Skonsolidowane przychody Grupy Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za luty br. wyniosły 321,3 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 17,2% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-luty br. wyniosły 623 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15,6% r/r.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews