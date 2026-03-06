Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 356,16 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 3,02% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

W okresie styczeń-luty br. przychody wzrosły o 3,29% r/r do 719,81 mln zł.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,1 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews