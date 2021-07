Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie kwiecień-czerwiec 2021 (I kwartał roku finansowego 2021/2022) wyniosły 13,02 USD i były wyższe o 25,8% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

W okresie styczeń – marzec 2021 r. (IV kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 12,66 mln USD. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) spółki na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 4,21 mln USD co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do stanu na koniec marca 2021 i o 25,2% rok do roku, podano w komunikacie.

„Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów grupy. W I kw. 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat wyniosło 119 USD i było wyższe o ponad 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (pomimo odnotowanego spadku Initial ARPU – średniej ceny pierwszej sprzedaży). ARPU ChatBot wyniósł 109 USD na koniec kwartału, co oznacza wzrost o 33,1% w skali roku. Równocześnie odnotowano dalszy wzrost Initial ARPU ChatBot.

Wzrost liczby klientów produktów grupy. Na koniec I kw. 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33 358, a ChatBot 2 086. W czerwcu 2021 roku dezaktywowano 119 licencji LiveChat w planie abonamentowym opartym na modelu ‚pay per chat’, który nie jest dłużej utrzymywany.

Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 4,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ponad 113% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku” – czytamy także.

Spółka zastrzegła, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

„Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników ” – podsumowano w materiale.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews