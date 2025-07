Skonsolidowane przychody Sunex wzrosły o 24,12% r/r do 66,23 mln zł w II kw. 2025 r., podała spółka. W całym I półr. br. wzrosły one o 25,63% r/r do 111,9 mln zł.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews