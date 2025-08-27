Pure Biologics zdecydował o przydziale na rzecz inwestorów łącznie 4 081 572 akcji serii P1 o łącznej wartości nominalnej 408 157,20 zł, podała spółka. Łączna cena emisyjna przydzielonych inwestorom akcji serii P1 wynosi 4 081 572 zł.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews