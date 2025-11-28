BNP Paribas Bank Polska szacuje, że wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu odpowiednich, przyszłych stawek podatkowych (przeszacowanie) zwiększy wynik finansowy netto grupy banku za IV kwartał 2025 r. o 150 mln zł, podał bank.

„Zmiana stawek podatku dochodowego wynikająca z ustawy wymaga wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu odpowiednich, przyszłych stawek podatkowych (przeszacowanie). Bank szacuje wartość przeszacowania na bazie danych wg stanu na 30 września 2025 r. na ok. 150 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wzrost stawek podatku dochodowego oznacza istotne zwiększenie obciążenia podatkowego i negatywny wpływ na poziom zysków netto banków w przyszłości, zaznaczył także bank.

27 listopada 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z przyjętymi przepisami Ustawy, stawka podatku dochodowego dla banków (z wyjątkiem banków spółdzielczych) zamiast dotychczasowych 19% wynosić będzie 23%, jednak z zastrzeżeniem, iż w 2026 r. wyniesie 30%, a w 2027 r. – 26%.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

