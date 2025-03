Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za luty br. wyniosły ok. ok. 248 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka.

„Tegoroczny luty był najlepszym lutym w naszej kilkudziesięcioletniej historii. Bardzo dobrze rosły w ubiegłym miesiącu nasze operacje w Słowacji, Polsce oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Również sprzedaż w krajach nadbałtyckich rosła w tempie dwucyfrowym. Dodatkowo widzimy postępy w przypadku Breezy, co potwierdza słuszność naszej inwestycji w tym segmencie rynku” – powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

„Patrząc na kategorie produktów, największą popularnością cieszyły się w lutym smartfony, procesory oraz dyski SSD do serwerów” – dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

