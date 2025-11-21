Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za październik br. wyniosły ok. 330 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 40% r/r, podała spółka.

Październik 2025 roku był najlepszym październikiem w historii spółki pod względem sprzedaży, przebijając październik 2023 r. o ponad 10%, podano.

„Kontynuujemy bardzo dobrą sprzedaż na naszych rynkach. Tegoroczny październik był najlepszym w naszej historii październikiem pod względem sprzedaży, ale nie zwalniamy tempa. Tradycyjnie ostatni kwartał roku jest najlepszym okresem w naszej branży i jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani. Zyskujemy bardzo szerokim pokryciem geograficznym, świetnym portfolio produktów oraz bezpośrednim dostępem do producentów, dla których jesteśmy bardzo często partnerem pierwszego wyboru. Największymi rynkami w październiku były Kazachstan, Słowacja oraz Ukraina. Polska wypracowała w październiku trzycyfrowy wzrost sprzedaży i w minionym miesiącu uplasowała się wśród 5 największych krajów” – powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

„Największym popytem w październiku cieszyły się smartfony, serwery i komponenty serwerowe oraz procesory. Największy wzrost sprzedaży odnotowaliśmy w segmencie serwerów i komponentów serwerowych, co może oznaczać dalsze inwestycje w platformy obliczeniowe oraz do przechowywania danych, które są niezbędne przy rozbudowie infrastruktury AI” – dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews