało oświadczenie, w którym dementuje tezy zawarte w raporcie, m.in. o tym, że poprawa sytuacji finansowej Grupy była efektem „agresywnej księgowości i oszukańczego systemu sztucznego zwiększania sprzedaży”. Spółka nazwała doniesienia Ningi Research „czystą manipulacją, istotnie odbiegającą od faktów”.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozpoczęła eksploatację partii „A” w kopalni Budryk, której zasoby szacowane są na ponad 5,7 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego, podała spółka. Pierwsza ściana (A-1) właśnie została uruchomiona. Jej zasoby wynoszą ponad 260 tys. ton węgla.

BTCS zakończył prywatną subskrypcję akcji serii F, pozyskując prawie 27 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie liczby projektów walidacyjnych i umocnienie obecności na globalnym rynku aktywów cyfrowych.

XTPL miało 5,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2025 r. wobec 1,02 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

Grupa Best zainwestowała 14,7 mln zł (-70% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 56,1 mln zł (-77% r/r) w III kw. 2025 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę wyniosły w III kwartale br. 211,2 mln zł (+83% r/r).

Konsorcjum Pearl Petroleum, w którym 10% udziałów posiada MOL, rozpoczęło komercyjną sprzedaż gazu ziemnego z rozbudowanej kosztem 1,1 mld USD instalacji przeróbki gazu Khor Mor na terenie kurdyjskiej części Iraku. Inwestycja zakończona 8 miesięcy przed zrewidowanym terminem zwiększy zdolności przerobowe instalacji o 50%, czyli 48 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, do 144 tys. boed.

Źródło: ISBnews