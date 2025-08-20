Publiczne konsultacje rekomendacji Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) w zakresie zasad i sposobów stosowania indeksu referencyjnego POLSTR (lub indeksów referencyjnych z Rodziny Indeksów Składanych POLSTR) w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych zostały rozpoczęte i potrwają do 5 września br., podano na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

„Na rekomendację składają się dwa zalecenia dotyczące zasad naliczania płatności odsetkowych wraz z uzasadnieniem oraz dwa załączniki z opisem zalecanej i alternatywnych metod oraz z analizą porównawczą wybranych metod. Zalecenia te nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być stosowane na zasadzie dowolności wyboru z uwzględnieniem specyfiki konkretnych emisji. Celem rekomendacji jest wskazanie podmiotom rynku finansowego najlepszych praktyk w zakresie stosowania indeksu POLSTR do naliczania płatności odsetkowych w emisjach zmiennoprocentowych papierów dłużnych. Rekomendacja może być w przyszłości uzupełniana kolejnymi zaleceniami” – czytamy w rekomendacji.

Wiosną KNF podała, że zaktualizowana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR) mapa drogowa zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID zakłada pierwszą emisję obligacji skarbowych w oparciu o nowy wskaźnik POLSTR w grudniu br. Rozpoczęcie wprowadzania do oferty wszystkich typów produktów finansowych, w których stosowany będzie POLSTR, przewidywane jest w I poł. 2026 r.

Przyjęcie zaktualizowanej mapy drogowej jest konsekwencją sfinalizowanego w grudniu 2024 roku przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych typu Risk Free Rate (RFR) dla WIBOR. Proces ten zakończył się decyzją o wyborze propozycji indeksu o nazwie POLSTR (Polish Short Term Rate), bazującego na niezabezpieczonych depozytach składanych na termin O/N przez instytucje kredytowe i instytucje finansowe, jako docelowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który miałby zastąpić wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID.

Źródło: ISBnews