O wynikach JR Holding ASI w drugim kwartale i perspektywach na pozostałą część 2020 roku, a także o spółkach portfelowych JRH i kolejnych planowanych inwestycjach będzie można porozmawiać na czacie inwestorskim, który odbędzie się 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:30. W spotkaniu spółkę reprezentować będzie prezes zarządu, January Ciszewski.

O spółce JR Holding ASI

JR Holding ASI SA to notowana na małym warszawskim parkiecie alternatywna spółka inwestycyjna, która w wyniku hossy na rynku NewConnect tylko czerwcu zwiększyła wartość posiadanych aktywów o 257 mln zł. Akcje JRH w tym roku wzrosły już o 700 procent, a kapitalizacja spółki przekroczyła 1 mld zł.

Aktualny portfel inwestycyjny JR Holding ASI: https://portfel.jrholding.pl

Kim jest Jaunary Ciszewski?

January Ciszewski – przedsiębiorca, inwestor indywidualny, obecny na polskim rynku kapitałowym od początku jego istnienia. Jest głównym akcjonariuszem i prezesem zarządu notowanej na rynku NewConnect Spółki JR HOLDING ASI SA. Współtworzył lidera polskiego rynku fotowoltaiki – Columbus Energy SA, którego wartość rynkowa przekroczyła w ostatnim czasie 3 mld zł. Jest także jednym z głównych akcjonariuszy notowanego na GPW wydawnictwa gier komputerowych All In! Games SA oraz producenta gier komputerowych One More Level SA. W swojej karierze przeprowadził bardzo wiele transakcji M&A na rynku publicznym i uchodzi za największą gwiazdę ostatnich lat na polskim rynku kapitałowym.

Zachęcamy do zadawania pytań

Zarząd JR Holding ASI oraz zespół inwestycje.pl i inwestorzy.tv zaprasza na spotkanie, zaczynamy w środę – 15 lipca 2020 roku o godzinie 12:30. Jeżeli chcesz zadać pytanie bądź obecny podczas czatu, gdyż tylko wtedy będzie taka możliwość.

ZADAJ PYTANIE

POPRZEDNI CZAT: Lipcowy czat z prezesem JR Holding Januarym Ciszewskim

Przeczytaj przed czatem:

Zobacz przed czatem: