Pyramid Games, notowany na NewConnect producent gier komputerowych z Grupy PlayWay, podsumowuje ostatnie miesiące. Spółka została oficjalnym partnerem Sony i zapowiada nadchodzącą premierę portu gry Rover Mechanic Simulator na konsole PlayStation. Firma w ostatnich tygodniach wzięła udział w kilku wydarzeniach skierowanych dla branży gier, w tym w targach EGX London, gdzie zaprezentowała po raz pierwszy pełne wersje beta Dinosaur Fossil Hunter i Occupy Mars: The Game oraz jesiennej edycji Festiwalu Steam Next, gdzie studio po raz pierwszy pokazało demo gry Soyuz Costructors.

– Wrzesień i październik to dla nas jak co roku czas eventów. W tym roku wzięliśmy udział w kilku wydarzeniach, gdzie pokazaliśmy nasze postępy w tytułach. Istotnym momentem była prezentacja pełnej wersji beta Dinosaur Fossil Hunter i Occupy Mars: The Game na EGX London. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem, pozyskaliśmy nową grupę odbiorców, a także nawiązaliśmy kontakty z organizacjami z branży. Ogromną wartością jest również feedback jaki zebraliśmy od graczy – ich naturalne reakcje, które mogliśmy obserwować na żywo podpowiedziały nam, które aspekty gier sprawiają najwięcej satysfakcji, i nad którymi musimy jeszcze się pochylić – mówi Jacek Wyszyński, prezes Pyramid Games.

Najnowszym wydanym tytułem tworzonym przez Pyramid Games jest Farming Life, tytuł zadebiutował 18 października. Twórcy projektu postawili na zróżnicowaną i relaksującą rozgrywkę, która łączy symulację farmy oraz strategię ekonomiczną. Producentem gry jest studio Pyramid Games. Rolę wydawców pełnią spółki Gaming Factory i Ultimate Games. W 2022 r. w zależności od wyników sprzedażowych zostanie podjęta decyzja o portach na konsole. Gra wydana została w 8 wersjach językowych. W tym samym terminie studio wypuściło również dużą aktualizację gry Castle Flipper, realizowaną z tym samym zespołem wydawniczym. Również ten tytuł może doczekać się portu na konsole.

Gra Rover Mechanic Simulator we wrześniu trafiła na konsole z serii Xbox, jednak to nie koniec portów. Tytuł jest w trakcie certyfikacji na konsole PlayStation, a premiera wersji konsolowej jest spodziewana jeszcze w tym roku. Symulator mechanika łazików marsjańskich spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem graczy (bardzo pozytywne recenzje na platformie Steam), więc Spółka zdecydowała się na rozszerzenie dystrybucji o rynek konsolowy. Portem konsolowym gry zajęła się ConsoleWay z grupy Ultimate Games. Relaksujący klimat gry, połączony z aspektem edukacyjnym ma szansę przyciągnąć jeszcze większą rzeszę osób zainteresowanych podbojem kosmosu.

Spółka Pyramid Games podpisała również własną umowę partnerską z firmą Sony, dzięki czemu może samodzielnie wydawać swoje przyszłe produkcje również na konsolach PlayStation, wcześniej podobną umowę podpisała także z Microsoftem.

– Kolejnymi tytułami, które niedługo zaprezentujemy graczom są ZooKeeper i Dinosaur Fossil Hunter. Aktualna wishlista Steam Outstanding na wszystkie tytuły własne z naszego portfela wynosi ponad 420 tys. oczekujących graczy. Oczywiście, największym tytułem pozostaje Occupy Mars: The Game, który intensywnie szykujemy pod rozszerzone beta testy. Ponadto kilka tygodni temu pokazaliśmy graczom po raz pierwszy wersję demo naszej najnowszej produkcji Soyuz Costructors, w której gracz wciela się w sowieckiego inżyniera, który chce zostać pionierem w dziedzinie lotów kosmicznych, więc za pomocą klimatycznych, ręcznie rysowanych schematów buduje statki kosmiczne oraz rakiety. W grze dużą wagę przykładamy do wprowadzenia graczy w klimat socjalistycznej manufaktury pojazdów kosmicznych, co zostało zauważone i docenione.

Źródło: Spółka