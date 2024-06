Novaturas Group odnotował w maju br. przychody w wysokości 17,3 mln euro w porównaniu do 21,5 mln euro rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ok. 26,6 tys. klientów wobec ok. 29,9 tys. rok wcześniej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r. W 2023 roku Grupa Novaturas odnotowała przychody na poziomie 208 mln euro.

Źródło: ISBnews