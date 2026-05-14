Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1362 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1760 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 2617 mln zł vs 3436 mln zł.

„Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. 1,4 mld zł o 22,6% mniej w ujęciu rok do roku. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 15,7%, a współczynnik wypłacalności na koniec 2025 r. 239% dla Grupy PZU i 237% dla PZU SA” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Początek roku był dla nas szczególnie intensywny – pracowaliśmy nad kolejnymi etapami realizacji naszej strategii i wzmocnieniem pozycji Grupy PZU. Ogłosiliśmy połączenie PZU i LINK4. Pierwszy kwartał zakończyliśmy solidnym wynikiem finansowym, osiągniętym w trudnych warunkach geopolitycznych. Konsekwentnie rozwijamy obszary, w których klienci najszybciej widzą realną wartość: ochronę życia i majątku oraz bezpieczeństwo finansowe. Szczególnie zadowolony jestem ze wzrostu w segmencie indywidualnych ubezpieczeń na życie. Cieszy nas okazywane nam zaufanie klientów” – powiedział prezes Bogdan Benczak, cytowany w materiale.

Zysk operacyjny Grupy wyniósł 3745 mln zł wobec 4456 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z ubezpieczeń wzrosły w I kw. 2026 r. do 7776 mln zł z 7533 mln zł rok wcześniej.

„W ubezpieczeniach na życie zanotowano wzrost przychodów we wszystkich liniach biznesowych. W ubezpieczeniach grupowych, które odpowiadały za 88% przychodów z obszaru życiowego w Polsce, przychody wzrosły o 5,5%, przy jednoczesnej poprawie rentowności do 21,7%. W ubezpieczeniach majątkowych Grupa PZU zanotowała wzrost w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych o 7,8% r/r. Był on napędzany m.in. rozwojem produktów mieszkaniowych, takich jak nowa odsłona ubezpieczenia PZU DOM oraz wzrostem sprzedaży ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw” – czytamy dalej w materiale.

Pomimo presji cenowej i konkurencyjnej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, odnotowano poprawę w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych korporacyjnych (+9,4% r/r), zarówno w OC komunikacyjnych, jak i Auto Casco. Wskaźnik COR dla ubezpieczeń majątkowych wzrósł o 4,3 pkt proc. do 86,8%, głównie w wyniku utrzymującej się presji cenowej i kosztowej, wskazano także.

Aplikacja mojePZU ma już ponad 2 miliony aktywnych użytkowników, podczas gdy cała platforma 6 milionów, przekazano dalej.

Ponadto TFI PZU zajęło pierwsze miejsce na rynku pod względem sprzedaży netto funduszy dla klientów zewnętrznych (+2,2 mld zł) przy napływach do funduszy wysokości 11,5 mld zł i udziale 19,3%. Aktywa w PPK wzrosły o 40,2% r/r do 10,5 mld zł, zapewniając TFI PZU drugą pozycję na rynku z udziałem 22,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 327 mln zł w w I kw. 2026 r. wobec 440 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews