PZ Cormay odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,51 mln zł wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,41 mln zł wobec 0,27 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,74 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 18,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 44,01 mln zł w porównaniu z 49,71 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -1,71 mln zł wobec 7,54 mln zł rok wcześniej.

„Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność Grupy Cormay, w praktyce przesądzającym o spadku sprzedaży i stratach grupy, jest globalna pandemia COVID-19. Na większości z istotnych dla Grupy Cormay rynków pandemia wciąż kształtuje priorytety wydatków w ochronie zdrowia, ograniczając popyt na sprzęt do diagnostyki hematologicznej czy biochemicznej, jak również zmniejsza liczbę wykonywanych badań nie związanych z diagnostyką COVID, ograniczając popyt na produkowane przez nas odczynniki. Pandemia negatywnie wpływa ponadto na sam proces sprzedażowy, m.in. spowalniając dynamikę postępowań przetargowych, jak również podnosi koszty związane z codzienną działalnością Grupy Cormay, m.in. w obszarze logistyki produktów. Niestety również obecne globalne nasilenie pandemii oraz związane z nią ograniczenia dla życia społecznego i gospodarczego nie pozostają bez wpływu na naszą działalność, bieżące wyniki finansowe oraz krótkoterminowe perspektywy biznesowe” – napisał prezes Janusz Płocica z liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu kwartalnego.

Pandemia otwiera przed branżą diagnostyczną szereg nowych szans biznesowych, dziś związanych z diagnostyką COVID-19, a w średnim i dłuższym okresie opartych na rosnącej świadomości kluczowej roli diagnostyki w walce z chorobami i profilaktyce, dodał.

„Obecnie Grupa Cormay w niewielkim jeszcze stopniu może z tych szans korzystać, nie będąc obecnym w obszarze diagnostyki molekularnej. W ostatnich miesiącach wykonaliśmy istotną pracę w celu zmiany tego stanu rzeczy, której efektem jest start rozmów z grupą Scope Fluidics w sprawie warunków ewentualnej współpracy w zakresie dystrybucji przez Grupę CORMAY systemu diagnostycznego PCR|ONE, jak również inwestycja Spółki w akcje Scope Fluidics. Wysoko oceniamy potencjał komercyjny PCR|ONE i wierzymy, że ewentualne nawiązanie współpracy między Cormay a Scope Fluidics może przynieść istotne korzyści dla obu stron w średnim i długim terminie” – napisał też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,16 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews