Sąd zatwierdził ugodę pomiędzy Unibepem a Umicore Battery Materials Poland ws. polubownego rozwiązania umowy na rozbudowę przez Unibep zakładu produkcyjnego Umicore w Radzikowicach w województwie opolskim, podał Unibep. W ramach ugody strony wycofały złożone wzajemnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i postanowiły o jej polubownym rozwiązaniu, a także uzgodniły cofnięcie wszystkich podnoszonych roszczeń, w tym wytoczonych powództw o zapłatę. Ponadto obie strony zgodnie uznały, że nie mają względem siebie żadnych innych roszczeń związanych z realizacją inwestycji.

Bank Millennium szacuje wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, utworzonych w III kwartale br., na 394 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 91 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przesunięciu produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS. Decyzja zapadła po analizie wyników dotychczasowych testów i próby generalnej przeprowadzonej 4 października. Nowy harmonogram wdrożenia zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu kilku tygodni, podała Giełda.

Osiem firm z Polski, Finlandii, Niemiec i USA stworzyło konsorcjum pod nazwą Europejska Fabryka Dronów, którego celem jest produkcja dronów dla wojska i służb mundurowych oraz dla użytkowników cywilnych, poinformował prezes Sygnis – lidera konsorcjum – Andrzej Burgs. Konsorcjum współpracuje z ukraińskimi firmami i żołnierzami celu przeniesienia doświadczeń z pola walki na Ukrainie do Polski.

Grupa Kruk zainwestowała 622 mln zł (-16% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 2 767 mln zł (-18% r/r) w II kw. 2025 r., podała spółka. Kruk podtrzymuje plan zainwestowania jeszcze ok. 1 mld zł w br.

Enea Nowa Energia – spółka zależna Enei – ma nadzieję na sfinalizowanie akwizycji dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 45 MW w 2026 roku, poinformował prezes Arkadiusz Arusztowicz.

Tauron Dystrybucja zainstalował w okresie styczeń-lipiec br. ok. 640 tys. liczników zdalnego odczytu (LZO), dzięki czemu liczba klientów korzystających z takich urządzeń wzrosła do 2,1 mln, a ich udział – do 35%, podała spółka. Oznacza to, że cel na ten rok został zrealizowany 5 miesięcy przed czasem. W tym roku spółka planuje osiągnąć liczbę niemal 1 mln zamontowanych LZO i dojść do udziału 40% na sieci.

Enea Nowa Energia – spółka zależna Enei – oficjalnie uruchomiła farmę wiatrową Bejsce (woj. świętokrzyskie) o mocy 19,8 MW. Wykonawcą inwestycji była spółka OX2.

Potencjalna premiera nowego dodatku do „Wiedźmina 3”, o której spekuluje rynek, może być silnym bodźcem wzrostowym dla kursu akcji CD Projekt, ocenił analityk BM Pekao Emil Popławski.

cyber_Folks wprowadził na rynek pierwszego w Polsce i – jak podaje – prawdopodobnie także na świecie, asystenta AI zintegrowanego bezpośrednio z panelem hostingowym, poinformowała spółka. Nowy asystent AI, robo_Folks, umożliwia klientom samodzielne wykonywanie złożonych operacji administracyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki analizie kontekstu działania użytkownika system identyfikuje obszar, w którym realizowane są operacje, i automatycznie dobiera właściwe procedury techniczne. Takie podejście eliminuje konieczność oczekiwania na wsparcie ze strony konsultanta i znacząco przyspiesza proces obsługi, wyjaśniła spółka.

IMC zakończyło żniwa słonecznika, zbierając ponad 81 tys. ton. Areał uprał obejmował 24,8 tys. ha, a wydajność osiągnęła 3,3 t/ha – więcej niż w planach spółki, podało IMC. Dodatkowo spółka zakończyła siew pszenicy ozimej na 2026 r. – IMC zasiało pszenicę ozimą na powierzchni 21 tys. ha, co stanowi 18% całego areału ziemi spółki.

Komputronik podpisał umowę inwestycyjną z Euvic 2030 – wehikułem inwestycyjnym założonym wspólnie przez Euvic oraz Gemini Holding Rafała Sonika – oraz WB iTotal, w ramach której firmy te zobowiązały się do zapewnienia spółce zwiększonych limitów kredytów kupieckich w wysokości co najmniej 20 mln zł, podała spółka. W zamian obejmą 980 tys. nowych akcji Komputronik.

Smyk Holding ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji, obejmującej emisję nowych akcji oraz sprzedaż części istniejących akcji. Planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 150 mln zł i zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej poprzez częściową spłatę zadłużenia oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom, począwszy od podziału zysku za 2026 rok (wypłacanego w 2027 roku), w wysokości od 30% do 50% zysku netto.

Źródło: ISBnews