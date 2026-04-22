Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za marzec bieżącego roku wyniosły ok. 462 mln USD, co oznacza wzrost o 68% r/r, podała spółka. Był to najlepszy miesiąc sprzedaży w tym roku oraz najlepsze marcowe przychody w historii spółki.

„Marzec 2026 r. był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla Asbis – pobiliśmy dwa rekordy: najlepszy wynik miesięczny w tym roku i najlepsze marcowe przychody w historii Grupy. Wstępne dane pokazują 462 mln USD przychodów, co oznacza wzrost o 68% r/r. Dzięki m.in. dynamicznemu wzrostowi sprzedaży w segmencie smartfonów (+54%) oraz boomowi na komponenty serwerowe (+306% r/r) kontynuowaliśmy w marcu bardzo wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, które wypracowujemy od początku tego roku. Rosną też nasze główne rynki sprzedaży, a nasza dywersyfikacja geograficzna objęła też Afrykę Zachodnią, w której budujemy fundamenty pod nasze przyszłe operacje, otwierając centra magazynowe w Ghanie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej” – powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,86 mld USD w 2025 r.

