Solaris odnotował rekordowe 1183 mln euro przychodów w 2025 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, wynika z prezentacji spółki. Producent sprzedał w ub.r. 1631 pojazdów wobec 1525 rok wcześniej (+7% r/r), z czego 86% to pojazdy zero- i niskoemisyjne (elektryczne, wodorowe, hybrydowe i trolejbusy), wobec 83% rok wcześniej.

„Spośród 1631 pojazdów sprzedanych w 2025 roku, 916 stanowiły autobusy elektryczne, a 306 wodorowe. To dało nam 11% udziału w europejskim rynku autobusów elektrycznych i 58% udziałów w rynku autobusów napędzanych wodorem” – powiedziała CEO Agata Stańda podczas prezentacji.

Jak podkreśliła, Solaris zajmuje trzecie miejsce w Europie, za Mercedesem i MAN-em, pod względem sprzedaży autobusów zeroemisyjnych. Łącznie do tej pory Solaris dostarczył w Europie 6800 pojazdów tego typu (autobusy elektryczne, wodorowe i trolejbusy).

Spółka pozyskała w minionym roku zamówienia na 2780 autobusów, o 114% więcej niż rok wcześniej (1297 nowych zamówień w 2024 roku), z czego 88% stanowiły pojazdy o alternatywnych napędach. Najwięcej nowo zamówionych pojazdów trafi do Polski (1196 sztuk). Wartość ubiegłorocznych zamówień to 2,1 mld euro.

Marża EBIT spółki w 2025 r. zwiększyła się do 6,3% z 4,3% rok wcześniej (wzrost o 46%) i 1% w 2023 r.

W portfelu zamówień na koniec 2025 r. Solaris miał 2748 pojazdów o łącznej wartości 2,4 mld euro, z czego 90% zero- i niskoemisyjnych.

„Kluczowym czynnikiem dalszego wzrostu będą zeroemisyjne autobusy międzymiastowe oraz wejście na rynki USA i Kanady. Pierwsze dostawy autobusów międzymiastowych zaplanowane są na 2027 rok. Z kolei w zakresie ekspansji do Ameryki Północnej, w 2025 r. podpisaliśmy pierwszy kontrakt w Kanadzie na dostawę 184 trolejbusów do Vancouver. Dostawy rozpoczną się w 2026 roku i będą kontynuowane w roku 2027. Realizujemy także dwa pierwsze zamówienia w USA, dla San Francisco i Seattle” – dodała Stańda.

Zapowiedziała również rozbudowę mocy produkcyjnych w Polsce, wspierającą wzrost w Europie oraz rozpoczęcie produkcji autobusów przeznaczonych na rynek amerykański w zakładzie w Elmira w stanie Nowy Jork.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

