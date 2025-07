Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za czerwiec br. wyniosły ok. 374 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 65% r/r, podała spółka.

„Asbis ma lata doświadczeń na trudnych, ale też bardzo wzrostowych rynkach. Po raz kolejny udowadniamy, że umiemy przekształcić wyzwania w nowe możliwości. Potrafimy działać elastycznie i generować wysokie wzrosty sprzedaży. Tegoroczny czerwiec był dla Asbis jak do tej pory najlepszym miesiącem nie tylko w tym roku, ale też najlepszym czerwcem w całej naszej historii. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży na praktycznie wszystkich naszych rynkach, przy czym największy wzrost zanotowała Słowacja. Jeśli chodzi o kraje o najwyższej sprzedaży, w czerwcu wyróżnił się Kazachstan, który wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi należał do najważniejszych źródeł naszego dynamicznego wzrostu przychodów w czerwcu. Polska utrzymała solidną piątą pozycję w strukturze naszych kluczowych rynków, generując kolejne dwucyfrowe wzrosty sprzedaży” – powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

„Największym popytem w czerwcu cieszyły się smartfony, serwery, dyski SSD oraz pamięć DRAM. Różnorodność tych produktów świadczy o naszej bardzo szerokiej ofercie, którą z miesiąca na miesiąc rozbudowujemy na kolejnych rynkach” – dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

