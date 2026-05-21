Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za kwiecień br. wyniosły ok. 444 mln USD, co oznacza wzrost o 74% r/r, podała spółka. Były to najlepsze kwietniowe przychody w historii spółki.

„Miniony miesiąc był dla Grupy Asbis najlepszym kwietniem w naszej historii pod względem przychodów. Wypracowaliśmy skonsolidowane przychody na poziomie 444 mln USD, co oznacza wzrost o 74% rok do roku. Szczególnie cieszy nas bardzo silna dynamika sprzedaży w Ukrainie i Kazachstanie, a także bardzo dobre wyniki osiągnięte w Polsce i Czechach. Po stronie produktowej istotnym motorem wzrostu były serwery i komponenty serwerowe, których sprzedaż rośnie już od kilku kwartałów, m.in. głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI). Dyski twarde, smartfony i dyski SSD zdominowały pozostałe segmenty rynku. To pokazuje, że skutecznie wykorzystujemy nasze przewagi konkurencyjne i konsekwentnie budujemy skalę biznesu w kluczowych segmentach i regionach” – powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,86 mld USD w 2025 r.

