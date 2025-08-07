Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) osiągnęło 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 20,6 mln zł zysku EBITDA w I półroczu 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.:

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży: 71,9 mln zł, wobec 60 mln zł w I półroczu 2024 r.;

Skonsolidowany wynik EBIDTA: 20,6 mln zł, wobec 7,9 mln zł w I półroczu 2024 r.;

Skonsolidowany zysk brutto: 20,1 mln zł wobec 7,1 mln zł w I półroczu 2024 r.;

Skonsolidowany zysk netto: 15,7 mln zł wobec 5,3 mln zł w I półroczu 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

„Biorąc pod uwagę ww. wyniki, szacuje się, że w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2024 r., w I półroczu 2025 r. nastąpił wzrost skonsolidowanego przychodu netto ze sprzedaży o 20%, wzrost skonsolidowanego wyniku EBIDTA o 161% oraz wzrost skonsolidowanego zysku brutto o 183%. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2025 r. jest natomiast wyższy w stosunku do wyniku osiągniętego w I półroczu 2024 r. o 196%. Wzrost szacunkowych wyników jw. wynika przede wszystkim ze wzrostu wysokości przychodów uzyskanych przez spółki z grupy kapitałowej Eemitenta we wszystkich segmentach operacyjnych” – podano również.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 30 września 2025 r.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: digital – jako wydawca specjalistycznych portali internetowych oraz prowadzący platformy e-commerce; w obszarze wydawania czasopism i organizacji wydarzeń branżowych, m.in. kongresów, konferencji, targów, a także w obszarze zarządzania, poprzez spółkę zależną PTWP Event Center, infrastrukturą obiektów targowo-kongresowych i widowiskowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2024 r.

Źródło: ISBnews