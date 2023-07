Pepco Group odnotowała przychody 1 370 mln euro w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień 2023 – czerwiec 2023), co oznacza wzrost o 12,5% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 15,3% do 831 mln euro, a Poundland Group wzrost o 8,6% do 539 mln euro, podała spółka. Grupa podtrzymała wcześniejsze prognozy dotyczące EBITDA na cały rok.

Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły o 8,2% od początku roku i o 2,6% w ostatnim kwartale. Przychody Pepco w ujęciu LFL wzrosły o 9,6% od początku roku, ale spadły o 1,2% w III kwartale, odzwierciedlając trudne warunki handlowe w kwietniu i maju, szczególnie w Europie Środkowej, oraz silniejszy okres porównawczy w poprzednim roku, podano.

„Popyt na artykuły FMCG zaowocował dobrymi wynikami naszych marek Poundland i Dealz, a także naszych sklepów Pepco 'Plus’ w Europie Zachodniej. Pepco doświadczyło trudnych warunków handlowych w kwietniu i maju, szczególnie w Europie Środkowej, ale w ostatnich tygodniach odnotowano ożywienie, oraz dodatnie wyniki w ujęciu LFL w czerwcu, które utrzymywały się na początku IV kwartału. Jak podkreślaliśmy w naszym komunikacie za I półrocze, będziemy starać się utrzymać pozycję lidera cenowego, zapewniając najlepszą wartość dla naszych klientów, a w rezultacie zwiększając nasz udział w rynku” – podała spółka komunikacie.

„Skupiamy się na dalszym zwiększaniu efektywności kosztowej, jednocześnie pozostając na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie otwierania nowych sklepów i zwiększania zysków dzięki naszemu programowi modernizacji. Utrzymujemy kontrolę nad naszymi marżami wejściowymi i jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie poprawić marże brutto w II połowie roku obrotowego 2023, pomimo słabszej sprzedaży. W rezultacie nasze prognozy na cały rok pozostają niezmienione i oczekujemy w 2023 r. osiągnięcia kilkunastoprocentowego wzrostu EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego, zakładając brak dalszego znaczącego pogorszenia otoczenia handlowego” – czytamy dalej.

Grupa wskazała też, że w ostatnich tygodniach handel ożywił się, przynosząc dodatnią dynamikę w ujęciu LFL w czerwcu i na początku IV kwartału. Wyniki Grupy Poundland w warunkach porównywalnych wzrosły o 6,2% od początku roku i o 9% w III kwartale dzięki lepszym wynikom FMCG.

„W minionym kwartale Grupa poczyniła dalsze postępy w realizacji swoich strategicznych celów, uruchamiając 159 nowych sklepów netto, kontynuując realizację rentownego programu otwierania placówek. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy nasz cel przewidujący otwarcie co najmniej 550 nowych sklepów w bieżącym roku obrotowym, przy czym otwarcia będą miały miejsce głównie w IV kwartale. Jak podkreślaliśmy w naszych wynikach okresowych w czerwcu, warunki makroekonomiczne nadal stanowią wyzwanie, szczególnie w Europie Środkowej, ze względu na podwyższony poziom inflacji. Ponadto, wzrost Pepco w III kwartale odnosił się do okresu, w którym firma skorzystała na wzroście obrotów w poprzednim roku, spowodowanym napływem na swoje rynki podstawowe uchodźców w wyniku wojny w Ukrainie” – powiedział dyrektor generalny (CEO) Grupy Pepco Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

„Grupa Poundland osiągnęła dobre wyniki handlowe w III kwartale, napędzane przez konsumentów, którzy priorytetowo traktują wydatki na artykuły FMCG. Zarówno Pepco, jak i Grupa Poundland odnotowują dodatnią dynamikę wzrostu w ujęciu LFL na początku IV kwartału. Pozostajemy zaangażowani we wspieranie naszych klientów w tych trudnych warunkach, utrzymując wiodące na rynku ceny. W dalszym ciągu dążymy do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności i wykorzystania naszego wewnętrznego pionu zaopatrzenia bezpośredniego, PGS, który stanowi kluczową przewagę konkurencyjną Grupy. Skupiamy się na budowaniu większego, lepszego, tańszego i prostszego biznesu i jesteśmy dobrze przygotowani do osiągnięcia sukcesu w przyszłości, gdy presja inflacyjna się zmniejszy” – dodał.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/2023 przychody Grupy Pepco wyniosły 4 209 mln euro, co oznacza wzrost o 19,3% przy założeniu stałych kursów walutowych, do którego przyczynił się wzrost Pepco o +29,3% i Poundland Group o +7,1%, podano.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku otwarto 325 nowych sklepów netto (159 w III kw.). Grupa jest na dobrej drodze do otwarcia 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023.

„W III kwartale Grupa otworzyła 159 nowych sklepów netto. Nadal oczekujemy, że nasz harmonogram otwierania sklepów będzie koncentrował się w IV kwartale, z wyraźną perspektywą osiągnięcia naszego celu otwarcia 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym. Pepco: 141 nowych sklepów netto otwartych w III kwartale, w tym wejście na rynek portugalski z czterema sklepami otwartymi pod koniec okresu. Liczba nowych sklepów otwieranych w Europie Zachodniej nadal przewyższała liczbę otwarć w Europie Środkowej, co pokazuje, że Grupa jest w stanie dotrzeć do rynków całej Europy. Ponadto Grupa jest na dobrej drodze do wprowadzenia marki Pepco w Bośni i Hercegowinie jeszcze w 2023 roku” – czytamy w materiale.

Grupa Poundland otworzyła 18 nowych sklepów netto w omawianym okresie, co w dużej mierze odzwierciedla rozwój Dealz, który otworzył 31 nowych placówek w Polsce, podano.

Na koniec III kw. 2022/2023 Grupa Pepco miała łącznie 4 286 sklepów w tym 1 044 sklepów Grupy Poundland.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.

Źródło: ISBnews