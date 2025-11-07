PZU oraz Grupa Banku Pekao zainwestowały po 100 mln zł w fundusz inwestycyjny zamknięty PZU FIZ Private Debt uruchomiony przez PZU TFI, podała Grupa PZU. Możliwość zainwestowania środków będzie kierowana tylko do klientów bankowości prywatnej Banku Pekao.

„Fundusz PZU FIZ Private Debt, uruchomiony przez TFI PZU we wrześniu br., będzie się koncentrował na inwestycjach w dług prywatny poprzez udzielanie finansowania przedsiębiorstwom w formie pożyczek oraz obligacji korporacyjnych. Fundusz stanowi alternatywę wobec klasycznego finansowania bankowego, szczególnie dla firm o niestandardowych potrzebach kapitałowych. Preferowane branże to produkcja przemysłowa, opieka medyczna, TMT (technologie, media i telekomunikacja), handel, energetyka i usługi biznesowe. Fundusz jest aktywnie zarządzany i opiera się na sprawdzonym modelu inwestycyjnym, stosowanym od 14 lat w funduszach zarządzanych przez TFI PZU, dedykowanych dla PZU” – czytamy w komunikacie.

Bankowość prywatna Banku Pekao obsługuje klientów z aktywami powyżej 1 mln zł. Fundusz Private Debt wpisuje się w długofalową strategię bankowości prywatnej Grupy Banku Pekao, która konsekwentnie rozwija portfolio produktów, wspiera klientów w świadomym zarządzaniu majątkiem i umożliwia dostęp do innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, podano także.

„Private debt to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego – jego globalna wartość przekroczyła już 1,6 bln USD, a do 2029 r. może wzrosnąć do 2,64 bln USD. Rynek długu prywatnego umożliwia pozyskanie finansowania nie z banków lub poprzez giełdę, ale bezpośrednio od inwestorów, np. funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczycieli lub innych instytucji, które udzielają pożyczek prywatnych. W Polsce, mimo wczesnej fazy rozwoju, rynek ten ma duży potencjał wzrostu, stając się coraz bardziej atrakcyjnym sposobem finansowania dla firm z sektora MŚP, a jednocześnie atrakcyjną klasą aktywów dla inwestorów” – czytamy dalej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews