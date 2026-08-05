Krajowy Rejestr Sądowy rozpatrzył pozytywnie wniosek Pure Biologics o zmianę nazwy na multiQure oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, podała spółka. Tym samym doszło do pełnej realizacji porozumienia zawartego przez Pure Biologics z funduszem Biofund Capital Management, który jednocześnie stał się głównym akcjonariuszem spółki (49,99% w strukturze akcjonariatu).

„W nieco ponad 3 miesiące wprowadziliśmy na polską giełdę projekt best-in-class, który może istotnie zmienić leczenie choroby Huntingtona, pozyskaliśmy 50 mln zł na realizację najważniejszych kamieni milowych oraz wprowadziliśmy do akcjonariatu spółki czołowe polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Cieszę się, że udało się tak sprawnie zakończyć ten proces, dzięki czemu spółka może skoncentrować się już tylko na przygotowaniach oraz przeprowadzeniu podania terapii pierwszym pacjentom, aby uzyskać wyniki dotyczące jej skuteczności i profilu bezpieczeństwa” – powiedział udziałowiec funduszu Biofund Capital Management oraz członek rady nadzorczej multiQure Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

multiQure w najbliższych miesiącach będzie przygotowywać się do podania terapii RNAi pierwszym pacjentom w specjalistycznym ośrodku. Po pierwszych podaniach lekarze będą prowadzili regularną obserwację pacjentów, a wyniki tego procesu spodziewane są do połowy 2028 r. W międzyczasie multiQure przygotuje wniosek o badanie kliniczne (IND submission) do FDA lub innego regulatora. Jego złożenie wniosku planowane jest w połowie 2028 r.

„Za nami bardzo intensywny czas, ale nie zwalniamy tempa. Koncentrujemy się teraz na jak najszybszym zebraniu danych z terapii od pacjentów z chorobą Huntingtona dotyczących jej skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa” – dodał członek zarządu multiQure Sławomir Wójcik.

Dzięki porozumieniu z funduszem Biofund Capital Management spółka pozyskała 50 mln zł na realizację najważniejszych kamieni milowych. Każda nowa akcja została wydana w zamian za konkretny ekwiwalent: wniesiony do spółki projekt terapii RNAi na chorobę Huntingtona, konwersję pożyczki udzielonej spółce przez ACRX oraz gotówkę pozyskaną w procesie ABB.

Źródło: ISBnews