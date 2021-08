Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte Monnari Trade wyniosły ok. 47,8 mln zł w II kw. br. wobec 38,9 mln zł rok wcześniej, a tym samym były wyższe o 20,3% r/r, podała spółka.

„Poziomy przychodów za II kwartał 2021 r. oraz II kwartał 2020 r. są obciążone skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju oraz trwającymi w kwietniu obu lat, zakazami handlu w centrach handlowych powyżej 2000 m2” – czytamy w komunikacie.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 59,7% w II kw. br. wobec 57,7% w tym okresie 2020 r oraz 60% w 2019 r.

Wynik brutto na sprzedaży w II kwartale b.r. wyniósł ok. 29,2 mln zł w porównaniu do 22,4 mln zł w 2020 r. i do 38,3 mln zł w 2019 r, podano także.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

Źródło: ISBnews