Pure Biologics odnotowało 25,6 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 11,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 24,63 mln zł wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej.

Jednostkowe przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 13,5 mln zł w 2022 r. wobec 18,03 mln zł rok wcześniej.

„W ciągu całego zeszłego roku obserwowaliśmy pogarszanie się sentymentu rynku kapitałowego do branży biotechnologicznej, rynek makro też nie napawał optymizmem, ale ciągle możliwe wydawało się uzyskanie finansowania dla całego portfela projektów. Pozyskane w IV kwartale środki okazały się niewystarczające, by w pełni realizować ambitne cele. Projekty spółki są bardzo perspektywiczne, a pozostające do wykorzystania blisko 100 mln zł nierozwadniającego kapitału na ich rozwój istotnie ogranicza ryzyko inwestorów. Do ich realizacji potrzebujemy jednak adekwatną ilość kapitału własnego. Stanęliśmy więc przed decyzją, czy chcemy ograniczyć nasze cele i np. wybrać jeden projekt do dalszej realizacji, czy jednak pracować nad kilkoma projektami, które mają obiecujące wyniki. Każdy z projektów lekowych jest obarczony ryzykiem, więc ograniczanie się do jednego jawiło się jako marnowanie potencjału, który dotychczas udało się nam zbudować” – napisał prezes Filip Jeleń w liście do akcjonariuszy.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews