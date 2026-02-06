Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 363,19 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 3,42% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,1 mld zł w 2024 r.

